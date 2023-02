“La libertad que siento escribiendo no la tengo en la interpretación. Como actriz te ajustas a un guión y a un director y como autora puedes deshacer y hacer a tu antojo. Así lo manifestaba ayer en Club FARO la actriz Élvira Mínguez en la presentación de su primera novela, “La sombra de la tierra (Espasa), una suerte de western ambientado un pueblo de Zamora a finales del siglo XIX protagonizado por dos mujeres movidas por el odio cuya lucha ambiciosa por el poder las lleva a sacrificar a sus propios hijos.

Respondiendo a las preguntas que le formulaba la Amaia Mauléon, presentadora del acto, primero, y más tarde al público, Elvira Mínguez, fue explicando cómo surgió la novela y diversos aspectos que aborda en ella, además de contestar a cuestiones sobre su carrera de actriz.

Lectora voraz desde niña, un taller de lectura al que asistió en 2006 fue el germen de sus primeros relatos cortos, además de los textos que suele escribir sobre los personajes que interpreta con el objetivo de darles mayor calado y poderse meter así en su piel en caso de tener que improvisar. La historia de su primera novela surgió al ver una foto de su bisabuela Atilana, “de rostro duro y gesto profundamente infeliz”, que se suicidó tirándose a un pozo, y comprobar que tenía una vecina llamada Garibalda. “Eran dos referencias a Atila y Garibaldi”, comentó. A partir de ahí echó a volar la imaginación y creó “una historia de recuerdos inventados”.

El hecho de escoger dos protagonistas femeninas consideradas malas personas, – “aunque no las juzgo”, aclaró – fue deliberado. “En 25 años en la interpretación, me he encontrado personajes duros, resistentes, pero suelen ser mujeres sufridoras que aguantan con resignación. Les faltaban características que sí les dan a personajes masculinos: poder, egoísmo, ambición y capacidad de ponerse el mundo por montera y pasar por encima de sus hijos si les hace falta. Las mujeres, como seres humanos, también somos capaces de lo peor.

Llama la atención el gran número de personajes secundarios que pueblan la novela, 35, “los que cuentan la historia”. “He escrito los personajes que hubiera gustado interpretar”, confesó Mínguez.

En esa inversión de roles, la actriz y ahora escritora novel, creó también dos personajes masculinos que son los que aman sin ser correspondidos. “Fernando Vacas construye su identidad en base Atilana, que se convierte en su hogar, aunque ese hogar tenga grietas. Y Ladislao es el líder de un campamento de hombres en paro cuya relación con el trabajo les da su identidad. Creo que la relación que entablan los hombres con sus trabajos es diferente la que tienen las mujeres con los suyos”.

Los abusos intrafamiliares son otro de los temas presentes en la novela y vigentes en la actualidad. “Las cifras son aterradoras: cinco de cada 35 niños de una clase han sufrido abusos sexuales por un familiar. Es una de las grandes sombras que ataca a la sociedad poniendo en solfa uno de sus pilares, que es la familia. Es un tema que se silencia, del que se habla poco, y se nos debería caer la cara de vergüenza. Hay que legitimar a estos niños, a los que sus padres no les quieren. Hay padres que no quieren sus hijos, eso también se silencia”.

En esa historia de rencor y pasado que persigue a las protagonistas teniendo consecuencias sobre las personas que las rodean, Mínguez explora en su obra el siguiente planteamiento: “¿Qué sucede cuando nuestra existencia se basa en el odio y qué ocurre desaparecido el objeto de ese odio, en qué se basa esa existencia entonces?”

La autora comentó que tiene alguna oferta para llevar al audiovisual su obra y que en caso de llegar a materializarse ella será la directora. “Me habían animado a dirigir, pero hasta ahora no tenía un proyecto que me moviera”.

Un actriz dramática con mucha gracia y ganas de hacer comedia

Galardona con un Goya en 2005 por “Tapas” y nominada en tres ocasiones, Elvira Mínguez (Valladolid, 1965), se siente incómoda cuando en las entrevistas la mencionan como “actriz de reparto”. “Soy actriz, no me he especializado en “reparto”; en este país se tiende a etiquetar y meternos en cajitas”.

Con veinticinco años de carrera a sus espaldas, ha trabajado a nivel internacional a las órdenes de John Malkovich y Steven Soderbergh, entre otros, y recientemente ha cosechado éxito con su papel de Flora en la adaptación al audiovisual de “La Trilogía del Baztán”, de Dolores Redondo, y con la serie “Desaparecidos”.

Siempre le han dado papeles dramáticos, tal vez porque arrancó con “Días contados”. “Me hubiera gustado hacer un musical. O comedia, con la que creo que tengo más que ver por mi carácter”, expresó. Algo que pudieron comprobar los asistentes al acto del Club FARO, donde mostró un gran sentido del humor y hasta se arrancó con algún chiste que suscitó las risas del público. “Me encanta Jack Lemon, es uno de mis actores favoritos, pero la comedia es complicada. Supongo que mi físico es más de drama”, expuso.

Preguntada por el movimiento “Me too” y el acoso a mujeres en el mundo del cine, Elvira Mínguez declaró no haber sido víctima ni conocer a compañeras que lo hubieran sido.

Sobre la evolución de la situación de la mujer en el audiovisuaal, comentó que “tenemos los mismo problemas que antes”. “Los personajes que se escriben para mujeres tienen menos enjundia; y eso va a peor cuando cumples años. Si hay un personaje de 50 años, que son menos y más cortos, se lo dan una actriz de 40; y si es de 40 se lo dan a la de 30. Yo a los 40 le dije a mi representante que había que empezar a buscar papeles de abuela”.