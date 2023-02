Es complicado encontrar una mejor forma de jubilarse. El comandante Javier Gomis, de la compañía nacional Iberia, se despidió de su profesión literalmente al lado de su hija, María, también piloto de aviones. Por si fuera poco, este último vuelo del alicantino supuso el primero de larga distancia de la joven. "Para mí, el vuelo de hoy es muy especial y es un orgullo poder ser la copiloto en este día tan importante para mi padre", comentó entusiasmada.

Con origen en Río de Janeiro y destino en Madrid, Javier Gomis y María Gomis completaron un viaje inolvidable para la familia el pasado 9 de febrero. El padre no solo disfrutó de una arropada despedida, sino que acompañó a su hija en su debut en un trayecto de largo radio -una de las mayores ilusiones de ella-, es decir, de más de seis horas de duración, concretamente desde el aeropuerto Antônio Carlos Jobim, más conocido como Galeão, al Adolfo-Suárez Madrid Barajas.

"Es usted muy querido, ha sido un verdadero honor para todos nosotros haberle tenido tantísimo tiempo en frecuencia y tiene que ser emocionante para su hija que su primer vuelo en largo haya sido con su padre, creo que no se le va a olvidar nunca", le refirieron con cariño desde la torre de control a Javier en su jornada final. En esta conversación y en clave de humor, además, le dejaron a Javier, que ejerce asimismo como instructor de vuelo, un mensaje de sus alumnos en el cual le trasladaron que le esperan para el 'Paquito el Chocolatero': "Usted es el que mejor lo dirige".

La curiosa historia fue compartida también con los pasajeros del A330 antes de levantar las alas, que la recibieron con enternecimiento: "Buenos días, les habla la copiloto, mi nombre es María Gomis y soy la hija del comandante de este vuelo, Javier Gomis".

"Sin él no hubiese sido posible cumplir mi sueño de ser piloto, desde hoy comienza una nueva etapa y solo puedo estar agradecida por todo lo que me ha enseñado"

La joven agradeció más tarde el papel de su progenitor en su vida: "Gracias a él, hoy estoy aquí sentada, sin él no hubiese sido posible cumplir mi sueño de ser piloto, desde hoy comienza una nueva etapa y solo puedo estar agradecida por todo lo que me ha enseñado. No solo por los conocimientos, sino por enseñarme los valores que conlleva ser piloto de iberia", esgrimió. "Gracias por ser un ejemplar compañero y padre, por tu cariño y dedicación, por contagiarnos esa sonrisa cada día, en nombre de todos tus compañeros te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todos los buenos momentos que nos has dado, gracias por ayudarme siempre", finalizó.