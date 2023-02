Chega un dos mellores momentos do ano e faino por todo o alto. Co 2023, o Entroido galego recupera a súa esencia e enche as rúas de música e cor libre de restricións. A súa importancia aquí é tal que nove dos nosos carnavais exhiben con orgullo a cualificación oficial de “Festa de Interese Turístico”. ¿Xa tes o teu disfrace para coñecelas? Sen el, un corre o risco de pagalo caro. É a lei. Non digas que non cho advertimos. Que comece a Festa!

1.- Xinzo, de Interese Turístico Internacional

Aquí o Entroido é a festa máis importante do ano. É tamén o Carnaval máis longo de España e probablemente do mundo, xa que se celebra durante cinco fins de semana. O día grande é o Martes de Entroido, co desfile de carrozas máis concorrido de Galicia. Hai verbenas, charangas e verdadeiros festíns gastronómicos. Día e noite a rúa é unha festa, e, iso si, hai que ir sempre disfrazado, porque do contrario a festa pode saír moi cara... Diso encárganse as pantallas, os personaxes característicos do Entroido de Xinzo.

2.- Verín, de Interese Turístico Nacional

Aquí manda un personaxe excepcional ao que nunca se lle ve a cara, viste unha extravagante vestimenta e leva una fusta que utiliza sen miramentos.É o cigarrón, unha máscara única do Entroido de Verín. Esta festa dura dúas semanas e segue un ritual ancestral de desfiles, verbenas e vistosos cerimoniais como o Entroidarte ou o do Bautizo do Cigarrón. Dúas semanas de diversión e de multitudinarios banquetes gastronómicos e por suposto moita, moita festa. Días sinalados son o Xoves de Comadres ou o Martes de Entroido.

3.- Laza, de Interese Turístico de Galicia

Laza, pola súa banda, presume “do Entroido máis enxebre de Galicia”; noutras palabras, dun Carnaval xenuinamente galego. Xunto con Xinzo e Verín, forma un dos vértices do triángulo máxico do Entroido de Galicia con Folións e peliqueiros.

4.- Viana do Bolo, de Interese Turístico de Galicia

En Viana, Entroido e gastronomía van indisolublemente unidos. De feito o nome oficial desta celebración é “Festa da Androlla e o Entroido“, unha feliz parella que fai as delicias de nenos e maiores.Os outros protagonistas son o boteiro e os folións, que tocan para espantar os malos espíritos no medio dunha auténtica festa.

5.- Cobres, de Interese Turístico de Galicia

Este é o Entroido máis elegante de cantos se celebran en Galicia. Traxes, música e danza remiten a un mundo galante e cortesán onde a posición social de cada personaxe está claramente diferenciada. Xa no século XVIII hai referencias escritas sobre este carnaval, coas Madamas e os galáns coma personaxes característicos que percorren o municipio.

6.- Manzaneda, de Interese Turístico de Galicia

Este é un Carnaval que destila autenticidade; quizá porque ao estar situado nunha zona de alta montaña, o municipio de Manzaneda mantívose relativamente illado. O Folión Tradicional do Entroido de Manzaneda é una celebración de rituais ancestrais, espectáculos de percusión, banquetes populares e teatro de rúa, todo nun ambiente de sorna e diversión. Os protagonistas son a mázcara, o folión e a foliada.

7.- Xenerais da Ulla, de Interese Turístico de Galicia

Un Entroido para mofarse da guerra. Esta é a idea detrás do Entroido dos Xenerais do Ulla, unha celebración da que xa hai referencias cara a 1870 e que da conta dos ecos das loitas orixinadas pola invasión de Napoleón. Esta delirante festa celébrase en nove concellos (Santiago de Compostela, Teo, Touro, Padrón, Boqueixón, Vedra, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces) e dura unha semana entre desfiles banquetes e bailes de Carnaval.

8.- Maceda, de Interese Turístico de Galicia

O famoso triángulo máxico do Entroido da provincia de Ourense parece querer ampliarse co Entroido de Maceda. O termo Felo parece que vén e felón e felonía, facendo referencia á rebelión dos vasalos contra o señor feudal do castelo de Maceda. Na actualidade seguen a percorrer todas as parroquias do Concello para que os veciños gocen da súa compañía e, tal vez, dalgunha falcatruada .

9.- Vilariño de Conso, de Interese Turístico de Galicia

En Vilariño de Conso celébrase o que moitos consideran o Entroido en estado puro. O boteiro é a personaxe estelar, é o dirixente do fulión. O fulión é un grupo de persoas tocando bombos e gadañas ao mesmo compás. En cada aldea do termo municipal existe un fulión, e uns boteiros que bailan ao seu son e con diferentes tipos de caretas segundo a localidade de que proceden.

