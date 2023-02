Tras dormir muy pocas horas, el director coruñés Alberto Vázquez, llegó ayer a casa con un premio Goya más bajo el brazo –aunque solo en sentido figurado, porque la estatuilla no está en su casa–, el cuarto de su carrera, en esta ocasión, el de Mejor Película de Animación, por “Unicorn Wars”.

–¿Pasaron muchos nervios?

–Yo hice lo que tenía que hacer, que era hacer la película y la película está hecha y distribuida, hice toda la promoción, así que, hice todo lo que pude, en la gala, a medida que se acerca el premio sí que te vas poniendo un poco más impaciente. Fue muy emotivo porque vinieron familiares y gente del equipo y está todo el mundo con muchas expectativas.

–En su agradecimiento hizo referencia a que cuatro años de trabajo en una película de animación no se los quita nadie...

–Para mí era muy importante decir eso, porque esta película la empecé hace cinco o seis años y ahora estoy empezando otra y, si todo va bien, dentro de cinco años se estrenará. Tenemos una oportunidad cada cinco o seis años, si tenemos suerte, de participar en unos premios y, después, aún hay que ganar. Hay que darle todo el valor que tiene el premio, porque “Unicorn Wars” competía con películas que también están muy bien, algunas de ellas con más medios que la nuestra, y por eso ha sido muy bonito ganarlo y estoy muy feliz.

–¿En algún momento peligró la película, sobre todo, cuando ya habían empezado a trabajar y llegaron la pandemia con el confinamiento y las restricciones?

–La verdad es que no había vuelta atrás, nos pilló la pandemia empezando la producción y ya no podíamos parar. Entonces, tuvimos que hacer mucho trabajo a distancia tanto aquí como con los otros estudios, teníamos uno en A Coruña, otro en Bilbao y dos en Francia, y yo no podía viajar allí porque nos pilló en la época más dura del confinamiento, cuando no se podía salir de casa; la película había que hacerla sí o sí, no había opción de parar un año. Fue muy duro, porque todo el mundo estaba un poco más loco en esta época, más afectado a nivel psicológico y, si a eso le sumas el estrés de hacer una película... Fue duro, pero salió todo bien. Como la película salió bien y tuvo repercusión, ganar el Goya supone un broche muy bonito.

–¿Cómo es ese momento casi de traspasar la pantalla, porque la gala de los Goya, como aficionado, la habrá visto un montón de veces y, el sábado, era protagonista? Aunque esta no haya sido su primera vez.

–Eso influye mucho también, porque, al final, es mi cuarto Goya ganado y mi sexta gala, no es igual que la primera, que es la que más ilusión te hace, ahora ya vas pensando en que si se gana, bien, pero si no se gana, también bien porque la película es igual con o sin premio, no mejora por haber ganado un Goya.