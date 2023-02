Primavera de 1990. Despacho del director de FARO DE VIGO. Un joven e ignorante estudiante de Periodismo está sentado frente a Ceferino de Blas. Su objetivo: convencerlo para que ese verano pueda realizar unas prácticas en el periódico de su ciudad. El chico es un manojo de nervios. Nunca había entrado en una redacción y estrenarse con una entrevista con el director no invitaba precisamente al relax. Ceferino le mira atentamente con las manos entrelazadas y, con voz calma y suave, le va lanzando unas cuantas preguntas, digamos, de tanteo. El tiempo pasa, es evidente que la reunión no da para más, así que mira su reloj y suelta: “Mira, vamos a hacer una cosa: escribe algo, envíamelo y ya veremos”.

El aprendiz, en su afán por amarrar esas prácticas como sea, se toma la invitación como un desafío y, gracias a una carambola, consigue el teléfono de la casa salmantina de Gonzalo Torrente Ballester, quien, sorprendentemente, se le pone. Para no aburrir con la historia, digamos que la entrevista con Torrente se celebra en el salón de su casona. El genio gallego muestra una paciencia infinita, un vasto conocimiento, una curiosidad inmensa (había que ver cómo jugueteaba con una grabadora que apenas veía) y un sentido del humor galleguísimo. La conversación prevista de una hora se extiende hasta casi las tres y adoptará posteriormente la forma de un texto: “La serenidad de la sabiduría”.

Releído varias veces y con la incertidumbre de si reunía un mínimo de calidad o si quedaría confinado en el cajón del director, el reportaje fue enviado a De Blas. Sin avisarme, Cefe, su apelativo en la redacción, da orden de publicarlo como apertura del suplemento dominical. Ese día, cuando vi mi nombre impreso en el periódico de mi ciudad, marcó mi vida. Sin aquella cita con De Blas, ese hombre tan ocupado que le dedicó su tiempo a un futuro manzanillo, hoy no sería lo que soy, si es que soy alguien. Porque él, con generosidad y paciencia, me abrió la puerta del periodismo y disipó una duda que me oprimía: sí, al parecer yo valía para este oficio.

Desde entonces, hace más de 30 años, he mantenido cientos de conversaciones con Ceferino de Blas. En este tiempo hemos disfrutado de muchos encuentros y protagonizado no pocas discrepancias, muchas de ellas las propias entre un director con una visión global y un periodista ingenuo, impulsivo, con cierta dosis de agresividad, y al que le costaba morderse la lengua. Digamos que nuestras naturalezas se movían en los extremos. Pero, pese a saber muy bien cómo era yo y los problemas (y un puñado de disgustos) que le había acarreado, Ceferino fue clave en mi promoción profesional. Porque, ya como director general de Prensa Ibérica en Galicia, dio su plácet a todas las propuestas de nombramiento que le realizaron sus sucesores.

Hoy, cuando ya no está con nosotros, si tuviera que destacar tres rasgos de su personalidad poliédrica serían, primero, su aversión al conflicto, su carácter conciliador, su mesura y discreción... Pura diplomacia vaticana. De Blas detestaba la bronca y el lío con terceros, algo que a mí, en confianza, no se me daba mal. Él era un gran escuchador, un cultivador del silencio. De Blas valía incluso más por lo que callaba que por todo lo que sabía.

El segundo, su lealtad inquebrantable a FARO y Prensa Ibérica. Ceferino fue y será siempre uno de los nuestros. Farista hasta los tuétanos, estaba convencido, y así lo decía urbi et orbi, que este periódico es clave en la defensa de las demandas de la ciudad y su área. De todo el sur de Galicia. FARO tenía una misión a la que no podía ni debía renunciar nunca :dar voz al territorio.

Y esa es, precisamente, la tercera virtud: su enamoramiento de Vigo. Porque, pese su procedencia asturiana, Ceferino era un vigués integral, un rasgo que se hizo todavía más patente tras dejar FARO (aunque en realidad nunca nos dejó). Otros articulistas, con más conocimiento que yo, lo expresan hoy mejor en nuestras páginas. Pero esa moderación innata no le impedía ser un vigués, un viguista, apasionado. Y es precisamente en ese espacio común en donde los dos siempre nos hemos encontrado cómodos: en la salvaguarda de nuestra gran casa, que es Vigo. Uno, en la pelea diaria desde la atalaya de FARO, y él desde hace décadas con sus estudios, investigaciones y publicaciones. Alérgico a oropeles y protagonismos, De Blas se convirtió en un erudito de Vigo, en una personalidad que, como el gran Torrente Ballester, se mostraba a los demás con la modestia y la serenidad de la sabiduría. Y eso se va a echar mucho de menos.

* Director de FARO DE VIGO