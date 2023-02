“Quería falar da violencia e do rural, de cousas que me interesan”

“Non temerás os coches amarelos” é a primeira novela da xornalista de LA OPINIÓN (do mesmo grupo editorial que FARO DE VIGO) Marta Villar, publicada en Xerais. Conta a vida de Dina Souto que, coma ela, traballa nun xornal. É unha novela sobre mulleres, sobre violencia, sobre o rural e o urbano, un libro sobre a vida mesma.

–Como e cando nace esta novela?

–Sempre quixen escribir, escribo desde que teño memoria. Escribo relato curto, infantil, poesía... Pero nunca escribira unha historia longa porque pensaba que requiría unha constancia que eu, desgraciadamente, non teño. Si que tiña a historia porque, como xornalista, moitas veces ves cousas que non che dá tempo a sacar adiante porque te come a actualidade pero que merecen ser desenvolvidas. Había cousas que quería contar, por iso ten tamén partes da miña biografía, porque nunha primeira novela é máis cómodo falar do que coñeces, porque non hai que investigar tanto. Hai dez anos escribín o primeiro capítulo e o último e deixeino aí.

–E cando o recuperou?

–No 2018 pensei que tiña que acabalo antes de facerme vella, así que púxenme a escribilo entre 2018 e 2019. En 2020 saquei un artigo en prensa e, realmente, estaba a rematar o libro. Publiqueino por ver se lle interesaba a alguén e vin que si. Despois, na pandemia corrixino, que é unha tarefa horrible porque sempre pensas que pode estar mellor e, agora, que está publicado, ocórrenseme ideas que, naquel momento, non me pasaron pola cabeza. Eu quería escribilo para falar de cousas que a min me parecen importantes.

–Como cales?

–A violencia de xénero, que está presente todos os días, o rural, pero sen idealizalo e sen demonizalo, porque ten as súas cousas boas e malas. Para min, era importante representar o último elo do rural que eu coñecín e que xa non existe, como ir á esfolla co teu propio esfollador e que toda a aldea fose axudar nesas tarefas. Eu aínda teño esas lembranzas, pero creo que a seguinte xeración xa non as terá, así que, parecíame importante contalas. Aínda que este título é máis chamativo, para min, o título real é “Contra o esquecemento”, contra o esquecemento de moitas cousas, da violencia, das persoas maiores... Eu creo que as persoas que se educan cos avós teñen moita sorte, porque reciben unha educación complementaria moi importante.

–Ese artigo de 2020 é “Mi madre aprende a dibujar”, no que conta o accidente de tráfico da súa nai e as súas consecuencias e que forma parte deste libro como unha das historias.

–Daquela alguén me dixera que escribise un libro sobre iso, pero non me apetecía porque xa escribira o artigo e tampouco quería afondar máis niso, pero si que quería contar algunha cousa máis que non puxera no artigo e que me servía como apoio da historia. Quería facer unha cousa máis longa na que puidese analizar os efectos da violencia, que din que se xesta na infancia, e profundar no tema de se se pode romper a cadea da violencia.

–E cóase por aí outra parte da súa biografía e da de moitas familias galegas, cando descobren que teñen volframio nas súas terras.

–Do volframio hai películas, libros, documentos e sorpréndeme que non haxa máis aínda... Na miña zona, que é a comarca de Bergantiños, iso viviuse intensamente, e eu vivín as súas consecuencias. Moita xente mellorou a súa vida grazas ao volframio logo de que marchasen os alemáns con explotacións pequenas ou roubando. Naquela época facíase o que se podía pola fame. O volframio foi unha febre, como a do ouro americana, pero aquí. Agora está a febre do eucalipto, que está demonizado, pero que axuda a moitas economías.

–Retrata tamén o día a día nun xornal, que coñece ben.

–Non hai tantas obras en galego de ficción que expliquen como funciona un xornal, así tamén dou un pouco a coñecer a profesión e meto un pequeno xogo, non sei se se decataron os lectores, con todos os posibles usos dun xornal, non é só para lelo, serve para moitas outras cousas máis.

–Por que elixe este formato de episodios moi curtos e cada un co seu título, son como pequenas noticias?

–Gústanme as cousas concretas e directas, é variado, vai saltando dun tempo a outro, tamén de persoa narradora e, como conta dramas, quixen meter tamén detalles de humor para que non fose agoniante.

–Dedícalle esta historia a, entre outras mulleres, as nenas de Alcàsser, Ana Orantes e María José Arcos, por que a elas?

–A min houbo tres casos que me influíron moito na miña vida. Nos anos 90, eu empezaba na Facultade de Xornalismo cando asasinaron as nenas de Alcàsser (1992) e foi a primeira vez que me decatei do vulnerable que podía ser unha rapaza nova. Foi a primeira vez que collín medo eu, que de nena ía un quilómetro e medio polo monte e nunca tivera medo. O horror que tiveron que pasar esas nenas aínda me impresiona a día de hoxe. A min cambioume ese suceso. Un pouco despois, cando eu xa rematara a carreira (1996), foi o caso de María José Arcos, foi unha das primeiras informacións que tiven que facer cando empecei a traballar, a concentración pola súa desaparición. Convocábaa a súa irmá Rosa. Para min foi moi impactante.

–Por que?

–Pasaron anos e anos e eu seguín vendo a esta muller loitando incansablemente por manter viva a lembranza da súa irmá e por saber que lle pasou. Non a coñezo persoalmente, pero é unha persoa á que admiro polo seu tesón e constancia. E un ano despois foi o asasinato de Ana Orantes, que foi o que convulsionou a nivel social a violencia de xénero.

–Foi quen a puxo na televisión.

–Contou corenta anos de malos tratos, tivo ese valor incrible de ir denunciar publicamente o seu home, e el uns días despois, matouna prendéndolle lume. Paréceme asombroso que non haxa en todas as vilas unha rúa ou unha praza que a recorde, porque o seu sacrificio valeu para algo. Ela sacrificouse por moitas mulleres e se houbo un cambio na percepción da violencia de xénero foi grazas á súa testemuña e do que lle pasou despois. Xa traballando como xornalista coñecín unha nai que levaba uns 25 anos sen saber nada da súa filla e tiña o seu cuarto igual que ela o deixara, quedara conxelado no tempo. Ela tivo que seguir facendo a súa vida. Unha das personaxes chámase María Xosé, aínda que non o fixen a propósito e con todo o respecto, quíxenlle dar a vida que lle roubaran, aquí ten dous fillos, tira para adiante e non é só unha vítima.