Hacía tiempo, quizás desde la última muerte de un familiar, que la noticia de un fallecimiento no me producía tanto desasosiego. Se fue Ceferino de Blas sin yo siquiera imaginar que fuera posible tan de inmediato y su mujer, mi amiga de tanto tiempo aún con esas idas y venidas propias de la amistad, no puede imaginar el afecto y consideración que le tenía a su marido, que fue antes mi director y, cada vez que nos veíamos, le sentía como amigo. La última, yo creo que no hace dos meses en una terraza de la Plaza de la Constitución, en que nada pude advertir de ninguna afección, sino el afecto de su palabra y su mirada.

Escribo esto a los 10 minutos de enterarme; desde el corazón, a botepronto, sin requiebros estilísticos, aún antes de que el director me sugiriera hacerlo pensando en destinarlo a mi columna cotidiana. Conocí a Ceferino mucho antes de que él imaginara –y menos yo– que iba a ser nuestro director de FARO en un viaje invitado por el Gobierno suizo con un grupo de periodistas españoles al que a mí me envió el entonces director, Armesto Faginas, y en el que él fue como representante de La Nueva España. Nos pasamos prácticamente la semana juntos, en los viajes interiores en aviones o trenes de puntualidad increíble o en los momentos libres de charla y francachela cerveza en mano en los pueblecitos de los Alpes donde nos alojamos; yo estaba en la fiebre de los 80, desatado, y él se reía mucho conmigo. Recuerdo que, a la vuelta a España, él escribió una columna en su periódico asturiano sobre nuestro encuentro que me envió a Vigo, antes de que el suyo y el mío se fusionaran en el mismo grupo. Años más tarde, yo estaba como jefe de Local con Luis Piñero, acabábamos de pasar al grupo Prensa Ibérica y reapareció a saludarnos el nuevo director de FARO: ¡era él! Aquel año inicial en que Ceferino aún no conocía a casi nadie por aquí, pasó la Nochebuena en mi casa, con los míos, y más de una vez le llevé por las locas noches de Vigo de entonces, para que empatizara con la ciudad a la que le habían destinado desde tierras astures. Como director fue para mí intachable, comprensivo hasta en las pequeñas anécdotas, como cuando, en un viaje en que él me envió a Miami a un encuentro con Julio Iglesias en su momento más triunfal, me robaron la magnífica cámara de fotos que me había prestado y recién comprado, con todo el material documental, y en vez de reproche me respondió con una sonrisa. Le felicité muy sinceramente cuando le nombraron cronista oficial de la ciudad. ¿Como persona? Admirable, pero eso siempre lo dije mientras vivía, no es típico comentario laudatorio post mortem. Tenía esa capacidad de escucha nada habitual en estos tiempos, ese discreto y medido silencio propio de la gente sabia, siempre tolerante, sonriente... educadamente inquisitivo y cordial. Puedo asegurar que para mí era una alegría encontrarle y que solo dejó cariño y respeto porque se lo ganó a pulso con su culta humildad. Qué gran persona perdimos y cuánta pena siento, como muchos.