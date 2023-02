Leva pechada ao público desde hai case unha década, pero pontevedreses e visitantes están a piques de redescubrila coma un novo imprescindible dos seus paseos ao pé do Lérez.

Referímonos á antiga ponte do Ferrocarril, que mudará por fin de cara e función para converterse nunha estrutura de tránsito peonil e ciclista integrada na futura vía verde entre Vilagarcía e Pontevedra.

E, cando dicimos “a piques”, dicimos “practicamente xa” porque está previsto que o proxecto estea finalizado a tempo para ser gozado esta mesma primavera, cunha dobre conexión da ribeira esquerda do río co contorno da praia fluvial.

Así o anunciou esta semana o edil socialista ao fronte da Concellería de Desenvolvemento Sostible Iván Puentes tras visitar as obras a cargo da empresa adxudicataria Elsamex, que executa os traballos cun orzamento de 185.130 euros.

O sendeiro accesible entre a praia fluvial e as vellas vías xa está moi avanzado e a previsión é finalizala estes días para comezar, a continuación, a construción do muro de mampostería dotado de varanda que fará máis seguro o traxecto.

Unha ambiciosa proposta que vai máis alá

“Boa marcha” entón para o proxecto que “xa toma forma”e permitirá que “a antiga ponte do ferrocarril quede convertida esta mesma primavera nun fermoso balcón sobre o río Lérez”, en palabras de Puentes durante a visita, na que, con todo, quixo ir máis alá para facer fincapé na ambición dunha proposta que xa pensa no seguinte paso.

“A creación deste miradoiro, cuxas vistas son absolutamente privilexiadas e espectaculares, é tan só un primeiro paso do plan que deseñamos para conectar Pontevedra con Barro e a comarca do Salnés a través dunha gran vía verde, que nun futuro tamén se podería unir con Arcade, Soutomaior, Redondela e Vigo”, expresou en referencia “a prolongación da Vía Verde do Salnés”, que conta xa con financiamento europeo a través do Plan de Sostibilidade Turística en Destino.

O proxecto, en seis chaves

Antes, sen embargo, toca rematar o acondicionamento da antiga ponte do ferrocarril. O proxecto, que avanza a boa marcha e cofinanciado nun 80% pola UE con fondos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible (Edusi), concrétase nas seguintes accións:

Tratamento de formigón sobre a ponte do ferrocarril.

Substitución da varanda actual para maior seguridade.

Dobre conexión da ribeira esquerda do río Lérez co contorno da praia fluvial: unha cun itinerario accesible e outra cunha escaleira de madeira que subiría desde a zona dos servizos.

Axardinamento de todo o noiro existente entre a cota da vía e a da avenida de Bos Aires.

Iluminación de todo o contorno.

Tapiado provisional da boca do túnel que dá cara á parte de Lérez para gañar en seguridade e a nivel paisaxístico.