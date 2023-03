La Fiscalía advierte a la Generalitat de Cataluña de la "grave" degradación del Delta del Llobregat

Una investigación del fiscal delegado de Medio Ambiente de Barcelona, Toni Pelegrín, constata la "grave" situación del Delta de Llobregat y de su hábitat. ¿Y cuáles son los culpables? Pues, en buena parte, según el fiscal, los proyectos de infraestructuras "amparados" por instituciones públicas como la Generalitat. En alguna ocasión, estos planes se han efectuado "sin la correcta ejecución y seguimiento" de las medidas compensatorias que correspondían. En otros casos, se ha actuado con "desconocimiento" sobre la protección de este espacio natural (por ejemplo a la hora de construir aparcamientos por parte de AENA). Esto es solo un resumen de la pormenorizada lista de agravios que enumera Pelegrín en este documento al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

"Es muy relevante. Se reconocen todas la agresiones al Delta y nos da argumentos sólidos", considera José García, vicepresidente de DEPANA. Hace dos años, la Comisión Europea ya envió al Gobierno una carta de emplazamiento que suponía un primer varapalo a las administraciones y que las obligaba a corregir daños en espacios naturales. Ahora, este escrito del fiscal se añade a la lista de razones con las que se arman los ecologistas: "El documento detalla como todo lo que se ha hecho ha destrozado la biodiversidad. Ahora hay que recuperarla y usaremos este escrito para justificarlo. No hay otra salida.", sentencia García.

El resultado de estas pesquisas hechas por el fiscal se remitirán a la Generalitat y a otras entidades públicas como la dirección del Port de Barcelona y del Aeropuerto de El Prat, así como al fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, para que valore su comunicación al Ministerio de Transición Ecológica y al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea.

Promesa incumplida

De entrada, la fiscalía considera que no se ha cometido delito y archiva las diligencias abiertas tras una denuncia de DEPANA en la que se citaban los casos de varios aparcamientos del aeropuerto en zonas de especial protección para las aves (ZEPA). "Es verdad que se archiva, pero no se descarta la opción de abrir un proceso penal, y los problemas en la zona del Delta de Llobregat quedan identificados a la perfección", avisa el vicepresidente de la entidad ecologista.

Desde 2021, el Govern anunció que ampliaría esta ZEPA para custodiar mejor el ecosistema deltaico. Pero pasados casi dos años, este compromiso sigue en el aire. La acusación de García es desesperada: "¿Qué ha hecho la Generalitat? Cero. Cero. Y cero. Al menos, acciones reales que se noten sobre el terreno. Veremos si con este escrito reaccionan, pero lo dudo".

Según la fiscalía, de toda la información recopilada durante la investigación (se requirieron datos a varios organismos públicos) se desprende que "no es nada halagüeña la situación actual que presenta el espacio natural de la red Natura 2000 del Delta de Llobregat y su hábitat". Y añade: "Son muchas las trasformaciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo sobre este territorio, tanto dentro como en sus inmediaciones, y estas han afectado negativamente la biodiversidad".

Del cemento al junco

Además del perjuicio general al medio ambiente que se relata en toda la zona, en la investigación se nombran cuatro aparcamientos concretos en zonas teóricamente protegidas: un antiguo párking VIP, uno de taxis, uno de autobuses y el que usan los visitantes del espacio natural. De estos cuatro, solo uno de ellos está ya en fase de renaturalización como pide el fiscal. Se trata de un párking abandonado que forma parte del municipio de Viladecans y que es propiedad de AENA. La compañía ya ha empezado a retirar cemento para que reaparezcan el carrizo y el junco.

Lo que entiende el fiscal es que de "manera muy lenta", todo indica que "la restauración ambiental y desaparición" de los aparcamientos "se producirán en atención a los actos" que ha practicado hasta ahora la dirección del aeropuerto de El Prat, "sin que se pueda concluir" que los responsables de esta instalación estén "demorando intencionadamente o por imprudencia grave" la realización de esta labor.

Sin embargo, la fiscalía advierte de que continuará haciendo seguimiento sobre la restauración ambiental que podría paliar, de alguna manera, el daño que se causó en una parte del ecosistema del Delta de Llobregat. “Ahora bien, aquel deterioro ambiental se mantiene mientras no se haga la restauración, situación que ya es conocida por la directora del aeropuerto", precisa.

Patos bajo mínimos

DEPANA remarca que este paisaje "tocado de muerte" supone el segundo sistema deltaico más importante de Cataluña. "Es una parada obligatoria de aves en su ruta migratoria y una de las zonas de la Península con más especies de pájaro observadas", explican recordando la importancia de las zonas húmedas.

El miembro de la organización y abogado Lluís Toldrà pone un ejemplo muy gráfico de cómo las cosas se han torcido: "El declive del ánade azulón, una especie muy común, demuestra cómo estos daños tienen consecuencias reales". En un informe con el que trabaja esta plataforma se detalla que en 15 años se pasó de más de 3.000 individuos invernantes a unos 200. Durante estos años, se ha abierto la veda a cazadores para reducir sus incursiones en campos agrícolas, es cierto, pero también se han construido las infraestructuras que cita el fiscal en este contundente.

"Hay un problema ecosistémico, el Delta tiene un problema de viabilidad y seguramente ya hemos sobrepasado el punto de equilibro con los elementos que lo rodean", lamenta Toldrà. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un ecosistema no funcional al lado de Barcelona? "No lo sabemos, pero seguramente es un riesgo que no podemos asumir", concluye este miembro de la entidad.