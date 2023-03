El centro de empleo de Don Benito-Villanueva ha acogido este viernes la firma del protocolo de fusión entre las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena, en el que intervienen los ministerios de Política Territorial, Cultura, Justicia, Movilidad y Hacienda, así como la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y los dos ayuntamientos.

La firma ha tenido lugar en un acto en el que han participado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana; y el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo.

En ese sentido, Rodríguez ha señalado que este proceso de unión "va a ser inspirador para el conjunto de España dentro de la política municipal", y ha avanzado que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 contempla una partida de un millón de euros para la puesta en marcha de un edificio administrativo común para ambas ciudades, es decir, el que será el ayuntamiento de la nueva ciudad. No obstante, no ha avanzado plazos de ejecución de dicho proyecto.

Del mismo modo, ha apuntado que dicho edificio administrativo dará cabida a servicios conjuntos, mientras que ha recordado que ya hay determinados servicios que funcionan conjuntamente, como la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva. Ha dicho al respecto que "es un momento de muchas oportunidades".

La titular de Política Territorial ha remarcado que el Gobierno fue consciente de la importancia de este proyecto "desde el minuto uno", y ha puesto en valor que este proceso busca "beneficiar a los dos municipios, a sus vecinos".

Por otro lado, ha destacado que con el anuncio del proceso de unión entre ambas localidades, allá por finales del año 2021, "se puso en evidencia que la política viene a ordenar la vida colectiva", y que la pandemia "supuso un cambio sustancial en la forma de gobernar. "Esa experiencia nos tiene que hacer cambiar la forma de gestión y gobierno. Es el espíritu que veo en este proyecto, que es inspirador", ha dicho Rodríguez.

"Enorme interés"

De otro modo, el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, ha remarcado que este proyecto "es uno de los que más han ayudado a Extremadura desde el punto de vista reputacional en los últimos años". En ese sentido, ha agregado que "todo el mundo lo ve con un enorme interés porque no es lo normal. Lo normal es dejarse llevar por los regionalismos, los desacuerdos y las fronteras". Asimismo, ha manifestado que para la Junta es un "magnífico ejemplo de poner por delante el interés colectivo al individual". Vara ha agradecido el papel que han jugado los distintos grupos políticos en este proceso. "No se hubiera hecho si Partido Popular, Ciudadanos o Podemos no hubieran querido. Solo se podía hacer como se ha hecho", ha apuntado. Del mismo modo, cree que este proyecto también será positivo para el conjunto de España. "Va a ser un revulsivo en lo sanitario, lo social, en la oferta universitaria y para las empresas", ha señalado.

Oportunidades

José Luis Quintana ha manifestado que "estamos dando oportunidades a las siguientes generaciones", mientras que ha asegurado sentirse "enormemente feliz" de que todo tipo de colectivos y asociaciones apoyen de manera decidida este proyecto.

El edil dombenitense ha remarcado que la unión con Villanueva está respaldada por un estudio de la Universidad de Extremadura que concluía con la siguiente frase: "Ausencia de inconvenientes". Sobre esto, Quintana ha dicho que "no queremos vivir en paralelo, sino que lo queremos hacer juntos. Cada cual con su identidad, sin perder tradiciones ni raíces".

Por otro lado, Miguel Ángel Gallardo ha expresado que "lo importante no es la firma del protocolo, sino la representación de empresas y colectivos presentes en el acto, que son quienes de verdad han impulsado este proyecto de abajo hacia arriba". El alcalde de Villanueva de la Serena ha considerado que la unión de ambas ciudades "lo significará todo para quienes todavía no han nacido". Ha recordado también que "en poco tiempo" se licitará el proyecto de transporte público conjunto. "Eso permitirá una permeabilidad entre las poblaciones que nos harán querernos más", ha apostillado.