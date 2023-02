La Fiscalía y la acusación particular pusieron ayer sobre la mesa de los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona todas las pruebas que, por ahora, existen para incriminar al exjugador del Barça Dani Alves en la presunta violación de una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. La defensa del futbolista, ejercida por Cristóbal Martell, hizo lo contrario: ponerlas en duda, sobre todo el significado del vídeo grabado por las cámaras del local. “Hay razones para dudar”, señaló el letrado, para después añadir que la sesión de ayer es un “juicio anticipado”. En su opinión, fue “sexo consentido”, aunque las dos acusaciones insistieron en que fue una violación. El tribunal decidirá en las próximas horas, o días, si libera o no al deportista, que está en prisión preventiva desde el 20 de enero.

Tanto la Fiscalía como la abogada de la víctima, Ester García, se opusieron a la excarcelación del deportista argumentando, no solo la gravedad de los hechos, sino el “grave” riesgo de fuga. La acusación particular esgrimió en su informe dentro de la sala que el jugador podría coger un vuelo privado e irse a Brasil, donde tiene una quincena de empresas, según fuentes jurídicas. “Entiendo que se ha de mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza, no solo por los indicios de criminalidad, que los hay, sino también porque hay un riesgo de fuga elevado (...) Ponerle en libertad supondría atentar contra la integridad psicológica de mi clienta (...) La Administración de justicia no puede permitir que él esté en libertad y ella encerrada (en su casa)”.

Valoración

El debate jurídico de fondo, además de la valoración de las pruebas, gira en realidad entorno a si existe o no riesgo de fuga del deportista por los medios económicos con los que cuenta en Brasil, y si tiene el suficiente arraigo en España para corroborar que no huirá si queda en libertad. Este es uno de los motivos que la jueza instructora sostuvo en su día para acordar su ingreso en prisión. Alves está dispuesto a llevar una pulsera telemática para que lo controlen, aunque, según la acusación particular, ese sistema no es eficaz.

Una vida en España

Martell defendió el arraigo del futbolista en nuestro país. “Claro que Alves tiene arraigo en España. Su vida ha girado en torno a España. Desde 2010 está empadronado en España. Está casado con una española (la modelo Joana Sanz)”, enumeró en su intento de rebatir ese riesgo de fuga que mantiene a Alves entre rejas, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Para demostrarlo, aportó documentos que corroboran que el jugador tiene dos empresas en España. En su día, la defensa ya entregó la escritura de una vivienda en Esplugues de Llobregat, que es de él y de su exmujer y donde vive su actual pareja. Alves se aferra para defender su inocencia a la grabación de la cámara de vigilancia de la discoteca