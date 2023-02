Viriato: 69 años del Ave Fénix gallego

La historia de la moda de Galicia incluye luces pero también claroscuros en los que hay y ha habido que luchar contra amenazas de cierre. Una de esas marcas que parecía abocada a desaparecer y que finalmente se ha salvado es Viriato que ayer presentaba su colección en la Fashion Week Madrid bajo el paraguas del grupo Jealfer, que también ampara a Pertegaz y Jorge Vázquez. La primera tuvo la presentación de su colección también ayer en la capital y la segunda lo hará hoy con un desfile.

Viriato –que una década atrás lograba unas ventas alrededor de los diez millones de euros anuales– es el Ave Fénix de la moda gallega rescatada vía subasta por el grupo gallego Jealfer en 2017 tras entrar en concurso de acreedores. Poco a poco la empresa ha ido recobrando oxígeno.

Sin duda su presentación ayer en Madrid fue una carta acertada en su peculiar brisca. “La participación de Viriato [por primera vez] en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid es un paso importante en su camino hacia el éxito y una oportunidad para mostrar su creatividad y su compromiso con la moda lenta de alta calidad hecha en España. Los diseños de Viriato combinan la tradición del punto con un enfoque vanguardista e innovado”, señalaba ayer en una entrevista a FARO Silvia Alonso, CEO de Viriato, Pertegaz y Jorge Vázquez.

La elección de Madrid no fue al azar, Jealfer lleva presentando en esta Fashion Week colecciones de sus otras dos marcas: Pertegaz y Jorge Vázquez. A diferencia de estas dos, no obstante, no se ha mostrado la colección en un desfile sino en una instalación estática con maniquíes.

Respecto a si esta cita abriría a Viriato otras pasarelas, Alonso respondió que “ahora mismo no tenemos previsto otras pasarelas, aunque no cerramos la puerta a que eso pueda ocurrir en el futuro”.

En esta nueva colección de Viriato, se han unido estilos clásicos y atemporales con una paleta de colores que la propia firma califica de “vibrante, incluyendo tonalidades de rosas, naranjas, verdes y azules, en algunas pendas potenciadas con el brillo del lúrex”. Por supuesto, no faltan los tejidos estampados y con estructuras de tricot como jacquard, instarsia, canalé y trenzas.

Incide Alonso que “además, la colección utiliza fibras de alta calidad como lana, viscosa cashmere y materias recicladas para garantizar la máxima comodidad y versatilidad”.

La empresaria gallega recalca que “nuestra empresa la fundó mi abuelo en 1954; tenemos una larga tradición artesanal e industrial en el sector. Tenemos nuestra propia industria de punto en Boiro, lo cual nos da una ventaja fundamental ya que el punto es un trabajo muy técnico, también contamos con algunos talleres colaboradores de cercanía, siempre manteniendo nuestra producción Made in Spain”.

Precisamente, en Boiro es donde se encuentra una de las dos tiendas de Viriato en Galicia. La segunda se ubica en A Coruña. En ambas se comercializan también sus marcas Pertegaz y Jorge Vázquez. No obstante, las prendas de las tres firmas se pueden encontrar en boutiques multimarca por todo el territorio español, europeo y México.

Alonso explica que el fin de Viriato es “atraer a clientes que están buscando prendas duraderas y cómodas que puedan incorporar a su guardarropa diario”.