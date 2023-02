El 20% de los diagnósticos de enfermedad rara tienen una demora media de 5 años

Se considera enfermedad rara (ER) aquella que, con peligro de muerte o invalidez crónica, tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes, o lo que es lo mismo, que afecta a menos de una persona por cada 2.000. Hasta la fecha, se han descrito algo más de 7.000 dolencias que se enmarcan en este epígrafe, por lo que, aunque cada patología rara individualmente tenga una prevalencia baja, en realidad, el número de personas afectadas es muy alto: cerca de un 6% de la población. Esto equivale a más de 400 millones de personas en todo el mundo –unos tres millones en España; más de 200.000 en Galicia–. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), casi el 50% de estas patologías poco frecuentes son neurológicas y, las que no lo son es común que cursen con algún síntoma neurológico. Asimismo, el 85% de estas dolencias raras son crónicas, el 65% generan discapacidad y, en casi un 50% de los casos, afectan el pronóstico vital del paciente: son las responsables del 35% de los fallecimientos de niños menores de un año y de más del 10% de las muertes de menores de 1 a 15 años.

Los pacientes siguen poniendo el foco en el retraso o ausencia de diagnóstico, que centra la campaña del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra hoy con el lema “Haz que el tiempo vaya a nuestro favor” y con la que se pretende frenar las dificultades de acceso en equidad al diagnóstico y tratamiento. Según Carmen López, directora sociosanitaria de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec), casi un 20% de los gallegos con una ER tardan entre 4 y 5 años en ser diagnosticados y de este porcentaje, casi la mitad espera más de diez o no llega a tener un diagnóstico. “Tenemos pacientes con 50 y 60 años que siguen sin diagnosticar”, afirma López, que insta a las autoridades sanitarias a codificar los casos de trastornos raros no diagnosticados. “Que una enfermedad no esté codificada tiene consecuencias, no solo en el ámbito de la salud, sino también a la hora de participar en investigación, tener acceso a prestaciones e incluso acceder a una segunda opinión médica”, explica.

“Tenemos pacientes de 50 y 60 años que están sin diagnosticar” Carmen López - Directora de Fegerec

También reclama que la coordinación entre atención primaria y especializada sea “más clara y más ágil”. “La búsqueda del diagnóstico es un peregrinaje horrible, con un impacto emocional y económico tremendo. Además, difícilmente puedes afrontar algo que no sabes qué es y para lo que probablemente tampoco estés siendo tratado”, comenta.

En cuanto a las unidades específicas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras de Galicia, destacó el funcionamiento de la del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, de momento la única con una dotación de infraestructura propia. “Nuestra esperanza es que si la de Vigo va hacia delante, las de Coruña y Santiago también”, dijo.

La Fegerec también reivindica el portal web de enfermedades raras de Sanidade, que estaba previsto que estuviese operativo el pasado mes de septiembre. Este portal ofrecerá información contrastada a profesionales y pacientes, lo que lo convertirá en una herramienta valiosa para conocer y mejorar el manejo de estas dolencias, según la federación gallega de pacientes. En estos momentos, los datos sobre ER se contabilizan en el registro gallego de enfermedades raras (RERGA), que, a su vez, traslada los casos correspondientes a 22 de estas dolencias al Registro Estatal de Enfermedades Raras (ReeR).

Según este registro, dependiente del Ministerio de Sanidad, 28.397 españoles tienen una de estas 22 enfermedades poco frecuentes, de los cuales, 1.196 son gallegos. Entre las dolencias raras de mayor prevalencia en la comunidad se encuentran la fibrosis quística, con 163 casos vivos en Galicia a 1 de enero de 2022, la fenilcetonuria (146), la hemofilia A (139 casos), la enfermedad de Huntington (125), el complejo de esclerosis tuberosa (82), la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, (74) y la enfermedad de Rendu Osler (66).

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) reivindica el papel del médico de atención primaria en el acompañamiento de los pacientes con enfermedades raras, que no dejan de ser enfermos crónicos, "pero con necesidades especiales", explican en una nota. "Como son pocos, podemos tener herramientas para conocer sus peculiaridades y manejo", añade la Agamfec, que calcula que cada médico de familia puede tener asignados menos de diez pacientes con una enfermedad poco frecuente.

"Este día es importante para visibilizarlos ante la sociedad, pero también para que los profesionales tomemos conciencia de su verdadera necesidad: tener a alguien en quien confiar: su médico de familia", manifiestan los médicos de primaria.