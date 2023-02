El vigués Carlos Rodgarmn y Salomé Limón dan las claves para llegar a los Grammy

Los Grammy volvieron a ser trending topic esta semana. Dejando de lado el cotilleo con la estética de Madonna, ¿qué papel juegan los productores e ingenieros de sonido para que un disco llegue a ser nominado o incluso logre uno de estos premios?. Dos de los mejores profesionales españoles de este ámbito, el vigués Carlos Rodarman y Salomé Limón, hablaron vía online de las claves de su profesión ayer en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, en la Semana da Produción e Xestión.

En una entrevista concedida a FARO, Salomé Limón, ganadora de cinco Grammy, señaló que “como ingeniera, en la parte artística no me suelo meter, debo captar lo más fielmente posible lo que está pasando. Si lo mezclo, intento que lo que tenía el artista en la cabeza se plasme lo más fielmente posible. Como productora es otra cosa, intento que me manden referencias, saber a dónde quieren ir. La filosofía es captar el sonido con la mejor calidad posible. Yo creo que hay más detalles diferenciadores en la mezcla que en la grabación”.

Por su parte, el vigués Carlos Rodgarman –nominado a varios premios Grammy– explicó que “no sé de nadie que tenga una fórmula mágica. En realidad, se basa en cada trabajo y en cada artista. Yo debo aportar mi visión y sonido pero respetando la del artista. Eso te permite aprender constantemente de los artistas”.

Respecto al dicho de la industria musical “lo arreglamos en la mezcla”, Limón descartó que se pueda arreglar todo en la postproducción: “La afinación y el ritmo se pueden arreglar pero la emoción no. Hay que tener una buena base para tener un buen producto”.

"La mezcla no es Harry Potter"

Carlos Rodgarman –que se considera “primero músico y después técnico– matizó que “la mezcla no es Harry Potter y esta empieza con una buena grabación. El lado técnico no deja de ser un apartado de hacer música, hacer arte. Hay que tener cuidado porque puedes perderte en cosas que le sacan la vida, la magia, a la música”.

Este experto, que empezó en el conservatorio vigués y que posteriormente tuvo entre sus profesores al músico vigués Alberto Conde quien le “abrió la mente”, prosiguió señalando que hay que preservar la energía y que en ocasiones a un proyecto le falta y en la mezcla “a veces se puede añadir ese polvo de hadas y levantarlo”.

En la conversación se coló una duda. ¿Trabajan ellos como los productores que criticó Ed Sheeran ante la BBC con motivo del lanzamiento de “Bad habits”? En junio de 2021, Sheeran señalaba que para su último disco optó por grabar de nueve de la mañana a cinco de la tarde en vez de acabar a las dos de la mañana, precisamente, para tener unos hábitos más saludables de vida y alejarse del alcohol.

El artista señaló: “Estuve en Los Angeles con esos productores que habitualmente trabajan de seis de la tarde a seis de la mañana con gente como Post Malone o Dua [Lipa]. Les alucinó cuando dije que empezaría a grabar a las nueve de la mañana”.

"Cuando más a gusto está la persona en el estudio, más va a dar"

Limón respondió que “no me parezco nada a esos productores. Todo lo contrario, intento que estén super a gusto, que no sientan que están grabando. Si estás en un estudio de grabación y te pones los cascos y respiras, es intimidador. Lo que intento es usar la psicología. Cuanto más a gusto está la persona, más va a dar. A veces, grabando les digo que ya lo tenemos y que ahora vamos a hacer otras grabaciones de la misma canción para disfrutar. Entonces, salen cosas maravillosas”.

Rodgarman –que ha trabajado para Michael Bublé– indicó que “en mi caso, como tengo mi propio estudio, eso quita presión a todos los niveles incluso de presupuesto. No cuento cuantas horas vamos a estar porque quiero quitar de la cabeza del artista y mía esa idea. Trato de tener un entorno desenfadado, que el artista sienta que está en su casa, en un espacio a salvo, y que si algo sale mal, no pasa nada; se rehace”.

Respecto a si el dinero es determinante para lograr una buena grabación, Limón –que ha trabajado con leyendas como Paco de Lucía o Tomatito– consideró que “a día de hoy, no. No es cuestión de dinero sino de tener una habitación insonorizada, unos buenos micros y que se toque bien”.

Por último, las jornadas prosiguen hoy en el Conservatorio Superior a las 16.30 horas con Xabier Martínez y cómo posicionar digitalmente la marca musical; a las 18.30 con el trompetista Edward Reid y director de la Fred Fox School of Music de la Universidad de Arizona; y a las ocho con el concierto de las alumnas ucranianas de Erasmus.