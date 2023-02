“La literatura no se toca”

El anuncio de la reescritura de las obras de Roald Dahl (autor de “Matilda”, “Charlie y la fábrica de chocolate” o “Las Brujas”) ha causado un gran revuelo, empezando por el primer ministro británico, Rishi Sunak. “Es importante que las obras de literatura y los trabajos de ficción se preserven y no se editen”, dijo. Una opinión compartida por los escritores gallegos consultados por FARO DE VIGO, que se muestran contrarios a la modificación de cualquier obra artística o literaria.

Antonio García Teijeiro (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil), que se confiesa “un completo y absoluto seguidor” de Dahl, es tajante: “A literatura non se toca”. “Paréceme unha censura inadmisible, ridícula, que fai do politicamente correcto algo absurdo”, indica. “Non se pode distorsionar unha obra escrita por alguén nunhas determinadas circunstancias e nun tempo determinado”, añade. “Eu comprendo que algúns dos seus libros teñen unha certa violencia sutil, ás veces non tanto, pero é a obra dun autor y ti escolles se o les ou non, pero desvirtuar o que se escribe paréceme intolerable”.

“Paréceme unha censura inadmisible, ridícula, que fai do politicamente correcto algo absurdo” Antonio García Teijeiro - Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil

“Os meus fillos gozaron lendo a Roald Dahl xa dende ben pequenos e non lles fixo mal ningún”, afirma. “Non se pode corrixir o que non gusta aínda que sexa por cuestións, neste caso, inclusivas”, subraya. “Cambiar frases, os rasgos e a personalidade dos personaxes, ou os hábitos que teñen, para evitar ofensas, dende o punto de vista literario é algo sen sentido que me produce rexeitamento. A literatura é literatura e así debemos tomala; non ten que educar, ten que facernos máis libres e facernos gozar da palabra escrita. Escribiunos así e así o tomas ou o deixas”.

García Teijeiro va un poco más allá: “Se el fose quen o reescribise aínda o podería entender, porque sería a súa decisión, pero que o faga a empresa que está detrás, a editora e mesmo os familiares paréceme que é desvirtuar a súa obra. Algo máis que un erro, paréceme unha agresión”.

“O que si está ben é que unha obra que ten un contido delicado ou que xa está fóra dos tempos leve un prólogo, un epílogo ou notas ao pé” Ledicia Costas - Premio Merlín, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y Premio Lazarillo

Ledicia Costas, ganadora del Premio Merlín (en dos ocasiones), del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, o del Premio Lazarillo (tres veces), entre otros, también se muestra contraria a la modificación de cualquier obra. “Eu creo que cada libro, cada obra que se publica, é filla dun tempo, pero, sobre todo, é filla dun escritor ou escritora que hai que respectar. As obras son intocables”, afirma. “O que si está ben é que unha obra que ten un contido delicado ou que xa está fóra dos tempos leve un prólogo, un epílogo ou notas ao pé. Que haxa un traballo actual, contemporáneo, que explique o contexto no que foi escrita a obra e que detalle este tipo de cuestións”, destaca. La escritora también defiende “o acompañamento nas lecturas”, que “tamén é unha aprendizaxe, un xeito intelixente de poñer as cousas en contexto e ter outra perspectiva”: “Obviamente non se escribe agora unha obra nos mesmos termos nos que se escribía antes e hai que facer unha lectura positiva diso, pero en ningún caso modificar un libro, nunca. Iso paréceme unha aberración, unha censura”.

“Os nenos tamén teñen a súa opinión e son capaces de pensar intelixentemente para sacar as súas conclusións dende o mundo actual no que viven” María Solar - Periodista, presentadora y escritora

“Eu creo que hai que conservar os textos escritos polos autores e, logo, contextualizalos”, coincide María Solar. “Non podes ver cos ollos actuais o que foi escrito noutro tempo. O que hai que facer é contextualizar ó autor e á obra; cómo? Cun prólogo”, añade. “Eu son partidaria de manter a obra dos artistas como son e contextualizalas, o resto paréceme unha auténtica estupidez”. Solar apunta también la importancia de “guiar ós nenos na lectura”, teniendo siempre en cuenta que “tamén teñen a súa opinión e son capaces de pensar intelixentemente para sacar as súas conclusións dende o mundo actual no que viven”.

Anxo Fariña califica de “controvertida” la decisión de modificar las obras de Dahl. “Era un escritor que quería polemizar e hai que ter en conta o contexto histórico no que as escribiu”, destaca. “Non vamos a tiralo Coliseo porque non nos gusten os gladiadores. É parte da historia; se o que vamos facer é cambiar toda a arte porque a alguén non lle interesa paréceme incluso máis subversivo que o que puido escribir Rahl no seu momento”. “Sorpréndeme que se censure isto e logo, ante a violencia que hai na televisión, no cine ou nos videoxogos, ninguén diga nada”, reflexiona.

“Que nos estemos facendo isto a nós paréceme dunha pobreza mental tremenda; que llo fagan a Dahl faime pensar que estamos idiotas perdidos” Pedro Feijoo - Escritor

Para la artista plástica y escritora Luz Darriba, se trata de “unha violación dos dereitos de creación e de autoría”. “Se imos falar do desprezo ás mulleres, un tema histórico na literatura feita por homes, habería que mudalo todo practicamente. Temos que ter a suficiente intelixencia e apertura de mente para entender todo o que di todo o mundo e, despois, ter o noso propio xuízo, pero nunca mudar a obra do autor”, insiste.

Por su parte, a Pedro Feijoo también le parece “fatal” la confirmación de la editorial Puffin Books sobre la revisión de los clásicos de Dahl. “Se o autor escribiuno así no seu momento, e ademais non se lle pode cuestionar nin a lucidez nin o talento nin a capacidade, se esa é a súa decisión hai que respectala como obra e como autor”, afirma. “Se agora che parece ofensivo, pois te aguantas”, dice tajante. “Sei que é un tema sensible e hoxe, por suposto, non o fariamos así, pero si no seu momento o autor tomou esa decisión, quen somos nós para reinterpretalo? Paréceme unha atrocidade”. “Que nos estemos facendo isto a nós paréceme dunha pobreza mental tremenda; que llo fagan a Dahl faime pensar que estamos idiotas perdidos”, reflexiona.

“Entonces tendríamos que quitar de las obras todas las incorrecciones que progresivamente vamos encontrando según las modas y las morales de cada momento” María Oruña - Escritora

Finalmente, María Oruña también se manifiesta “rotundamente en contra”. “Los libros no son manuales de conducta y hay que contextualizarlos y con esta decisión estamos dando por hecho que los lectores tienen mentes débiles y poco formadas como para identificar o contextualizar bien una historia”, explica: “Entonces tendríamos que quitar de las obras todas las incorrecciones que progresivamente vamos encontrando según las modas y las morales de cada momento”.

Oruña teme que “los autores contemporáneos nos tengamos que censurar”: “Me parece tan ridículo y tan infantil que estoy absolutamente asombrada”.