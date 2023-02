La socióloga, educadora y mediadora de conflictos Alba Castellvi desengranó ayer en el Club FARO los aspectos más interesantes de su obra “Adolescentes” (Urano), con la que trata de mostrar el camino hacia la armonía, sin tensiones, entre padres e hijos en una etapa tan compleja del crecimiento como es la adolescencia. María Ferreiro, picóloga y psicopedagoga, directora del Instituto del Tratamiento de la Conducta de Vigo, fue la presentadora.

“Creo que acierto si digo que, fuera por un motivo u otro, cuanto decidieron tener hijos, ustedes deseaban ser más felices y no menos”, arrancó. Lo que pasa es que “a veces, en la adolescencia, parece que consigamos justo lo contrario”. ¿Y qué es lo que produce la adolescencia en la familia? “A veces produce movimientos tectónicos, de esos que provocan fallas, terremotos, erupciones volcánicas...”. Pese a ello, seguiremos caminando al lado de nuestros hijos, en un paisaje nuevo tras esos terremotos, “hasta que encuentren un techo que les cobije y que albergue una nevera que deban llenar por sí mismos, con sus propios recursos”, bromea.

Evocando la canción de Joan Manuel Serrat “Esos locos bajitos”, que decía: “Nada ni nadie puede impedir que sufran, / que las agujas avancen en el reloj,/que decidan por ellos,/que se equivoquen,/que crezcan y que un día/nos digan adiós”, Castellvi afirma que “ese momento, si las cosas van bien, inevitablemente, llega. Así que, mientras, vamos a intentar ser felices juntos”. El primer paso será “entender con quién estamos tratando y en qué circunstancias sociales”.

Así, afirma que “los adolescentes son personas a las que les falta un hervor, concretamente, a sus cerebros. Según los neurólogos, al cerebro adolescente le falta mielina. Muchos padres me preguntan si no hay pastillas de mielina, pero la respuesta es que no”. “Los adolescentes tienen menos mielina que cuando eran niños”, afirma. Además, tienen “hiperactivado el sistema límbico, por eso hay quien les compara con un Ferrari sin frenos”.

A sabiendas de esto, “ya no nos preguntaremos si es nuestra manera de ejercer como padres, o lo que les enseñamos o no cuando eran pequeños, los responsables de ese comportamiento que a veces tienen: de sus malas caras, sus contestaciones, su pereza...”.

“Si un adolescente no se hiciera notar nunca o no se quejase de lo que tiene que hacer, deberíamos inquietarnos”. Pese a todo, “por muy normal que sea que nos lleven la contraria”, dice Castellvi, “los adolescentes tienen la facultad de sacar de quicio al campeón mundial de la meditación zen”, bromea. “Los actos egoístas son otro clásico de la edad”, añade.

Y aunque es consciente de que “educar hoy es más difícil que nunca, porque nunca había habido cambios tan rápidos entre generaciones”, para superar “la montaña rusa que puede ser la adolescencia”, Castellvi propone “hablar con ellos de manera que quieran ser escuchados, llegar a pactos que se cumplan, enseñarles a considerar los efectos de su conducta sobre los demás y conseguir que tengan la confianza para hablar de lo que les pase”.

Y, todo esto, ¿cuándo acaba?: “Cuando se van de casa”. “Hasta que no les hagamos responsables de su bienestar, no lo serán ellos”. “Estar permanentemente al servicio de los adolescentes puede provocar falta de sentido vital y problemas de autoestima. Algunos de los muchos problemas de los adolescentes de hoy en día son debidos a la forma demasiado cómoda en la que muchas veces viven en nuestra sociedad”, advierte. “Deben tener la oportunidad de enfrentarse cotidianamente a obstáculos; es importante que los adolescentes hagan cosas por su cuenta y no facilitarles tanto las cosas”. “Es un acto de generosidad educativa dejar que nuestros hijos tengan problemas, de lo contrario evitaremos que aprendan a mirar dónde ponen los pies cuando caminan por su cuenta”, añade. En cuanto al uso del móvil dice que “jamás hay que dárselo, en todo caso, prestárselo. Ese móvil es de quien lo paga y concebirlo de este modo ahorra muchos problemas”, afirma mientras recomienda la redacción de un contrato previo.

Un manual para discutir menos y ser más felices

“Adolescentes” (Urano) es una auténtica guía para vivir sin tensiones la que su autora Alba Castellvi califica como “la etapa más compleja del crecimiento”. En este contexto, parece imposible evitar el conflicto entre padres e hijos, pero la socióloga y educadora de conflictos ofrece su visión profesional y personal (como madre de dos hijos) para dar continuidad a otro manual de referencia en la educación infantil, también de su autoría: “Educar sin gritar”.

“Los adolescentes tienen la sensación de que los padres quieren prolongar las normas de la infancia cuando ya se han hecho mayores”, dice Castellvi en su libro. Aquí podría estar el “quid” de la cuestión que podría dar la clave a la hora de explicar por qué se generan tantos conflictos en esta etapa. Sin embargo, la autora muestra que es posible educar “a tus adolescentes desde una libertad responsable para discutir menos y ser más felices juntos”.

En su obra, aborda temas de gran preocupación para las familias, como el sexo y la identidad sexual, los amigos y la socialización (incluidos el alcohol, las drogas y las salidas nocturnas), el uso del teléfono móvil y las redes sociales, o los estudios. De este modo, ofrece una serie de estrategias y herramientas para ayudar a los adultos a evitar, sostener y resolver conflictos, así como para alcanzar acuerdos que les permitirán vivir con mayor serenidad. Además, también concede importancia en su libro a los sentimientos de los padres, sus miedos y su malestar.

Castellvi ha trabajado en equipos de investigación de la universidad y actualmente da clases de Didáctica en la Universidad de Barcelona. Como mediadora ha trabajado en el campo de los conflictos vecinales y en este momento se centra en los conflictos familiares, especialmente en la gestión de la convivencia entre padres y adolescentes.