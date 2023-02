Novo: “Enfocar el futuro solo como un desastre nos resta militancia social”

“La ciencia ficción te permite soñar todos los mundos posibles, pero desde la última mitad del siglo pasado, todas las utopías se hicieron imposibles y se convirtieron en distopías. De repente, se hizo imposible imaginar un futuro que no sea un desastre”. Así se refirió a este género literario Julián Rodríguez Novo, exinvestigador del departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Vigo (Uvigo), guionista de publicidad, dramaturgo y director de escena, que ayer presentó en el Club FARO “Todos los dioses del hombre” (editorial Usagi), novela que transcurre en un gran entramado de túneles y estructuras subterráneas en un futuro en el que no se puede estar mucho tiempo en el exterior, aunque nadie sabe muy bien el porqué.

Para el escritor y profesor, que la literatura de ciencia ficción presente siempre un mundo futuro de destrucción es un arma interesada que resta toda esperanza de cambio a los jóvenes, que son sus mayores consumidores a través de adaptaciones cinematográficas de historias como “Los juegos del hambre”. “Si nuestra única posibilidad de enfocar el futuro es que este va a ser un desastre, con calles llenas de basura, radiación, gobiernos totalitarios... ¿no estamos evitando que haya una militancia social en nuestra juventud?”, cuestionó.

La novela es, añadió, “un juego de espejos”. “Por una parte, presenta un conflicto evidente y por otra nos hace preguntarnos: ¿Hemos fracasado como especie o todavía tenemos una posibilidad de cambiar las cosas?”, comentó.

Esta son algunas de las preguntas que lanza en su segunda novela. Fue durante el proceso de escritura de “Recuerda que morirás” cuando surgieron algunas de las cuestiones que sirvieron de base para “Todos los dioses del hombre”, como las fuertes inversiones que, antes de la pandemia, se estaban destinando a la investigación del envejecimiento celular. “Empezó a obsesionarme esta tendencia científica por buscar la inmortalidad humana”, comentó.

La novela también aborda las redes sociales, que para Rodríguez Novo tienen sus claroscuros. “A mí la democratización de las opiniones que han hecho las redes sociales me parece maravilloso, pero creo que no lo estamos filtrando bien. No puede ser que personas con unas capacidades académicas impresionantes, con años de trabajo detrás, tengan menos presencia en las redes que un tipo que presume de abdominales”, se lamentó.

Betty León Fong, catedrática jubilada de Física Aplicada, y Xesús Alonso Montero, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) presentaron el acto, que contó también con la participación del actor David Gundín, que viajó desde Madrid para leer el primer capítulo de la novela.

León, que calificó a Rodríguez Novo de “intelectual todoterreno”, destacó las referencias que este libro a clásicos del género distópico como “1984”, “Un mundo feliz” y “Fahrenheit 451” y agradeció que ponga en foco en el eterno debate sobre el avance de la ciencia y los límites de la deontología.

La tragedia del “Bou Eva” podría saltar al cine

En 2017, Julián Rodríguez Novo fue uno de los finalistas del Premio Nacional de Literatura Dramática por “Unha morte lanzal. A traxedia do Bou Eva”, pieza teatral que relata uno de los mayores suicidios colectivos de la guerra civil de los que se tiene conocimiento. Xesús Alonso Montero anunció ayer que esta historia podría saltar al cine, con guion del dramaturgo vigués.

El catedrático emérito de la USC recordó que el 21 de abril de 1937, nueve personas –ocho hombres y una mujer– fueron sacados sin vida del “Bou Eva”, un barco pesquero atracado en el Puerto de Vigo.

Pretendían escapar de Galicia tras meses esquivando la persecución fascista. Sin embargo, cuando el barco se disponía a zarpar, un tripulante los delató y los nueve antifranquistas se atrincheraron en su bodega. Entre ellos, se encontraban dos primos del histórico político galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Fue entonces cuando una embarcación con un gran aljibe se habría aproximado al “Bou Eva” con la intención de inundar la bodega e impedir así su huida. Primero echó agua fría. Después, agua hirviendo.

Según Alonso Montero, si este mismo suceso hubiese sucedido en Cataluña, habría museos dedicados a su memoria y ya se habría llevado a la gran pantalla.