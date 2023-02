Cuando conocí a Cefe ya era un periodista señero y un jefe de redacción que impartía magisterio desde la templanza. A principios de los 80 del pasado siglo las redacciones eran lo más parecido que podía haber a calderas a presión. Con la Transición a medio cocer y el futuro sin ingredientes conocidos el periodismo consistía en ir de sobresalto en sobresalto en medio de un temor general a que en cualquier momento todo se derrumbase. Si encima esa redacción estaba inmersa en una transformación tan radical que hasta la cabecera estaba en subasta la presión, el temor a que se derrumbase también el propio medio con todos dentro estaba a flor de piel. Cuando todo ello confluía en un escenario de casi pánico redaccional, allí aparecía Cefe para reconducirlo con su proverbial “tranquilos, no pasa nada; está todo controlado”.

Entonces compatibilizaba ese magistral pastoreo propio de redactor jefe con la labor de cronista político. Era de los que aportaban las claves, es decir, de lectura obligada y respeto general. Y fue con ese bagaje con el que llegó a Vigo en 1986, cuando Prensa Ibérica adquirió el decano de la prensa española y le encomendó la tarea de refundarlo. Aquí se encontró un FARO casi casi apagado, anquilosado y envuelto en las turbulencias propias de quien no afronta los retos, de quien cree posible detener el tiempo y perpetuarse con tan solo dejarse ir a lomos de una memorable y centenaria historia. Transformó el periódico, primero como director y luego como director general, hasta devolverle la luz que le guio de nuevo a la senda de la modernidad y la pujanza. Ese fue el impagable legado que recibí cuando veinte años después vine a Galicia para continuar su obra y me reencontré con él.

FARO fue hasta el último suspiro una gran pasión para Cefe, pero no la única. Tuvo otras dos: Vigo y los vigueses y, sobre todo, su amada Marisa Real. Ella fue el pilar sobre el que giró toda su existencia en ese nuevo mundo del que disfrutó casi la mitad de su vida. Me reconforta imaginarle la madrugada del sábado, cuando el final se cernía sobre él y a su lado tenía a la mitad de su vida, mirándola con ese brillo chispeante que encendía sus ojos y diciéndole “tranquila, no pasa nada; está todo controlado”.