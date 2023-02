Unha homenaxe ás curandeiras

Librouro acolle este venres (20.00 horas) a presentación en Vigo da obra “A Saga das Curandeiras” (Hércules de Ediciones), de Marisa Castro, bióloga e investigadora galega, experta en micoloxía. A obra está publicada en galego e en castelán.

Trátase da “biografía ficticia dunha curandeira galega”, Rosalía Carcedo (1911-1972), enmarcada primeiro na Galicia da primeira metade do século XX ata os anos da República e da Guerra Civil en Madrid, ata a aldea de orixe na que volveu vivir durante a Ditadura e na que continuou exercendo a súa profesión.

Incomprensión, ignorancia ou incredulidade foron algunhas das reaccións das persoas do seu entorno, así como das autoridades relixiosas ou civís da época ante a súa actividade, que tiña tanto “fins curativos como máxicos, nese mundo críptico e infravalorado das meigas galegas”.

A pesar de posuír unha prolífica obra de divulgación, Marisa Castro atrévese desta volta coa novela. “Nesta ocasión quixen facer algo de ficción, pero é unha ficción un pouco a medias porque efectivamente as protagonistas son personaxes ficticios e a localidade onde viven e se desenvolve a súa vida tamén son ficticios, pero todas esas cousas e as aplicacións que fan de plantas, a curación do mal de ollo, espantar os males..., todo iso realmente está recollido de mulleres que fun visitando, e dalgúns homes tamén, ó longo da miña vida; sobre todo mulleres”, recalca.

Ademais, Marisa Castro afirma ser “a quinta ou sexta xeración dunha familia de curandeiros”, polo que se sentía “un pouco obrigada a facer unha homenaxe a esta xente que deu tanto por tan pouco”, engade.

Rescata así coa súa obra a labor das curandeiras, “una figura imprescindible no seu tempo”, xa daquela a xente do campo non tiña Seguridade Social gratuíta e esta xente non tiña cartos, así que acudían a estas persoas e pagábanlles co que podían: ovos, unha galiña, un día de traballo en época de sega...”, relata. “Éralles máis doado pagar así e non poñendo cartos que non tiñan”, engade.

Estas curandeiras tiveron “relacións complicadas” primeiro cos médicos, porque “a medicina natural non acepta facilmente métodos menos ortodoxos”, e tamén coa Igrexa: “Non lle interesan as persoas que poidan facer algo que ela non entende e que, dalgún xeito, podía ensinar ós demais a ser máis libres”. Outra parte era a política. “Esta novela transcorre durante o Franquismo, co que a política está presente”, engade. “É curioso porque a protagonista, no momento en que empeza a camiñar, camiña soa e vaise a Madrid na época da República e todo o que se conta do que ela viviu nesa época son cousas que a min me contaron persoas que vivían en Madrid nesa época e que non están nos libros de historia”, subliña.

Na trama, a protagonista, “unha mulleraza coma a maior parte das mulleres do rural galego”, tivo que loitar moito para “poder criar á filla, para poder criar á neta. Tivo que loitar moito para poder chegar ó punto onde chegou”, adianta a autora.

Tamén son protagonistas na obra as plantas e inclúense “receitas”. “Son de aplicación externa, porque nunca dou receitas que haxa que tomar. É moi perigoso consumir plantas sen consultar previamente cun farmacéutico ou cun médico, porque pode haber contraindicacións ou ser antagónicas con algún dos medicamentos que tomamos de xeito habitual, por iso eu rexeito tomalas por vía interna, pero si que uso plantas para curar feridas ou para cousas externas, sen ningún problema. Eu inclúome dentro desa xeración de persoas que fan as cousas de xeito diferente”, afirma.

Unha tradición que Marisa Castro cre que se está perdendo. “As persoas agora teñen máis doado resolver os seus problemas médicos e, por outra banda, porque esa xente, que o pasou tan mal, non soe deixar herdeiros; os fillos e netos non acostuman a aprender a profesión dos seus antepasados e é unha mágoa porque hai moita cultura, moita sabedoría que se perde”, indica. Ademais, engádese que “ás veces tamén son remisos a ensinar”, di a bióloga, que engade un recordo persoal: “Lembro unha conversa co meu avó na que lle pedía que me ensinara cousas que el sabía e preguntoume se eu me ía adicar a isto. Eu xa estaba estudando e díxenlle que non sabía, e entón contestoume que non me contaba nada”, lembra: “Son remisos a que se brinque con esas cousas, a que non se tomen en serio”.

Hoxe en día esas curandeiras “están mesturadas con estas outras persoas que botan as cartas ou que len o futuro”, apunta. “Ás veces mestúrase un pouco todo porque ó ler a novela xa se ve que elas tiñan unha capacidade especial para chegar a certas cousas. Hoxe mistúrase un pouco todo isto, pero mulleres como aquelas que visitei nalgunha aldea ou que coñecín persoalmente hoxe en día non coñezo”, lamenta.

Por iso Marisa Castro quixo facer esta “homenaxe a toda esta xente que durante tanto tempo deu o mellor que tiña, que era o seu tempo e a súa sabedoría a prezo case de nada e que querían axudar ós demais”.

Trátase dun libro de fácil lectura onde se reflicte a experiencia da autora como divulgadora científica: “É unha trama que atrae e a obra chega ás persoas”, di. Por iso non descarta continuar coa obra de ficción. “Hai algunhas cousas da primeira parte da miña vida que quero converter en ficción, non quero facer unha biografía, porque así é máis fácil introducir outros parámetros”, explica Castro, que xa leva máis dun ano xubilada e que tamén está asistindo á Universidade Sénior, en Portugal.

O feito de facer a presentación do libro en Librouro non é casual. “A novela inspírase na vida dunha persoa concreta, dunha meiga, unha sabia, que había preto de Monforte, e quen me descubriu esa sabia foi Antón Patiño, que foi unha persoa moi importante e que encontrou esta señora que traballaba con cogomelos”, destaca. “Sigo investigando aínda a esa señora, pareceume unha muller moi interesante e cheguei a coñecer fai pouco a algún paciente dela e a verdade é que era fantástica. A ela si que habería que facerlle unha biografía porque a súa vida foi moi emocionante”, conclúe.