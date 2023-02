Carlos San Juan, impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota': "Sigo viendo sufrir a los mayores en los bancos"

Hace un año, Carlos San Juan, urólogo jubilado de 79 años, recogió 600.000 firmas para exigir a la banca la inclusión financiera de los mayores. 'The Times', 'The Washington Post' y 'Le Monde' recogieron su cruzada. La ministra Calviño salió a su encuentro. Logró que la patronal bancaria firmara un código de buenas prácticas (de cumplimiento voluntario). Y fue ovacionado en el Europarlamento. Pero la –prometida– ley de defensa del usuario financiero sigue en cola de despegue. Así que, pese a que su párkinson le complica cada vez más las cosas y esta semana llora la muerte de su compañero canino, sigue alzando la voz.

-Lamento su pérdida.

-Créame que sigo adelante porque veo el sufrimiento de los mayores y la insensibilidad de los bancos. A la banca sigue sin entrarle en la cabeza que es un servicio público, porque no tenemos otro remedio que pasar por ella para cobrar la pensión.

-Un año después, ¿no nota mejoría?

-Ha mejorado el horario de atención, aunque sigue habiendo colas debido al despido masivo de empleados con la excusa de la digitalización. Ellos me dijeron, y no lo olvidaré: "Señor San Juan, la banca sigue a la gente, y si la gente se va de la España vaciada, la banca también". Es una medida capitalista injustificable, porque los que se quedan son seres humanos. Pero hacerlo en las ciudades ya es el colmo.

-La banca, en su primer informe de seguimiento, se atribuya avances.

-La gran banca española obtuvo un beneficio récord de 20.850 millones en 2022, lo que supone un aumento del 28% con respecto al año anterior. Y ha subido porque ha eliminado miles de puestos de trabajo y ha apostado por la digitalización, buscando convertirnos en trabajadores por cuenta ajena. Cuando los jóvenes me dicen que no pisan un banco, les respondo: «De acuerdo, pero estáis trabajando para la banca gratis y encima no os rebajan ni una sola comisión».

-Sigamos con la auditoría.

-Aparte del horario, el resto deja mucho que desear. No han mejorado los cajeros y las aplicaciones siguen siendo dificilísimas. El gestor de mi banco trató de instalarme una y me dijo que mi sistema operativo no era "amigable". No entienden que los mayores necesitamos una burbuja analógica.

-¿Quién ha hecho los deberes?

-En CaixaBank han contratado gestores sénior y la atención externa en los cajeros es impresionante. El Sabadell y el BBVA no son amigables. Mientras todo dependa de la voluntariedad, mientras no salga la ley, todo puede quedar en papel mojado.

-Las libretas de ahorro, al menos, no han desaparecido.

-Hace un año nos encontramos con cajeros sin ranuras ni 'contactless' –en mi caso fundamental, porque me cuesta teclear–. Las habían quitado amparándose en que 'solo' el 36% de los mayores las utilizaban, cuando esa cifra se explica por los fallecidos por coronavirus. No me canso de repetir que lo único que pedimos es ver si hemos cobrado la pensión y si se nos ha colado algún gasto inesperado.

-Calviño se reunirá con la patronal bancaria. ¿Le ha invitado?

-Solo sé que le había pedido humildemente que me recibiera y la semana pasada sus filtros me dijeron que tiene la agenda ocupada. No quiero pensar que esté molesta conmigo.

-¿Por qué habría de estarlo?

-Porque en alguna ocasión he manifestado que me ha decepcionado. Determinadas leyes han salido a una velocidad de vértigo. No puedo entender que no ocurra con una ley que es de justicia social, que ha sido aceptada por los europarlamentarios. El 7 de febrero finalizó el periodo de enmiendas y debería presentarse rápidamente porque el ambiente está bastante crispado y se aproximan elecciones.

-Hay 9,3 millones de personas mayores de 65 años. Son muchos votos.

-Podría ser una baza electoral, pero tratándose de la banca, sospecho que la ley se relegará al cuarto de las escobas. Es raro el partido que no esté pillado por algún préstamo. Además, la banca ha recibido un buen palo con el impuesto extraordinario al sector aprobado por el Gobierno.

-El primer informe de seguimiento del protocolo, en junio, parecía esperanzador.

-¿Qué hará si la ley queda en suspenso?

-Si se cumplen mis malas sensaciones, me gustaría que alguien recogiera la antorcha y planteara la urgencia de un plan B para que nadie se quede sin acceso a sus pensiones: volver a las cajas de ahorros, establecer una banca pública o apoyarse en Correos, como lo está haciendo Francia. Yo me voy sintiendo con menos fuerza.

-'Quijote' le llamaron en el Parlamento Europeo.

-Solo fui el catalizador del descontento. Demostré que se puede hacer un movimiento sin quemar neumáticos, y sin politizar ni judicializar nada. Recordé, y lo sigo haciendo, que los mayores existimos y que no se puede gobernar sin tenernos en cuenta.