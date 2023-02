El vacío irremplazable de la palabra amable

“El 1 de octubre de 1986 me convertí en el decimotercero director del periódico y me quedé asombrado cuando llegué a aquel despacho de dirección, grande, feo y viejo, y vi las hileras de la colección de FARO. Nunca creí que se iba a crear tal magnetismo que me hizo leer uno a uno todos los tomos de la colección”. A principios de noviembre del año 2017, revelaba con estas palabras que la hemeroteca del diario decano de la prensa nacional no solo era fuente de conocimiento y de interés para investigadores de Vigo y del resto de la comunidad gallega, sino que él mismo había buceado entre sus páginas para conocer de primera mano lo que en alguna ocasión definió como “una relación de amor, monógama, inquebrantable” entre la ciudad olívica y FARO DE VIGO. Presentaba en aquella jornada su primera publicación editada por el Instituto de Estudos Vigueses, titulada “Donde los periódicos son faros: Historia del Faro de Vigo, decano de la prensa española (1853-2015)”, y fue en aquel mismo acto en el que el presidente de la institución, Xoán Carlos Abad, tras enumerar los distintos cargos que ostentaba, realizó un apunte significativo: “Siempre nos solemos olvidar de uno de los mayores méritos, porque antes de los demás, antes que Cronista, Ceferino es sobre todo buena gente”.

No importa quien descuelgue el teléfono, porque cada testimonio ratifica al anterior a la hora de describir a una persona que, sin duda alguna, era muy querida por todos. Hombre de palabra amable, de carácter tranquilo, reservado e incluso prudente, siempre dispuesto a echar una mano en todo aquello en lo que hiciera falta, diplomático, flexible, gran periodista, divulgador e investigador, pero sobre todo, “un compañeiro excelente” y “unha gran persoa”. El fallecimiento del exdirector de FARO y Cronista Oficial de Vigo, Ceferino de Blas, ha sido un duro golpe para el ámbito periodístico y cultural a nivel local y autonómico, pero deja también un profundo vacío en unas de las instituciones a la que permaneció vinculado durante la última década, el Instituto de Estudos Vigueses (IEV), desde donde sus compañeros y compañeras aseguran que han perdido a uno de los puntales de la entidad, dado su afán colaborativo y su buen hacer en el día a día.

Un compañero “excelente”

“O seu papel no Instituto de Estudos Vigueses foi clave practicamente dende o principio. Ceferino de Blas non foi un membro máis, porque sempre foi unha persoa moi colaborativa e nós aproveitamos as súas grandes capacidades, por iso pasou a formar parte do equipo de goberno. Non lembro que nunca dixera que non a nada, sempre atopaba o momento e a ocasión para facer, e iso que tiña bastante ocupación, pero sempre se amosou moi colaborativo. Na súa presenza no FARO sempre sacaba a colación o traballo que nós faciamos dende o instituto, sobre a súa importancia; sempre foi un representante e voceiro da cidade e do papel do instituto impresionante”, explica el presidente de la institución, Xoán Carlos Abad, quien añade que “como xornalista e investigador era grande, pero como compañeiro e persoa incluso superaba esa cualificación, porque sempre estaba disposto a botar unha man a todo, a súa voz sempre levaba a atopar camiños de solución, era unha persoa de consenso e de gardar as formas”.

Dentro do noso catálogo, as súas obras tiveron un peso importante

Al mismo tiempo que el exdirector de FARO entró en el Instituto de Estudos Vigueses como miembro numerario, Ramón Patiño y Pilar López se sumaban también como integrantes a la institución. Pilar recuerda a Ceferino de Blas como “una persona muy afable, siempre dispuesto a colaborar. Para uno de mis libros le pedí que escribiera él el prólogo y el texto era precioso. Siempre tenía aportaciones y aclaraciones que hacer, pero era un buen compañero y un buen amigo sobre todo; va a dejar un hueco muy grande en el instituto porque era una de las personas importantes en el día a día”. Por su parte, Ramón Patiño afirma que lo echará “mucho de menos”, puesto que habían logrado establecer una relación de amistad con una conexión especial: “Hay personas con las que conectas más que con otras y, en el caso de Ceferino, habíamos llegado a tener ese complicidad. En el instituto era una de las personas que participaba en las reuniones, tenía un criterio bastante claro, siempre daba su opinión pausadamente y no hacía falta pedirle ayuda, él llegaba, se sentaba a tu lado y se ponía a trabajar, desde clasificar libros a ofrecer información al que la necesitara o revisar las publicaciones de autores que querían que editáramos su obra. Fue un compañero excelente”.

Detrás da súa reserva, Ceferino sempre tiña unha opción cultural

Carlos Núñez también solo tiene buenas palabras para recordar al Cronista Oficial de Vigo y hace un repaso por su amistad señalando que, “cando el era director de FARO, colaboramos en temas de comunicación e publicidade, e sempre empregou a comunicación dunha maneira moi aberta, moi didáctica de cara á sociedade, facendo temas históricos sobre Vigo e Galicia”. A modo de anécdota, este miembro numerario del IEV también rescata de su memoria la visita de Quino, el autor de la emblemática Mafalda, a la ciudad olívica. Carlos Núñez y Ceferino de Blas realizaron un pequeño viaje hasta las Cíes para dar a conocer uno de los mayores tesoros de la ría al humorista gráfico argentino. Núñez destaca que el exdirector de FARO “era un home moi flexible, amable, dando sempre unha gran confianza aos seus amigos e convidados”.

En cuanto al tiempo compartido en el Instituto de Estudos Vigueses, Núñez apunta que Ceferino de Blas era una persona “moi prudente na toma de decisións, moi diplomático e reservado. Moitas personas agochan detrás da súa reserva unha falta de opción cultural, pero no seu caso, detrás da súa reserva, Ceferino sempre tiña unha opción cultural. Era un demócrata progresista, non un conservador nato, e sempre respectou as crenzas de todos os demais, por exemplo, el era crente e eu ateo, pero sempre existiu unha perfecta sintonía entre ambos”.

Era un dos puntais do instituto

Juan Miguel González, miembro fundador de la entidad, también hace su aportación para recordar la figura de Ceferino de Blas incidiendo en que “era unha persoa moi, pero moi querida, e era un dos puntais dentro do instituto. Era moi amable, un auténtico cabaleiro, e viña moitos mércores a buscar información, a charlar e dar de si cos seus amigos. Tiña unha conversa moi fluída e agarimosa, o seu falecemento é un auténtico mazazo para o instituto”.

Su legado cultural

En su etapa como integrante de la institución, Ceferino de Blas, además de recoger en un volumen 164 años de relación entre Vigo y el periódico que llegó a dirigir, en lo que consideró como su aportación como Cronista Oficial de la ciudad al acervo cultural de Vigo, el exdirector de FARO también editó con el IEV una pequeña obra sobre los dos veranos que pasó la escritora Carmen Laforet en la playa de Rodeira, una autora a la que admiraba profundamente y que logró dejar unida a Cangas. Asimismo, en una obra colectiva, escribió un capítulo dedicado a Vigo y la modernidad. En palabras de Xoán Carlos Abad, “dentro do noso catálogo, as súas obras tiveron un peso importante e deixou constancia da puxanza cultural que tivo a cidade”.