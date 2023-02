“El público que va a ver humor es mucho más exigente que el que va a ver drama”

Después de más de cuarenta años en un mutismo absoluto sobre los escenarios Carles Sans (Badalona, 1955) se alía con la palabra en “¡Por fin solo!”, un espectáculo en el que el humorista catalán se reinventa tras la escisión del grupo de teatro gestual Tricicle, que, por cierto, ayer era reconocido con el premio Max de Honor 2023 “por crear un lenguaje escénico y un sello propios”, así como por la valía de sus tres miembros como directores, actores, autores y productores y “su espléndida y prolífica carrera, llena de éxitos”. Dirigido por el propio Sans y José Corbacho, “¡Por fin solo!” revela en un sinfín de anécdotas sobre Tricicle, cada cual más loca y surrealista. El público podrá comprobarlo los próximos 2 y el 3 de marzo (20.30 horas) en el Teatro Afundación de Vigo y en la Sede Afundación de Pontevedra, respectivamente. La risa está garantizada.

–Supongo que contento con este Max de Honor, que llega cuando Tricicle se ha tomado un descanso indefinido.

–Mucho porque significa el reconocimiento a toda una carrera porque, todo sea dicho, ya resultaba un poco sospechoso que en 40 años no hubiéramos sido ni siquiera nominados a los Max. Se ha hecho esperar, pero ha llegado al final. A muchos artistas les sucede esto. Yo creo que los premios suelen dase al principio del todo, cuando eres una revelación, y al final, cuando ya eres la consagración, pero hay una etapa central, más o menos dilatada, en la que no suelen caer muchos premios.

–Dígame, ¿qué verá el público que asista a “¡Por fin solo!”?

–Es un espectáculo que nace después de que Tricicle decidiese colgar las botas tras 43 años de éxito ininterrumpido. Yo no quería retirarme de un oficio que me apasiona y me planteé la posibilidad de hacer un proyecto en solitario. Lo que tenía muy claro era que no podía hacer lo mismo que con Tricicle porque este es inimitable y, por tanto, tenía que hacer todo lo contrario: ponerme a hablar sin parar, aunque represento personajes con los que hago una gestualidad muy característica de Tricicle. En esa hora y media que me paso hablando, cuento anécdotas personales y profesionales vividas en estos cuarenta años. Decía Josep Pla, el escritor, que lo que más nos interesa de la historia son las anécdotas, y al público le interesa descubrir muchas situaciones de Tricicle que no se han contado hasta ahora, todas ciertas, muy divertidas y muy locas.

–¿Le ha costado seleccionarlas?

–Sí. He tenido que hacer mucho descarte porque si no me salía un espectáculo interminable, pero creo que está lo mejor de lo mejor.

–Vamos, que lo descartado daría para un segundo espectáculo...

–La verdad es que no me lo he planteado porque este está funcionado tan bien que intentaré aprovecharlo lo máximo posible, pero podría, sí. En una función de hace unos días contamos las veces que se ríe el público y salió que se reía unas cuatrocientas y pico veces. Si lo dividimos entre hora y media sale que se ríe unas cinco veces por minuto. Y esto es fantástico porque mucha gente viene con la expectativa de ver qué ha hecho este en solitario.

–¿Esto le ocasionó presión?

–Sin duda. El público está muy condicionado por aquello por lo que te conoce y cuando le cambias un poquito el registro, lo primero que hace es desconfiar. Tenemos tendencia a clasificar las cosas y esto crea estereotipos. Por suerte, yo he superado todo esto.

–Después de cuarenta años haciendo teatro gestual, ¿cómo se encara un espectáculo de texto?

–Cuando yo estudiaba Arte Dramático en Barcelona, hacía teatro de texto. Luego se cruzó en mi vida el proyecto Tricicle y me dediqué al mundo del gesto, pero siempre me había quedado esa espinita de poder hacer un espectáculo hablando. Al principio se me hizo un poco extraño, he de decirlo, pero ahora es una gozada.

–Y más estando solo, entiendo.

–Claro. Uno de los retos a superar era si yo podía defender un espectáculo de hora y media en solitario. Al principio te da un poco de vértigo pero luego, cuando ves que funciona y la gente se ríe tanto, pierdes el respecto.

–¿Hasta qué punto es importante el humor en nuestras vidas?

–Fíjese si es importante reír que la gente está dispuesta a pagar por ello. ¡Pero ojo con decepcionarle! porque el público que va a ver humor es mucho más exigente que el que va a ver drama. Quien va a ver drama no exige que le hagas llorar. Llorará o no. Pero el que va a reír, quiere que le hagas reír. Aunque esté infravalorada, porque siempre se premia más los dramas y melodramas, la comedia es imprescindible.

–¿Por qué cree que se infravalora?

–A lo mejor porque la gente cree que es más fácil hacer reír que hacer llorar o que la risa está asociada a lo superficial y sin embargo las cosas serias son más transcendentes. Pero hacer reír es muy difícil porque es sorprender y el público tiene mucha información, por lo que sorprenderle es cada vez más difícil y más ahora con las redes sociales, que te permiten ver todo de cualquier parte del mundo.

–¿Qué está sucediendo para que ahora todo ofenda?

–La situación es complicada. Los humoristas tenemos que autocensurarnos y preguntarnos si cada cosa que decimos puede molestar a tal o cual colectivo porque ahora estamos en ese punto tan delicado en el que cualquier cosa molesta, sobre todo si está dicha a través de las redes sociales. Las redes son el lugar donde más revuelo hay cuando se dice algo que no le gusta a según quien. Creo que en el ámbito del teatro todavía se pueden decir cosas porque quedan en un ámbito más reducido.

–¿Cómo se lleva usted con las redes?

-En Twitter soy más un mirón que un participante, la verdad. Instagram sí que lo utilizo porque me parece una red más agradable, más simpática y más útil para mi profesión, para propagar lo que estoy haciendo. Y Facebook no lo utilizo.

–Usted ha dirigido obras de teatro, pero para este espectáculo ha decidido compartir la dirección con José Corbacho. ¿Por qué?

–Porque es muy aconsejable tener a alguien que desde fuera vea lo que haces porque tú estás tan metido que se te pueden escapar muchas cosas. Y así fue. Corbacho me dio ideas muy buenas y nos entendimos muy bien.

–¿Trabaja en algún otro proyecto?

–Estoy centrado en este espectáculo, aunque he escrito una comedia, "Segundo intento", que me gustará mucho dirigir en un futuro porque creo que el oficio de dramaturgo es muy bonito. La gente que se siente creativa necesitamos hacer cosas constantemente, que luego se harán o no se harán.

–¿Prefiere dirigir o actuar?

–Actuar, sin duda. Dirigiendo se sufre más porque tienes la responsabilidad de toda la compañía.

–¿Qué espectáculo de Tricicle destacaría?

–Es difícil porque cada espectáculo ha tenido sus dos o tres ‘sketches’ muy icónicos, todos han tenido su momento. Pero yo creo que el primero, “Manicomic”, porque fue el espectáculo por el que se nos conoció. Éramos unos auténticos chavales con muchas ganas de comerse el mundo. Fue, además, un espectáculo que sorprendió mucho. Luego “Slastic”, sobre el mundo del deporte, con el que dimos la vuelta al mundo, y luego “Sits”, sobre el mundo de las sillas que me parece un espectáculo visualmente precioso. Pero estoy diciendo esto y siento que estoy siendo injusto con los demás porque todos los espectáculos creo que han tenido algo destacable.

–Hubo un tiempo en que quiso ser periodista...

–Sí, sí, y de hecho escribo una columna en el "Periódico de Cataluña" y en el "Sport" [ambos pertenecientes a Prensa Ibérica, al igual que FARO] porque también soy muy futbolero y del Barça. Y quizá eso me gusta porque llevo un poquito un periodista dentro. Creo que gané con Tricicle, aunque el periodismo, en esencia, me parece un oficio fantástico.

-Cada público es diferente. ¿Cómo es el gallego?

-Tengo muchas ganas de venir a Galicia. Hemos venido siempre con Tricicle y siempre hemos tenido mucho público, por lo que siento mucha curiosidad por saber cómo reacciona con mi espectáculo. Yo creo que el público se divide un poco en la España húmeda y la seca. La España del norte es un poco más reservada al principio, aunque luego se entrega como cualquier otro y es maravilloso.