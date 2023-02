Capeando el Brexit con la cámara

Suso Figueirido es el fotógrafo oficial de la Arribada de Baiona. Pero lo curioso es que este gallego, de la villa real lleva desde 2010 en Reino Unido trabajando cubriendo conciertos y otros eventos. “Vivir de la fotografía en España es muy difícil. Fue una amiga mía que vivía aquí la que me animó a probar suerte. Vine por tres meses y ya llevo 13 años”, comenta entre risas por teléfono a pocos días de retornar de visita a Galicia.

En la capital inglesa, uno de sus templos es el O2 Arena, un entramado de ocio en cuyo espacio principal pueden caber 20.000 personas para seguir un concierto. Allí, actuará Elton John en abril y mayo en la que se cree que será su última gira, denominada Farewell Yellow Brick Tour.

En esa macrosala, Figueirido vivió el pasado año el momento de su carrera que recuerda de manera más especial. “Dependiendo de la banda normalmente somos entre 10 y 15 fotógrafos cubriendo conciertos allí pero el año pasado Tool [con 1,24 millones de suscriptores en YouTube], un grupo de metal progresivo de Estados Unidos, decidió que solo quería un fotógrafo cada uno de los días de concierto que dio en el O2 Arena.Tuve la suerte de que me escogieron para una de las noches, no sé por qué. Así que estuve solo haciéndoles fotos. Era la primera vez que me pasaba algo así”.

“Tool [con tres premios Grammy] es una banda especial –detalla– con el tema de la fotografía. Es complicada para retratar, porque les rodea mucha oscuridad”. Este fotógrafo trabaja como autónomo para agencias de fotografía y distintos clientes como la revista española “Heavy rock” que le encarga imágenes de conciertos ya que “normalmente las giras europeas de estos grupos empiezan aquí”.

Para Jesús Figueirido el trabajar en Londres de fotógrafo supone realizarse y poder “expresar” su “arte”. Lo explica un baionés que empezó muy de niño a experimentar con una cámara.

“Mi padre me regaló una cuando yo tenía diez años. Recuerdo que en la escuela, cuando íbamos de viaje yo era el único que sacaba fotos. Después, me empezó a gustar la música y comencé a mezclar las dos pasiones. Tendría 17 años cuando empecé a ir a los conciertos, sacando fotos desde el público. Las fotos eran terribles”, rememora risueño.

En los conciertos de grupos de Galicia pero especialmente de Vigo, coincidió con otros dos monstruos de la fotografía: Janite y Juanma Rodríguez.

“Empecé con Janite en Vigo cubriendo conciertos; hasta tuvimos una exposición juntos en el Reserva Rock de Churruca. Viví la época dorada de los conciertos en Vigo, Galicia y el norte de Portugal de 2000 a 2010. Juanma de Ponteareas fue el primero que me planteó el venir aquí a Reino Unido cuando era el Download Festival (en Donnington Park). La primera vez vine a cubrirlo en 2008 para una revista ya desaparecida en España, pero que aquí sigue, “Kerrang!”.

Sería dos años después cuando se lanzaría a la aventura, empaquetar las maletas y cogiendo el avión rumbo a Londres. “Ahora ya me quedo a vivir aquí, estoy casado aquí, tengo la nacionalidad británica y también la española”, comenta el fotógrafo baionés que lleva desde 2009 retratando la Arribada. “Les hago las fotos todos los años. El Concello siempre me contrata. El único que no fui fue 2021 por la pandemia”, recuerda este artista del foco y el objetivo.

Es imposible no preguntarle por el Brexit. “Fue un poco desastre para todos. Se marchó mucha gente. Cuando llegué aquí tenía amigos de toda Europa. El 90 % se volvieron para sus países. El COVID lo remató y ya no retornarán”, reflexiona una persona que ve cómo en Reino Unido “se necesita gente para trabajar en todos los ámbitos pero los europeos no pueden venir, necesitan un visado con un trabajo. Lo puedes conseguir pero es complicado con un sistema de puntos. Un amigo de Baiona que está aquí en un hotel me dice que no pueden dar el servicio de cena porque falta personal”, concluye.