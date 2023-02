Poesía feminina sobre amor, maternidade e familia

En “Materia”, de Yolanda Castaño, acompañamos á súa avoa paterna, Estrella, no carreiro para intentar salvar ao seu home no inicio da Guerra Civil. Con outra poeta, a viguesa María Besteiros, vémonos rodeadas de listas da compra que nos anegan como ‘mulleres de’ e ‘nais de’. Son os últimos poemarios destas autoras unha reflexión, ao seu xeito, sobre a familia e maternidade ou non maternidade. Elixímolas para conmemorar estes días ao redor da poesía e Rosalía de Castro xunto a “Neve de agosto” de Nieves Neira que canta aos pequenos milagres que fan posible unha vida.

Un dos poemarios que máis deu para reflexionar nos últimos meses foi “Materia” (Xerais) de Yolanda Castaño. Escrito no confinamento, decidiu “explorar” o terreo da familia. “A min, sinala a autora, apetecíame facer a miña achega á maternidade pero dende unha óptica máis cuestionadora e desde a perspectiva crítica”. É dicir, dende a súa renuncia a ser nai.

Desta volta, verteu o seu lirismo sobre tres piares que repasan os estados da materia (líquido, sólido e gasoso) a modo de capítulos: Un río subterráneo, Iceberg e Nube ou o peso da ingrávida.

Castaño explica que o primeiro está conformado “polo que hidrata as nosas raíces identitarias”, (as devanceiras e a memoria histórica) que vén sendo o río da vida que chega a nós e que nos leva; a segunda parada sería “o que nos constitúe hoxe en día” para no remate, no estado gasoso plantexar o futuro.

Se na entrada se fixa nos seus avós; no intermedio, “Iceberg”, pon o foco nos seus proxenitores e no seu irmán. A xente non o di pero no fondo aman os grillóns, pero nós/ queriamos nadar.

Por que simbolizar cun bloque de xeo flotante e enorme o núcleo familiar?: “Porque creo que o noso círculo familiar máis próximo constitúenos pero só asoma unha parte de todo iso. Somos materia familiar e deixamos amosar só unha pequena parte, ao igual que o iceberg que mostra un 7% e todo o demais está por debaixo como sustentándonos pero de maneira oculta”.

"A poesía nunca é a defensa a ultranza dunha opción"

No remate, en Nube, a autora poetiza o “saldo emocional” de ser nai. A xente devece por multiplicarse/ Eu,/ dividiríame. Preguntada sobre se pesa máis a emancipación da muller ou a falta de axuda social para non criar, Castaño respondeu que “a miña opción persoal é non querer ser nai, e non quero dicir que sexa a mellor porque a poesía nunca é unha defensa a ultranza dunha opción senón un terreo para matices. Detrás disto hai unha problemática sistémica do patriarcado. O patriarcado non fai doado coidar dunha crianza con outras facetas dunha muller. É un problema moi complexo”.

E precisamente, Castaño non deixa de lado o sistema económico. O seu poema “A roda da fortuna”, fala da menstruación, do período de 28 días e de como ese número marca ata quefaceres de ingresos e tributarios. “Falo da menstruación como un aborto simbólico e decateime, explica, que o día 28 de cada mes é cando nos pasan as cotas de autónomas e tamén é o día cando lle entra o salario ás funcionarias. Serviume como metáfora para falar da diferente fortuna das mulleres con vidas precarizadas, outras con salarios fixos, outras con fillos e outras con dor menstrual”, sinala a autora quen recoñece “o templo da familia” que segundo o seu ollar “está sacrilizada na nosa sociedade”.

A familia, máis ben a relación nai-fillos, é o eixo tamén do último poemario da viguesa María Besteiros, “A lista da Compra” (Editorial Galaxia)

ESCRIBO só listas da compra/ despois de eficientemente acabar todas as tarefas/ que me impoño/ aliméntome do meu leite negado/ e engordo mentres flúe longo líquido por e para min/ canibalismo en que devoro a propia entrada/ son o farrapo baleiro/ e usado. Coa lectura da obra notamos a revolución interna que a empurrou a escribir sobre a maternidade cruzada polo fracaso, a soidade e as cicatrices, das que non sempre se fala.

"Eu na felicidade non son capaz de escribir"

“Cando hai algo que me doe, sinala Besteiros, escribo. Resúltame un alivio exteriorizalo. Sempre o levo ao máximo. Se les todo o poemario de seguido, podes pensar que se fai duro. Non me quedo na superficie, busco o que máis desacougo me causa. O poemario é unha fotografía do momento. Non quere dicir que todo coa maternidade sexa negativo. Eu na felicidade non son capaz de escribir”.

Os seus versos fan pensar sobre como moitas mulleres tras dar á luz se senten “como un instrumento. A construción da túa identidade pasa polo teu corpo e de repente ese corpo é compartido. Penseino sobre todo na lactación. Foi a miña elección, si, pero no proceso da maternidade eu experimentei a sensación de perder o propio corpo”.

Nesta temática é imposible non falar dos problemas do feminismo na sociedade actual e dos avances e retrocesos plasmados no verso un can con ás que non pode voar.

“Cada vez se fala de maternidade e está ben examinalo dentro da sociedade patriarcal. Crea moito debate. Eu, no libro, non digo a ninguén como vivir a súa maternidade, eu conto a miña experiencia de illamento, soidade... Non é a maternidade rosa, de unicornios, que aínda domina o discurso”, subliña para lembrar como se silencia a depresión postparto, a violencia obstétrica e tamén o aborto. “Hai que falar de todo, aínda que doa”, defende.

A última parada nesta viaxe de versos facémola na obra “Neve de agosto” (Chan da Pólvora, o primeiro poemario de Nieves Neira. Coa raíz familiar en Novoneyra (o seu pai era curmán do poeta do Courel), presenta un libro de versos “sedimentados que foron collendo gravitación”.

“Saquei o título ‘Neve de agosto’ dun milagre que din que aconteceu un 5 de agosto a unha muller que logrou neve ese día e que levantou un santuario en Roma. Ese milagre estendeuse polos camiños e nalgúns lugares de Galicia celébrase. Eu tomeino dende unha perspectiva laica que me fala de cando buscamos algo e como hai un punto no que o camiño se curva e estás disposto a atopar outra cousa. Entendo o lugar onde cae a neve como o lugar do amor”, expresa Neira Roca.

Para ela, que escribe amamos polo que non foi ve “o amor como unha apertura total, un desprendemento. Ás veces, xorde algo extraordinario que pode ser a mesma montaña, a mesma persoa que se ven cunha distancia total que permite esa aparición, dese milagre que é o amor”.

Recoñece que non foi a súa intención consagrar a obra a un tema dende o inicio senón que os poemas se foron ordenando. Nel hai diálogo con moitas escritas, como a de Novoneyra, pero tamén con poetas de Al Andalus como Abu L Hasan (do século XI) e o seu poema “O pichón”.