El pueblo de los ‘influencers’: los creadores de contenido se van a Torás

En España hay 1,5 millones de ‘influencers’ según el único estudio realizado hasta la fecha, obra de IAB Spain y Nielsen. Esto quiere decir que en el país, 2 de cada 100 habitantes son considerados como creadores de contenido al tener más de 1.000 seguidores en las redes sociales como Instagram, TikTok o Youtube. Bien, pues en Torás, municipio de 229 habitantes del Alto Palancia, la estadística se dispara y hay al menos cinco perfiles que triunfan en la red.

No hay una explicación evidente, pero entre ellos comparten un rasgo común: la inquietud y su amor por Torás, su origen y el lugar a donde todos vuelven. @DuoLaguner, @KeperezaXiko, @Metricar, @Torasísimo y@FallesRevolution dinamizan las redes especializados cada uno en un contenido.

Laura y Andrea Laguna son el Duo Laguner, de 25 años. Gemelas e hijas de los fundadores de Perfumerías Laguna, comenzaron gestionando las redes sociales de la empresa donde crearon una comunidad de seguidores. "Vimos que la gente necesitaba ayuda con consejos sobre productos o técnicas e hicimos una cuenta más personal", dice Laura.Comenzaron el 8 de marzo de 2020 y hoy cuentan con 31.000 seguidores en Instagram. "Somos un canal de asesoramiento porque nos hemos formado en cosmética", explica, y la variedad de contenido que publican bien merecen los seguidores cosechados.

Aunque el dúo Laguna vive en Manises, se reconocen de Torás, su pueblo, con el que mantienen una relación constante y al que visitan cada periodo vacacional y los fines de semana. Algo parecido a Pablo Bosch, amigo de las gemelas y otra persona ilustre en las redes de este municipio. Bajo la marca Keperezaxiko, acaba de exponer su colección en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid tras años trabajando como diseñador. La primera fama cultivada fue tras ser finalista en el programa Maestros de la Costura, que le sirvió como una catapulta hasta llevar hoy dos colecciones hechas. La última de ellas la ideó precisamente en Torás, "con restos de telas que tenía por casa". "Allí encuentro la paz, me transmite tranquilidad, respiro aire puro y aunque esté trabajando, siento que descanso", dice orgulloso de su pueblo. El apoyo a este diseñador ha sido absoluto: "La gente me paraba por la calle para darme la enhorabuena, me compraban el 'merchandasing' que hice y como siempre me he llevado bien con todos, me siento arropado", dice.

Pablo Bosch ha vestido con su marca personal Keperezaxico a las cantantes Karol G, Lola Índigo y Rakky Ripper

Su tercera colección está en camino. Este invierno ha sido definitivo: ha vestido a la cantante Lola Índigo y a Karol G, además de realizar el diseño y confección del vestuario que lució la semifinalista Rakky Ripper en el Benidorm Fest. Pablo cuenta con 14.000 seguidores en su cuenta de Instagram Keperezaxiko y promete no dejar de crecer: su próximo reto es desfilar en la pasarela madrileña.

La magia de las redes es, seguramente, la segmentación de contenido que ofrecen. Por eso, si la cosmética o la moda no interesan a un público, Celso Durán ofrece otro bien distinto: un paseo por los videojuegos nuevos y clásicos que le hacen triunfar en TikTok, con 106.000 seguidores, y en Instagram, con 5.000, con su cuenta Metricar. "Tengo una de las colecciones más grandes de videojuegos de toda España", dice Celso, y prueba de ello es cada vídeo en directo que emite en redes. Allí, los usuarios le piden que enseñe uno u otro videojuego, "y yo hago un tour por la habitación comentando sus características, los trucos o el año en el que salió".

En estos momentos no le da para vivir, pero está seguro de que pronto lo hará. Comenzó impulsado por su mujer y el primer sorprendido ha sido él. En Torás le paran constantemente y en las discomóviles le comentan las publicaciones hechas: "Se me hace raro porque soy una persona corriente y de pronto veo que se reenvían mis vídeos por WhatsApp".

Instagram como servicio público

Mientras, Natalia es una de las cinco integrantes que conforman Torasísímo, la cuenta de Instagram y Facebook que publica las noticias que suceden en el pueblo. "Surgió durante el incendio de Bejís, que llegó a Torás, y lo hicimos como una forma de canalizar toda la información que la gente iba enviando por WhatsApp y que no toda era cierta", dice Natalia. Lo suyo es un servicio público para el pueblo, sus vecinos y sus veraneantes, y lo que comenzó siendo una plataforma donde informar sobre el avance y daños del fuego, se ha convertido en un lugar de encuentro sobre fiestas, fauna y flora, actividades e iniciativas particulares. "A día de hoy nos planteamos formarnos en una asociación para dinamizar todavía más el pueblo, pero todavía tenemos que aterrizarlo", dice Natalia.