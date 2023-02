El juzgado de instrucción número 1 de Marín decretó ayer el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el hombre de 50 años detenido el lunes acusado de acuchillar en plena calle a una mujer. Está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

El presunto autor de esta agresión, que se registró en la calle Jaime Janer de Marín, pasó a disposición judicial sobre las 11.20 horas de ayer tras permanecer dos noches en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional. El hombre, que según las autoridades presenta patologías psiquiátricas, se veía visiblemente debilitado y caminando con dificultad a su llegada a los juzgados.

Fue detenido instantes después de acuchillar a la mujer, algo que hizo, según explicó a los agentes que le arrestaron, porque “el diablo me dijo que tenía que matar a alguien”.

Tras cruzarse con la víctima, con la que no consta que tuvieran una relación previa, la apuñaló varias veces por la espalda usando un cuchillo, que portaba junto con un martillo. El martes, el hombre, que responde a las iniciales A. D. fue sometido a tratamiento psiquiátrico y fue examinado por unos facultativos para que pudiera tomar la medicación que tiene prescrita. Los investigadores barajan este posible trastorno como detonante principal del ataque que sufrió la víctima, de 47 años.

El vídeo de la víctima

La víctima de esta agresión, de 47 años y vecina de Marín, sigue ingresada en estado grave en la UCI del Hospital Montecelo, en Pontevedra, si bien se encuentra ya fuera de peligro. La mujer colgó (y después retiró) varios vídeos en TikTok en los que explica que recibió “quince puñaladas de una persona que no conocía de nada que supuestamente estaba enferma”. Añade que tiene “la espalda hecha una mierda” y la misma suerte corrió una de sus manos con la que, detalla, quitó el arma al asaltante, porque llevaba “cuchillo”, “un martillo” y “cosas así”. “A ver si me recupero pronto, me mandan para planta y puedo hacer vídeos más guais”, se despide la hospitalizada de sus seguidores en ese canal.