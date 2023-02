Si duele, es que no es amor

La forma en la que nos relacionamos ha experimentado importantes cambios en el mundo actual, cada vez más globalizado y materialista. El sociólogo Zygmunt Bauman acuñó el término “amor líquido” una nueva forma de relacionarnos en la que ya no existen los patrones del pasado sino la proliferación de relaciones fugaces y frágiles. En este contexto, la psicóloga Paula Rodríguez cree que “estamos en una era en la que, como bien dice Bauman, las relaciones son más fugaces. Andamos por el mundo con una ausencia total de responsabilidad afectiva”, destaca antes de matizar que “responsabilidad afectiva” significa tener en cuenta que el mundo emocional de las personas puede ser muy diferente al nuestro y, por lo tanto, debemos ser conscientes que todo lo que decimos o hacemos tiene consecuencias en las personas con las que nos vinculamos”.

Esa responsabilidad afectiva implica, de este modo, “dejar claros los límites de la relación, sin disfrazarlo ni adornarlo para garantizar que conseguimos nuestro objetivo”. Su ausencia, en cambio, “es una de las características principales de las relaciones tóxicas, que son aquellas que afectan negativamente a una o a ambas personas que intervienen en ella”. “Son vínculos que se asientan sobre dinámicas disfuncionales que dañan el bienestar y la salud mental. Estas dinámicas son diversas pero las más comunes se basan en una relación de desigualdad en la que una de las personas tiene más poder sobre la otra. Normalmente, una de las partes ejerce el control sobre la otra, quien se acaba sometiendo a los deseos y exigencias de la persona que tiene el poder”, explica la experta. Este tipo de relaciones no son exclusivas de la pareja, sino que también pueden encontrarse en el contexto de las amistades, la familia, el trabajo …

Este tipo de relaciones son, en ocasiones, difíciles de detectar “porque tenemos todavía en la cabeza el mito del amor romántico, ese que te dice que hay que sacrificarse por amor, que la pareja le da sentido a tu vida, que los celos son una demostración de amor”, enumera Rodríguez. “Así, cuando suceden las primeras actitudes tóxicas, no solo las aceptamos sin rechistar, sino que encima las calificamos de positivas y de síntomas de enamoramiento, aunque nos duela. Pero el amor no duele, y si duele no es amor, es toxicidad”.

En este tipo de relaciones se repite, en ocasiones, el patrón del ciclo tóxico narcisista, “un patrón de comportamientos abusivos que lleva a cabo una de las personas de la relación hacia la otra con el objetivo de tener poder y control para satisfacer sus deseos y necesidades”. Paula Rodríguez explica que se desarrolla “en una especie de bucle en cuatro fases”:

“ Love bombing ” es la primera, donde el narcisista despliega toda una serie de demostraciones de amor exageradas y prematuras que hacen creer a su víctima especial y única. Esta fase dura poco.

” es la primera, donde el narcisista despliega toda una serie de demostraciones de amor exageradas y prematuras que hacen creer a su víctima especial y única. Esta fase dura poco. Una vez que el narcisista ve asegurada la relación, comienza la segunda fase, la de “ devaluación ”: “En ella empieza a infravalorar a la persona, a tener malas actitudes y reproches constantes. La víctima entra en estado de shock porque no entiende cómo de la noche a la mañana ha pasado de ser tan especial a convertirse en una molestia y surgen las primeras demandas y discusiones. El tóxico aplica entonces el “ gaslight ”, “una técnica de maltrato tan sutil que no se reconoce, como la luz de gas, que hasta que no te has quemado no la ves y que busca desestabilizar la propia percepción de la realidad de la víctima a través de frases como “eres una exagerada”, “eso no fue así”, “eres demasiado sensible”, etc.”.

”: “En ella empieza a infravalorar a la persona, a tener malas actitudes y reproches constantes. La víctima entra en estado de shock porque no entiende cómo de la noche a la mañana ha pasado de ser tan especial a convertirse en una molestia y surgen las primeras demandas y discusiones. El tóxico aplica entonces el “ ”, “una técnica de maltrato tan sutil que no se reconoce, como la luz de gas, que hasta que no te has quemado no la ves y que busca desestabilizar la propia percepción de la realidad de la víctima a través de frases como “eres una exagerada”, “eso no fue así”, “eres demasiado sensible”, etc.”. Llega entonces la fase de “ descarte ”: “La relación se acaba o por agotamiento mental de la víctima o porque el narcisista encuentra otro objetivo y desaparece. Pero la víctima sigue enganchada y trata de establecer algún contacto con su narcisista. Porque los momentos buenos que genera una relación tóxica son tan buenos, que funcionan igual que una droga para las personas”, explica.

”: “La relación se acaba o por agotamiento mental de la víctima o porque el narcisista encuentra otro objetivo y desaparece. Pero la víctima sigue enganchada y trata de establecer algún contacto con su narcisista. Porque los momentos buenos que genera una relación tóxica son tan buenos, que funcionan igual que una droga para las personas”, explica. “Este es el momento más crítico, ya que el narcisista, a pesar de parecer desaparecido, sigue pendiente de sus víctimas y, en cuanto nota el desenganche, regresa con promesas de cambio, asumiendo los errores que no había asumido hasta ahora”. Es la fase de “rescate”: “Si la víctima cede, se reinicia el ciclo”.

“Salir de una relación así de buenas a primeras no es fácil; de hecho, las personas que han pasado por algo así no suelen salir a la primera”, sostiene la psicóloga. “Para salir de esto hay que ser conscientes de lo que se está viviendo, y esto es muy difícil de identificar sin ayuda”, añade. Las secuelas más frecuentes que pueden llegar a dejar este tipo de relaciones en quien las padecen son “inseguridad, baja autoestima y dificultad para volver a confiar en las personas; pero también se pueden encontrar síntomas de depresión, ansiedad, culpabilidad, rechazo al cuerpo, falta de deseo sexual...”, advierte.

Otro punto importante es saber que “cualquier persona puede caer en una relación tóxica y todas las personas podemos ser tóxicos en algún momento de nuestra vida”. Para evitar esto, “es indispensable asegurarse de que uno está preparado para iniciar una relación”. “Hay que saber apreciar los momentos de soledad y verlos como un espacio necesario en lugar de depender de la compañía de otro para disfrutar. Si nos damos valor no aceptaremos cualquier cosa. Porque, para bien o para mal, tenemos la mala costumbre de aceptar el amor que creemos merecer y si lo que crees que mereces es poco, te valdrá cualquiera. Pero no cualquiera sabe cuidar, respetar y mucho menos amar”, concluye.

Una guía para construir relaciones “libres de violencia”

El libro “Xogando limpo no amor”, elaborado por un equipo del Grupo de Investigación Salud, Sexualidad y Género de la UVigo pretende contribuir a reformular el amor en el colectivo adolescente, basándolo en la igualdad, el respeto y el afecto. La publicación está coordinada por las profesoras de la Facultad de Educación y Trabajo Social del campus de Ourense Yolanda Rodríguez y María Lameiras y el equipo de autores lo completan las alumnas del Programa e Doctoramiento en Ciencias de la Educación e del Comportamiento Sabela Salgueiro, Eva González y Jessica Lucini y la también investigadora y docente Rosana Martínez. “Esta es una pequeña guía dirigida a adolescentes, que cuenta a través de 19 escenas cómo la protagonista, que es Elisa (una joven de 16 años), vive las experiencias de ser adolescente, cómo se relaciona con sus compañeros, con sus amistades, o en sus relaciones de pareja”, apunta Yolanda Rodríguez: “Pretendemos construir relaciones afectivas sanas, libres de violencia, ya seas físicas u online, rompiendo con los estereotipos de género asociados al amor romántico”. “Nuestro gran propósito es que sean capaces de construir relaciones afectivas libres de violencia, basadas en el respeto y la igualdad”, insiste. Con este trabajo se inicia una serie de materiales de innovación docente denominada “Faladoiro de Sexualidade”. Rodríguez destaca que el libro puede ser un buen material didáctico, al tiempo que indica que la educación sexual “es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo”.