Gafas graduadas y baratas a un golpe de clic

En 2018, Juanjo Ruano (Vigo, 1991) dejó su trabajo fijo para embarcarse en una idea que parecía descabellada: vender gafas graduadas, de calidad y a bajo precio, a través de internet. Así nació GrayHounders, un modelo de óptica online que permite testear distintas monturas a través de la pantalla del ordenador o el móvil. Su lema: las gafas graduadas son un producto sanitario, no de lujo.

Probarse las gafas es tan sencillo como seleccionar la montura y darle al botón del probador virtual. “El algoritmo reconoce tu cara en 3D con la montura y la ajusta a tu cara, por lo que te puedes mover con ella de izquierda a derecha y de arriba abajo, y ver cómo te queda desde distintos ángulos. Esto limita mucho las devoluciones”, explica.

Para la graduación, ofrece varias opciones: mandar la receta de la graduación, acudir a cualquiera de sus ópticas físicas o mandar recoger las actuales gafas para que el laboratorio mida los cristales y los replique. En el caso de las gafas progresivas, con las que llevan trabajando cerca de un año, la firma ha diseñado una regla especial, que se envía al cliente junto con la montura, para poder realizar el centrado de la lente.

La pandemia contribuyó a consolidar el negocio, ya que en ese momento era la única óptica con servicio online en España. Pero como casi siempre, la crisis sanitaria también tuvo su lado negativo: la empresa tuvo que aplazar unos meses la apertura de su primera tienda física, en Madrid, prevista para marzo, justo cuando se decretó el confinamiento. Aun así, el proyecto continuó creciendo y en estos momentos tiene cuatro tiendas físicas –dos en Madrid, una en Barcelona y otra en Valencia– y a finales de este año o principio del 2024 esperan establecerse también en el norte –Vigo y A Coruña– y en el sur –Málaga y Sevilla–. Mientras tanto, este mismo mes comienza la expansión de su servicio online al mercado europeo, concretamente a Alemania, Francia e Italia, donde este artículo es aún más caro que en España, según el emprendedor vigués.

“Siempre nos han hecho creer que las gafas graduadas tenían que ser caras, cuando no es así porque los costes de monturas y cristales son casi irrisorios. Lo que sucede es que los márgenes son muy grandes. Las gafas no deberían ser un artículo de lujo”, afirma el cofundador y director general de la firma. La otra mitad es Marta Frenna, a quien conoció a través de LinkedIn.

Partiendo de esta premisa, GrayHounders ofrece gafas graduadas, con cristales con tratamiento antirreflejante desde 29 y progresivas, también con lentes antirreflejantes, desde 99 euros. Hasta ahora, la firma está centrada en las gafas para adultos, aunque este año prevé lanzar su primera colección para niños. “Al final son los que más gafas usan porque las cambian a menudo, lo que para los padres tiene un coste muy alto”, explica.

Ruano reconoce que unos precios tan disruptivos generan recelo en mucha gente. Sin embargo, asegura que no están reñidos ni con la calidad ni con el diseño. Su secreto está, sostiene, en que GreyHounders es proveedor de sí mismo: no paga a otras marcas, no utiliza intermediarios y no franquicia la marca. “Nos cuesta que el cliente se fíe, pero quien prueba, repite. Tenemos clientes que en dos años han comprado diez gafas, cuando lo normal en el sector es que se renueven cada 2-3-4 años”, asegura.

El comprador solo tiene que elegir, entre todas las molduras del catálogo, las que más le gusten y puede optar bien por recibirlas a casa –la empresa envía completamente gratis cinco y las recoge– para probárselas o bien hacerlo directamente a través del probador virtual de la página web.

“Fuimos los primeros en España que lo introdujimos, ya en 2019, porque nos pareció una opción muy interesante, y cuando comenzó la pandemia todas las grandes firmas lo añadieron”, afirma.

En estos momentos, el 80% de la demanda de la firma son gafas graduadas y su índice de devolución no alcanza el 5%, según Ruano. La firma cerró el ejercicio de 2022 con casi 13.000 clientes y una facturación cercana al millón de euros. La apertura de las tiendas físicas ha respaldado el proyecto, según su cofundador. “El cliente se siente con más confianza si sabe que también tiene un punto físico donde acudir”, explica.

La firma se suma este año también a la producción sostenible, con la incorporación de una nueva colección de gafas, tanto graduadas como de sol, realizada con plástico de botella, que se sumará a las ya convencionales gafas de acetato biodegradable, metal y titanio de sus otras líneas.