Y Javier volvió a nacer cuando tenía 9 meses

Javier tiene 8 años y es el segundo de los tres hijos que tienen los cordobeses Beatriz Jurado y Raúl Ramos. Beatriz es conocida por su labor como parlamentaria andaluza por el PP cordobés, pero en este reportaje muestra sus vivencias como madre. En la semana 12 del embarazo de Javier, a Beatriz le dijeron que podía haber alguna anomalía, pero se descartaron alteraciones cromosómicas. El niño nació en mayo de 2014 y desde que vino al mundo «algo no marchaba bien. En el hospital Reina Sofía dejaron al niño en la incubadora, pero al principio no sabían lo que le pasaba».

Pasaban los días y «que si tenía bronquiolitis, que si era otra cosa. Casi siempre tenía los pies fríos, pero hasta que no supimos con el tiempo que sufría una cardiopatía congénita no podíamos relacionar eso con la existencia de un problema cardiológico. No conseguía agarrarse al pecho para la lactancia materna porque estaba débil. Si le daba un poco de biberón, vomitaba como el contenido de dos. Todo le suponía mucho esfuerzo y estaba muy delgado. Le efectuaron en el Reina Sofía una radiografía, otras pruebas y desde el 6 de enero de 2015 y hasta que le diagnosticaron la cardiopatía en marzo mi hijo estuvo bastante mal y no mejoraba», relata la madre de este niño.

Cuando Javier tenía 9 meses entró en situación de fallo multiorgánico y fue cuando la cardiopatía congénita que padecía (coartación de la aorta) dio la cara. «Cuando nos dieron el diagnóstico se abrió una luz después de muchos meses de incertidumbre. Solo podemos tener palabras de agradecimiento para todos los profesionales del Reina Sofía que atendieron a nuestro hijo. Desde hace ocho años le realizan en el Reina Sofía cuatro revisiones anuales. A los pequeños como el nuestro, una vez que salen adelante, no se les debe catalogar como niños enfermos ni sobreprotegerlos pues tienen que crecer felices, sabiendo que el corazón lo tienen muy controlado», cuenta Beatriz Jurado.

«Además, los menores con cardiopatías congénitas reciben un calendario de vacunación más amplio que la población infantil en general para que estén más protegidos», señala.

«Javier no puede practicar un deporte competitivo. Hace vida normal, aunque come sin sal, y el tratamiento médico se lo fueron retirando poco a poco», añade Jurado. Los especialistas en Cardiología del Reina Sofía Elena Gómez y Miguel Romero pensaban que a lo mejor este niño tendría que ser operado de nuevo pronto tras el cateterismo inicial que le hizo el doctor José Suárez de Lezo, pero por ahora no ha hecho falta, ya que el corazón de Javier volvió a nacer cuando tenía solo 9 meses.