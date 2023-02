Falcones: “Vivimos en el mundo de los incompetentes, de los malévolos”

El escritor y abogado Ildefonso Falcones (Barcelona, 1959) habló ayer en el Club FARO sobre su última novela “Esclava de la libertad” (Grijalbo, 2022), una obra que trata sobre la esclavitud en las colonias españolas y sus secuelas en la actualidad. El acto estuvo presentado por el periodista José Luis Barreiro, coordinador de la ONG Entreculturas en Galicia y Asturias, que quiso rendir un homenaje a Ceferino de Blas, “la persona que impulsó este foro cuando era director de FARO DE VIGO”.

En su obra, el escritor, referente indiscutible de la novela histórica en España, narra la lucha por la libertad de dos mujeres negras en dos épocas distintas: la cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. En el contexto de “La esclava de la libertad”, arroja un dato impactante: “Fueron 12 millones de esclavos negros los que se trasladaron desde África a América, que había que multiplicar por los vientres de todas aquellas esclavas, y los españoles importaron, o robaron, dos millones de esclavos”. “Se permitió esa situación por nuestros antepasados. Yo he convivido con mi abuela, que fue coetánea de la esclavitud; cuando ella vivía, la esclavitud existía en España en dos provincias españolas: Puerto Rico y Cuba”, subraya.

Habla la novela también de que los ingenios azucareros se convirtieron en criaderos de esclavos, “a partir de 1820-1830”: “A principios del siglo XIX Gran Bretaña abole la esclavitud y se convierte en el líder del movimiento abolicionista. Paga mucho dinero a España para que se sume a ese tratado, que se adhiere a él, pero exclusivamente en cuanto a la trata, porque permite la esclavitud”. Como la Armada Británica controla el mar e intenta apresar los barcos esclavistas, todos los esclavos que llegan a Cuba, llegan de contrabando, por lo que el precio se multiplica y a partir de entonces les era más rentable parir criollos que comprar esclavos”.

Otro elemento importante es el del sincretismo religioso y la religión yoruba. “He intentado tratar todo esto con el máximo respeto, siempre que hablamos de la santería lo hacemos desde un punto de vista un tanto folclórico y, en realidad, es una religión ancestral”.

Tras contestar de forma afirmativa a la pregunta de si hay familias (como la familia Santadoma de la novela) que se han lucrado gracias a su pasado esclavista, añade que “hay libros que trazan el origen y el destino del dinero, pero en todo el mundo”. “Hay un banco de los Países Bajos que ha pedido perdón porque su capital en origen fue esclavista; hay algunos bancos en este país que su capital o parte de su capital en origen fue esclavista y hay muchas empresas cuyo capital en origen fue esclavista”, enumera.

Por eso lamenta que el racismo la discriminación y la xenofobia estén en aumento: “Están floreciendo y naciendo ideologías y movimientos a los que no les duele ninguna prenda sustentarse en posiciones, sino abiertamente racistas, sí bastante racistas o xenófobas. Son movimientos populistas que están involucionando el proceso de reparaciones”.

Con todos estos ingredientes, Falcones afirma que “ha sido una novela dura”. ”Después de estudiar lo que he estudiado, de meterme a fondo, no creo haber llegado a comprender, a sentir un 15, un 20 por ciento de lo que fue aquella vida”, reconoce.

Ante la pregunta de qué podría escribir un novelista dentro de 100 años sobre lo que lo que está pasando hoy, se muestra tajante: “El absurdo es muy difícil llevarlo a una novela” y definió la época actual como “el auge de la incompetencia”. “Hay una guerra en Europa y todos estamos asustados y dependemos de cómo se levante el sociópata de Putin, que si se levanta con el pie izquierdo nos destroza a todos. Es el mundo de los incompetentes, de los malévolos. Es todo perversión”, se lamenta.

“Una hoja nunca nos puede ganar, aunque sea para emborronarla”

Antes de iniciar la charla, el autor habló sobre su estado de salud: “Con el cáncer, que es tener un bicho dentro, a veces piensas que decir que estás bien es un poco osado, porque es como si lo retases”. Ha superado años duros desde 2015, cuando le imputaron un supuesto fraude a Hacienda del cual fue absuelto, o cuando en 2017 apareció la enfermedad. “O trabajas y sigues haciendo cosas o te hundes en la miseria”, afirma. “La quimio te destroza, pero generalmente nunca me he levantado del ordenador sin escribir un párrafo, aunque haya sido una estupidez. Una hoja nunca nos puede ganar, aunque sea para emborronarla, al día siguiente ya la romperás”.

Habló también de cómo empezó a gestarse “La Catedral del Mar”. “Una vez escrita tardamos cuatro o cinco años en publicarla. La escribí porque la anterior no me la quiso publicar nadie”, apunta. “Para que te publiquen tienes que cumplir una condición necesaria, que es tener una obra buena, pero eso no es suficiente”, asegura. “Es estar en el momento, la publicidad, el boca a boca, que ese momento sea el ideal para que la novela reviente. Hay muchísimas novelas maravillosas que no han tenido éxito porque les ha faltado esa condición”, asegura. Sobre su primera novela, afirma no saber el motivo de su éxito. “Si lo supiera lo hubiera repetido”, bromea: “Las otras cinco son buenísimas, pero no han tendido esa condición tan suficiente como tuvo la primera”.