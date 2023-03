“No puede ser que 84 años después sigamos escondiendo la Guerra Civil, que vayas a campos de batalla y no se explique in situ lo que sucedió, que haya museos a los que no vaya nadie”. Así lo manifestó ayer en Club FARO el periodista José Antonio Ponseti, autor de “La caja azul” (Suma), una novela sobre la búsqueda de su abuelo, desaparecido en la batalla del Ebro en 1938, un “libro sin motivación política, la historia de muchas familias que perdieron a seres queridos en ambos bandos”, tal y como explicó el mismo.

Presentado y entrevistado por el periodista Rafa Valero, Ponseti fue relatando como surgió su último libro, fruto de un encargo que le hizo su madre antes de morir, entregándole un caja azul con cartas del frente de su abuelo y documentos de su búsqueda llevada a cabo por las cuatro guardianas de su memoria: la propia madre de Ponseti, su abuela, su tía y su bisabuela. “Mi madre me dio la caja con dos premisas: no abrirla hasta después de su muerte y, si encontraba algo, que yo decidiera si contarlo o no al resto de la familia”, explicó. Optó convertirla en novela porque durante el tiempo que pasó en bibliotecas, archivos y cruzando el Ebro como lo hizo su abuelo, se encontró con gente de los dos bandos que lo reconocían como “el tío de deportes” y aprovechó su condición de personaje público para dar a conocer una historia que a día de hoy ocurre a muchos nietos y biznietos de víctimas de la contienda. “Sé que mi madre, mi abuela y mi tía escribirían esta historia con mucho dolor porque les destrozó la vida. En mi caso, no hay rencor porque lo veo con mayor distancia. Creo que es el momento de pasar página y cerrar capítulo. Hay gente que no quiere que se cuenten cosas porque hicieron atrocidades. Se cometieron barbaridades por ambos bandos. A mi abuelo le tocó el republicano porque le vinieron un día tocar en la puerta”, relató. Para la investigación sobre lo ocurrido a su abuelo, Ponseti contó con la ayuda inestimable de las cartas que su abuelo, Antonio Zabala, escribía a diario desde el frente, mientras que por escritos de su abuela pudo conocer cómo se vivió la guerra en la retaguardia, con peleas por conseguir huevos para comer, con su bisabuelo esperando a que el cartero no pasase de largo de su casa y poniendo un anuncio en La Vanguardia buscando a su hijo, un combatiente del bando perdedor . Mediante las misivas del frente, descubrió que su abuelo fue nombrado delegado cultural y enseñaba a leer y escribir a sus compañeros del la unidad 226, la primera en cruzar el Ebro por la parte norte en una “operación de engaño” porque el ataque principal se preparaba por el centro. En las 72 primeras horas hay un 80% de bajas. “ Mi abuelo, que era un hombre de letras, no había pegado un tiro en su vida, pero se dan cuenta de que es un excelente tirador. Y eso es su condena”. El autor decide que para relatar la historia debe incluir también a los compañeros de su abuelo. “Varios de ellos se guardaban una bala porque preferían quitarse la vida a caer prisioneros”. Y se topó con alguna sorpresa. Como la del capitán de la unidad, Guillermo Gómez Casal, que consigue sobrevivir y escapar a Francia, donde lucha con la resistencia en la Segunda Guerra Mundial y acaba en el campo de Mauthausen. O como la cantidad de personas desparecidas del bando nacional. La cifra de caídos en el Ebro continúa siendo una incógnita. Hay historiadores que la estiman en 30.000 y otros en más de 140.000. “Cuando Franco en los 50 ordena que se cultiven esos terrenos, los vecinos se encuentran restos humos que acaban tirando al río o a barrancos. Han encontrado recientemente una fosa común”. “ Esa caja azul me ha traído de vuelta a ese abuelo que me hubiera gustado tener”. Y conocimientos sobre una guerra que no estudió en el colegio. Comunicador, periodista deportivo, viajero y aventurero Antonio Ponseti (Barcelona, 1967) es un locutor de radio español licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma con formación internacional en Comunicación en la Universidad de San Francisco. Inició su carrera en el programa Día de domingo (RNE) y ha colaborado en La Vanguardia, Avui, Diario AS y Mundo Deportivo. Fue director de la revista Cien Yardas y ha colaborado con revistas como Automóvil, Altaïr o Imágenes de Actualidad. Es autor de varias guías de viajes y de un libro sobre fútbol americano. Durante diez años ha sido redactor de Canal Plus. Fue durante este periodo cuando adquirió gran popularidad nacional al presentar, junto a Luis Moya, los programas especiales que resumían las pruebas del Campeonato Mundial de Rally. En Caracol Radio fue director de programación y dirigió y presentó “Efectos Secundarios”, dirigiendo asimismo en la Cadena SER el programa SER Aventureros y colaborando en la “Primera Hora” de los sábados de Carrusel Deportivo. Ha sido copresentador junto a Manu Carreño de Carrusel Deportivo, uno de sus trabajos más laureado. De igual modo, fue copresentador, junto a Santi Cañizares, del mítico programa de Canal Plus “El Día Después”. Tras el gran éxito en 2019 de su primera novela, “Vuelo 19” (Suma), un relato complementario a la versión oficial sobre una de las desapariciones más famosas de la aviación estadounidense que ha hecho legendario al Triángulo de las Bermudas, ha regresado a la narrativa basada en hechos reales con “La caja azul”. Desde 2013 es pareja sentimental de la periodista y presentadora de La Sexta Mamen Mendizabal.