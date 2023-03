Vigo, un día calquera. O reloxo apuntaba as tres da tarde e ela estaba a piques de baixar do coche cando, de súpeto, reparou nunha rapaza que corría rapidísimo pola rúa Joaquín Loriga. Ao principio pensou para si mesma que aquela moza estaba en moi boa forma, porque aquela costa ten o seu, pero inmediatamente despois ficou no grupo de homes que perseguía a aquela nena, porque tan só era unha nena, a plena luz do día berrándolle “cousas”. Baixou do coche con mala cara e, dende a outra beirarrúa, aquel home que levaba un tramo acosando a aquela moza que fuxía o máis rápido que podía del e daquela violenta situación, perante a mirada impasible dos seus amigos, cambiou radicalmente de obxectivo e berrou: “Que miras?”. A Priscila non lle tremeu a voz para responderlle que que noxo, acosar a nenas pola rúa. El cruzou a rúa e parou xusto detrás dela. E nese momento, Priscila comezou a ter medo, pechou o coche e comezou a camiñar escoitando: “Que pasa, ti tamén queres que che berre? Non te preocupes, que xa teño muller a quen berrarlle”, un acoso ao que ela contestaba cun “por favor, déixame pasar. Déixame continuar”, non sen a impotencia pola situación que se estaba xerando e a rabia de que ningún dos colegas daquel home movera un dedo para frealo.

Priscila estaba preto da súa casa e todo o que lle pasaba pola cabeza era que non podía amosarlle onde vivía a aquel acosador, polo que ao final comezou a berrar até que unha parella que pasaba pola zona achegouse para ver que estaba ocorrendo e el pasou de largo, non sen deixar de dicirlle “cousas”. A tensión daquel momento tan violento espertou nela un pico de ansiedade que bloqueou a súa explicación dos feitos diante das persoas que se achegaran a preguntar e foi unha muller a que a acompañou ata o seu lugar seguro, á súa casa, onde o seu compañeiro non reaccionou con máis violencia contra aqueles homes, senón cunha actitude de escoita activa cara os seus sentimentos e prestándolle a calma e apoio que precisaba naquel intre.

Esta vivencia real dunha situación de acoso na rúa en primeira persoa foi unha das anédoctas coa que a politóloga, técnica en Igualdade de Xénero e I Premio Emilia Pardo Bazán no País das Rías na categoría de Feminismo -postos en marcha por primeira vez o ano pasado da man de FARO e a Deputación de Pontevedra-, Priscila Retamozo, ilustrou onte canto camiño queda aínda por percorrer na sociedade até lograr a erradicación das violencias machistas contra as mulleres. Fíxoo no marco da mesa redonda que albergou a institución provincial na súa sede viguesa baixo o título “Feminismo, novos desafíos” e que contou tamén coa participación da catedrática de Filosofía e experta en educación en igualdade Mercedes Oliveira Malvar, máis coñecida como Chis, e da presidenta de Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Unha axenda propia

O acto, que tiña como principal obxectivo analizar cales son os grandes retos aos que ten que facer fronte o movemento feminista na actualidade e que serviu para quentar motores na xornada previa á conmemoración do Día Internacional da Muller Traballadora, foi inaugurado coa intervención da presidenta provincial, quen puxo o foco na axenda feminista.

Carmela Silva deu comezo recoñecendo o incansable labor de Priscila Retamozo e de Chis Oliveira no eido educativo e tamén a FARO por dar voz ás reinvidicacións das mulleres, sinalando que “o feminismo e a igualdade precisan do compromiso dos medios de comunicación”, ademais, a presidenta provincial fixo unha mención especial ao exdirector de FARO recentemente falecido, Ceferino de Blas, pola recuperación da figura de Pardo Bazán e a súa relación coa provincia.

“A prostitución ten que ser abolida; usa a escravitude das mulleres pobres” Carmela Silva - Presidenta da Deputación de Pontevedra

Na súa intervención, Silva fixo un repaso polas principais liñas de actuación das diferentes ondas do movemento feminista ao longo da historia até a actualidade, un momento no que, na súa opinión, se están reclamando “a loita contra todas as violencias; a violencia sexual, a feminización da pobreza, pois só o 1% da propiedade é das mulleres a nivel mundial, namentres asumimos unha inmensa carga de traballo; a precarización salarial, a prostitución, que ten que ser abolida, xa que é unha industria ilegal e indecente que usa a escravitude das mulleres máis pobres; os ventres de alugueiro, outra gran industria que concibe os corpos das mulleres como vasillas; ou a pornografía, algo gravísimo, posto que nenos de dez e once anos obteñen información sobre sexualidade a través do porno, que é violencia e a submisión da muller”.

Antes de dar paso ás poñentes, a presidenta da Deputación puxo en valor o traballo de ambas no eido educativo e sinalou que “foi un acerto darlle o primeiro premio a unha muller nova como Priscila, porque significa que o feminismo segue vivo, e con respecto a Chis, ela sempre tivo claro que a educación é un instrumento básico e dende ela había que pasar á acción, que iso é o que supón a iniciativa Comando Igualdade”, conluíu.

A continuación, foi Priscila Retamozo a encargada de iniciar o relatorio e comezou polo principio, polo seu espertar como feminista grazas ao traballo inesgotable da que foi a súa mestra, a propia Chis Olveira. Se ben no primeiro trimestre, Priscila asegurou que lle rebatía todo o que podía e máis á catedrática de Filosofía, no segundo trimestre comezaron a mudar as tornas e, logo de poñer os “lentes violetas”, non houbo marcha atrás. A galardoada co I Premio Emilia Pardo Bazán afirmou que “cando empezas a mirar a realidade dende este prisma, é unha operación da vista, porque non podes deixar de ver esa desigualdade e entón para min comezou a ser inconcibible que o resto non o vexa”.

“O acoso que viven no día a día as rapazas nas aulas é tremendo” Chis Oliveira - Catedrática de Filosofía

Neste senso, Chis Oliveira lembrou cando na súa traxectoria dicir que era feminista supoñía xerar algunhas friccións e a modo de exemplo expuxo que semellaba que o feminismo daba medo, porque tal e como indicou, “moitas veces escoitaba: Ai, pero es feminista? Co riquiña que eras... non te pega nada. Como que non? Non só son feminista, son feminista radical, porque vou á raíz dos problemas. Asociábase ser feminista a ter problemas cos homes e a min encantábame cambiarlles aquela imaxe. O mundo da educación agora non ten cor comparado co de antes”.

Hipersexualización

Tanto Priscila Retamozo como Chis Oliveira coincidiron en que grazas ao movemento feminista, retírase dos ollos da sociedade ese manto que viste de normalidade actitudes que levan implícita a violencia machista. Así, Chis Oliveira fixo referencia a que “estamos acostumadas a ver todos eses actos sen chegar a cuestionalos e atopámonos con que un de cada cinco mozos cre que a violencia de xénero é un invento, e non lle chegan as mulleres mortas, as denuncias, as violadas ou as mandas, que fan auténticas desfeitas, aínda hoxe (por onte) saltaba o caso dunha nena de once anos violada por menores... En que mundo estamos vivindo?”.

Seguindo o discurso da catedrática de Filosofía, Priscipal Retamozo engadiu que “incluso non lles chega o propio testemuño das súas compañeiras de clase e atopamos a nenas de sexto de Primaria ou de primeiro da ESO que prefiren mudar a forma de vestir para non ter que escoitar comentarios, porque son perfectamente conscientes de que están hipersexualizadas”, ao que Chis Oliveira sumou que “temos que non invisibilizar as violencias que padecemos, porque, por exemplo, o acoso que viven no día a día as rapazas nas aulas é tremendo. Atopamos listas coa primeira que está máis boa polas tetas ou polo cu”. Así mesmo, Retamozo puxo como claro exemplo de violencia o relato dunha nena de 12 anos que nun adestramento de baloncesto, “o adestrador sacouna diante de todas as compañeiras e marcoulle cun rotulador na perna por onde tiña que levar o pantalón de longo. O Comando Igualdade segue adiante por este tipo de situacións, para sacar o velo, porque a nena, ao poñelo en voz alta, entendeu ao momento que o que lle fixeran estaba mal. Moitas veces non son conscientes das violencias que viven no seu día a día”.

“Moitas entenden como positivo o emprego do capital erótico” Priscila Retamozo - Premio Emilia Pardo Bazán

Chis Oliveira asegurou que “a cousificación das mozas é onde menos avanzamos, incluso retrocedemos, porque a tiranía da beleza sobre as mulleres é máis forte ca nunca, a esixencia sobre os corpos é máis forte ca nunca. É durísimo como está naturalizada a violencia sexual. A pornografía e a prostitución contribúen a isto e hai moitos intereses en que isto permaneza”. A este respecto, a experta en igualdade tamén sinalou que “o do porno é tremendo, porque nada ten que ver con aquel das revistas nos quioscos; é absolutamente brutal e perversa, con afogamentos a mulleres, azotes, berros, golpes, e a mensaxe delas é a súbmisión a iso, namentres a mensaxe para eles é que, coa insistencia, non só se consegue que accedan, senón que incluso chega a gustarlles”.

Por último, con respecto á deshumanización das mulleres neste eido, Priscila Retamozo analizou que “é moi preocupante como impacta nas mulleres e como se autoperciben, porque moitas entenden como positivo o emprego do capital erótico e rentabilizalo en plataformas como Only Fans, onde suben contido sexualmente explícito. Sen ir máis lonxe, coñezo rapazas que o fan e eu fágolle moitas preguntas ao respecto, sobre quen son os subscritores, e unha un día respondeme que a un incluso o coñecía, que era un amigo do seu pai e co que el pagaba ela podía pagarse o autobús, e con pequenos actos como fotos ou audios van achegándose ao termo da prostitución”.