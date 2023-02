El espíritu del entroido invade las redes sociales. El carnaval se ha convertido en una buena excusa para 'posturear' y presumir de los mejores disfraces entre los seguidores, una moda a la que también se han sumado nuestros famosos gallegos en busca de un 'me gusta' fácil.

Todos los años se viralizan algunos disfraces con materiales sencillos que se recrean con facilidad en casa y que no cuestan mucho dinero. Si el año pasado el 'look' Tanxugueiras en el BenidormFest fue uno de los más aclamados, este año la protagonista de la noche será, de nuevo, una cantante: Shakira y su característico 'outfit' en la sesión 53 grabada con el productor Bizarrap.

La gallega Tamara García se ha encargado de recrear el look -y la canción- en un simpático vídeo que se ha hecho viral en las rede sociales. Lo cierto es que es muy sencillo. Solo necesitarás un sujetador en color rosa, una camisa verde fluorescente, unos cascos, una peluca rubia ondulada y a facturar, como diría la colombiana.

Si te apasiona esta época del año y no escatimas en gastos a la hora de crear tu disfraz, puedes inspirarte en el traje elegido por la influencer Rebeca Stones para brillar en estas fiestas.

La 'reina del hielo' presume de vestidazo a lo Cenicienta y completa su disfraz con un trabajado maquillaje en color blanco y detalles que imitan la nieve en pestañas y clavícula.

Si lo tuyo no son los disfraces siempre puedes recrear algún maquillaje o peinado original, como por ejemplo el que ha compartido en Instagram la actriz María Castro, que ha optado por utilizar elementos reciclados para crear composiciones con su pelo: desde un perro hasta un botellín de Fanta de naranja, acorde al color de su melena.

Aunque no es necesario devanarse los sesos para dar con el disfraz ideal: los clásicos nunca fallan. Que se lo digan a nuestro Cepeda, que opta por vestirse como un auténtico hombre del oeste.

La escritora Ledicia Costas se arriesga y entra de lleno en el mundo manga con este 'disfraz' inspirado en el traje que llevaba el personaje de cómic 'Sailor Moon'.

Hay que reconocer que no a todo el mundo le gusta disfrazarse pero eso no quiere decir que no disfrute de esta época del año de otra manera... que se lo digan a Xurxo Carreño, que ha compartido en sus historias un vídeo donde podemos ver una fuente de orejas de lo más apetitosa.

¡Cada cual disfruta a su manera!