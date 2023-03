“Todo es una cuestión de equilibrio”. Esta es la máxima que rige “A tope con Nieves Fit” (Lunwerg Editores), el libro que la psicóloga y especialista en nutrición Nieves Bolós presentó ayer en el Club FARO, en el que explica dejar atrás los malos hábitos para alcanzar un estilo de vida saludable basado en el equilibrio entre mente y cuerpo. La especialista propone un plan de cuatro semanas que permite adquirir los hábitos necesarios para estar en forma por dentro y por fuera a través del deporte, la alimentación y la psicología. Sin dietas ni restricciones y sin obsesionarse con lo que marca la báscula.

“Se trata de mejorar nuestra relación con la comida. El cambio ha de hacerse desde el interior, aprendiendo a comer y a entrenar mejor. Hay que encontrar un punto de equilibrio”, comentó Bolós, que, además de psicóloga, es entrenadora física certificada por la Wepa Sciencie y “coach” nutricional por el Nutritional Coaching Institute de Barcelona. A Bolós no le gusta hablar de dietas, al entender que este término se asocia a privaciones, cuando para tanto para perder grasa corporal como para ganar masa muscular no es necesario ni pasar hambre ni sufrir en el gimnasio.

Asimismo, rechazó tajantemente cualquier plan de alimentación que suprima alimentos, como las dietas milagro, ya que todos los nutrientes –proteínas, carbohidratos y grasas– son necesarios para el organismo, o que supongan un déficit calórico excesivo. Son, advirtió, perjudiciales para la salud y, además, no funcionan, entre otras cosas, porque se suelen abandonar enseguida por la imposibilidad de llevarlos a cabo, lo que crea frustración. Tampoco es partidaria de tomar multivitamínicos y desaconseja los batidos de proteínas que ciertas dietas de adelgazamiento emplean como sustitutivos de la comida. “Como complemento, vale, pero nunca deben sustituir a la comida. Esa alimentación en batidos es bastante tóxica porque no aporta los nutrientes que se necesitan y, además, es carísima”, sostuvo.

Tampoco es partidaria de eliminar alimentos si no hay ningún problema de salud. Respecto a esto, alertó de modas como suprimir el gluten o la lactosa de la dieta. “Esto es muy peligroso porque si quitas estos alimentos pudiéndolos tomar, estarás creándote una intolerancia y si quieres volver a introducirlo a lo mejor ya no podrás porque tu cuerpo no los tolerará”, afirmó.

Para cambiar de hábitos, recomendó no marcarse metas que no se puedan cumplir, hacerlo de forma gradual y empezar siempre por lo que resulte menos gravoso. “Si no te gusta entrenar no te marques siete días, empieza por dos y ya harás tres. Si no te gusta el gimnasio, empieza en casa. Y con la alimentación igual. ¿No te gusta la lechuga ni el atún? Sustitúyelos por berenjena y pollo. No se trata de sufrir, sino de disfrutar porque no se trata de seguir el plan cuatro semanas, sino de crear un hábito en esas cuatro semanas para mantenerlo durante toda la vida”, comentó.

La especialista advirtió, sin embargo, del aumento de casos de trastornos alimentarios, algo que ella misma sufrió en su época de modelo, en jóvenes y adolescentes. “Todas tenemos defectos y no pasa absolutamente nada, pero las chicas jóvenes tienen miedo a comer esto o lo otro por no engordar y quieren comenzar a entrenar ya. Cada vez veo chicas más jóvenes obsesionadas con su físico”, comentó la especialista, quien también alertó del aumento de casos de ortorexia (obsesión por la comida sana), que termina aislando a quien lo padece de su círculo social. Por todo ello, insistió en la necesidad de crear una relación sana con lo que comemos.

“La comida y el deporte son nuestros aliados”, dijo la especialista, quien aconseja escuchar al propio cuerpo. “No a todos nos funciona lo mismo. Lo importante es saber qué necesita nuestro cuerpo”, sentenció la psicóloga, que estuvo presentada en el MARCO por Marivíc García, maestra de judo, 6º dan; cocreadora del método caminare, entrenadora infantil y juvenil y técnica de “neurobiofeedback”.

“A tope con Nieves Bolós” surge de la experiencia personal de la psicóloga y entrenadora personal catalana, que tuvo trastornos alimentarios durante su carrera como modelo. Vivía obsesionada con su físico y con la báscula. Reconoce que veía el sufrimiento que su bajo peso y su relación con su físico estaba generando en su familia, aunque no lo entendía al no ser consciente de que tenía un problema. “Cuando pasas por problemas alimentarios, puedes llegar a distorsionar tanto la realidad que te alejas de la gente que quiere ayudarte y eso me había sucedido a mí”, explica Bolós.

Uno de los entrenadores del gimnasio donde, durante una estancia en Milán, se machacaba en la cinta de correr, le sacó de esa máquina y le introdujo en el mundo de las pesas. La experiencia le gustó y, aunque tardó en recuperar la masa muscular perdida a base de dietas restrictivas, el bienestar físico y emocional que sintió fue casi inmediato. Reconoce que el cambio de hábitos no fue sencillo, pero que lo logró gracias al apoyo de su familia, al deporte y a su resiliencia. “El deporte y la psicología me cambiaron la vida”, argumenta.

En el libro, además de desmontar algunos mitos sobre la alimentación, propone unas rutinas de musculación y actividad cardiovascular para mejorar la composición corporal, de alimentación y de psicología, con ejercicios de equilibrio emocional.