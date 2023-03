Vega: “Hai moitas mulleres escritoras que necesitan ser relidas; foron opacadas”

“Hai moitas mulleres escritoras que necesitan ser relidas, foron opacadas”, denunciou onte a profesora e escritora Rexina Vega no Club FARO. Alí, resaltou a María Xosé Queizán para engadir que “a tradición é revisable pero hai que facelo con xeito. Hai que velar a tradición feminina agochada”.

“As grandes casas editoriais –proseguiu– están en mans de homes; están noutro lugar, noutro corpo e noutra situación. Len cousas distintas, poñen o foco en cousas onde nós non o poñemos. Necesitamos intermediarias con poder. O mundo da cultura está moi feminizado pero nos lugares máis baixos da cadea. Hai moitas tradutoras, correctoras de estilo, secretarias... pero quen decide? Hai que ir rompéndoo”.

“Os medios devolven a imaxe dunha autora nova, dunha autora atractiva fisicamente, adulterando o que é a escrita feminina que é algo máis profundo que un corpo novo. É unha metonimia perigosa”, alertou.

Reflexionou que “sobre todas nós pesan cuestións extraliterarias. Decátaste de que sempre estamos baixo sospeita. Agora hai un tópico de que é máis fácil ser publicada sendo muller. Estamos comezando a ter visibilidade pero estamos moi lonxe da paridade”.

Precisamente, co fin de conquerir esa igualdade, a escritora Isabel Blanco ideou o Manifesto de Soutomaior do que é abandeirada a Deputación Provincial de Pontevedra co apoio da Asociación Clásicas y Modernas e de numerosas autoras e entidades. O que se busca é a paridade da muller nos xurados dos premios literarios, nas edicións de antoloxías de escritoras e escritores galegos; que as mulleres ocupen as vindeiras cadeiras da RAG nos próximos dez anos; e que nese tempo se dedique o Día das Letras Galegas tamén a mulleres, entre outras propostas.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, destacou que “elaboramos o Manifesto de Soutomaior para reclamar os dereitos das escritoras”.

Deixou claro que este “non é unha idea marabillosa que quedou nun manifesto ou nun banco senón que é un lugar de encontro para poñer en marcha moitas iniciativas”.

De feito, o vindeiro día 14 de maio entregarán os premios “Cambiemos o conto” que recoñecerán os mellores relatos centrados na defensa da igualdade e contra a violencia de xénero. Os escritos foron realizados por alumnado de Secundaria da provincia.

Ademais, o 21 de marzo presentarán o libro “Ti non sabes que é ser escritora”, unha obra “coral” na que participan as mulleres que asinaron o Manifesto e que ofrecen un relato acompañado dunha ilustración.

Silva sinalou que “temos que cambiar o conto porque está un pouco masculinizado”. Por iso, crearán desde a Deputación de Pontevedra unha biblioteca dixital de mulleres. “Cremos que é fundamental que teñan presenza e que sexan coñecidas e recoñecidas para que poidan estar no espazo público”.

En conexión con isto, a editora de Belagua, Edurne Baines, sinalou que “estamos baixo o imperio do sesgo sexista; parece que a literatura escrita por mulleres é inferior ao que escriben os homes”.

De aí, que lembrara e defendera que as editoriais rescataran obras de mulleres nos últimos anos. Sinalou que “hai unha toma de conciencia generalizada na sociedade que na literatura hai desigualdade [no que respecta á muller] que non é aceptable e que non se resolverá co paso do tempo. Se non somos críticas e conscientes irá a máis”. De aí, a importancia, dende o seu punto de vista do Manifesto de Soutomaior o da Declaración do Día das Escritoras xa que axudaron a “visibilizar esa desigualdade”.

Precisamente, sobre o Día das Escritoras falou Amparo Zacarés, presidenta da asociación Clásicas y Modernas que foi a entidade que fundou a devandita efeméride. Para Zacarés, “é importante que haxa unha vontade política que traballe pola igualdade.

Deste xeito, lembrou que o que se busca co Manifesto de Soutomaior e outras iniciativas é “facer realidade o artigo 26 da lei orgánica para a igualdade efectiva de mulleres e homes no ámbito de creación e produción artística e intelectual”.

Recalcou que “sempre houbo e hai grandes escritoras. As mulleres escriben dende sempre. Aínda así as mulleres quedaron relegadas ao esquecemento ou ás marxes da historia, o que é peor, foron eliminadas dos libros de texto. Sexamos da rama que sexamos estudiamos sen referentes femininos nos libros de texto. Podemos comprobalo en todos os ámbitos”.

Blanco: “O Manifesto de Soutomaior é unha brúxula”

A escritora Isabel Blanco sinalou no Club FARO que “o Manifesto de Soutomaior é unha brúxla para lograr metas” a través de propostas que queren levar á práctica para lograr a paridade das escritoras cos seus homólogos homes. No seu discurso, fixo un percorrido histórico polos distintos manifestos feministas ao longo da historia sempre dirixidos a reivindicar os dereitos da muller.

Para ela, o Manifesto é un acto “inequívoco de feminismo e que o este vainos facer libres a todas”.

No Club FARO tamén interveu a libreira e escritora Mercedes Corbillón quen recomendou o gran libro do feminismo: “La mujer helada”, de Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura.

“Loitar contra a desigualdade na escrita é complicado porque o levamos todos como lectores. Ernaux gañou o Nobel e moitos homes dixeron que gañara por ser muller. Non poden dicir iso pero pasa constantemente. Pór o feminismo sobre a mesa pon o machismo que tamén existe. Eu estaba en Cronopios no nadal e escoitei que os seus libros non valían nada porque falaba das súas cousas. Hai que ter consciencia e este tipo de iniciativas son imprescindibles”, defendeu.

Finalmente, a historiadora Silvia Cernadas sinalou que “a historia das mulleres empezou sendo un campo que lle interesaba a elas; despois pasou a ser unha moda o de rescatar vidas de mulleres e agora parece algo obrigatorio. Pasamos por distintas etapas pero ao non dar referentes femininos, que clase de xeracións criamos. As rapazas non teñen referentes”.

Cernadas explicou que traballa nun museo e que sempre interveñen máis os homes porque as mulleres desde pequenas “percibimos que somos distintas. Ao final imos criando persoas que deixan de lado a metade da humanidade”.