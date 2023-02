“Muchos conservacionistas de la naturaleza se inspiraron visitando el zoo siendo niños”

Las increíbles imágenes de Tim Flach (Londres, 1958), uno de los fotógrafos de fauna más influyentes de la actualidad, han aparecido en “The New York Times”, “National Geographic” y “The Guardian”, entre otras publicaciones. La sala de exposiciones del Teatro Afundación de Vigo acoge hasta el 15 de abril su primera muestra en España. Diseñada por Afundación, “Emociones en peligro” reúne 45 retratos de animales de especies amenazadas y una experiencia de realidad virtual.

–¿Cómo llegó a la idea, casi loca, de fotografiar animales como si fueran retratos humanos, haciendo fotos de estudio?

–Hubo mucho progreso antes de que llegase a interesarme por estos retratos de animales similares a los humanos. Los animales me parecen más fáciles de fotografiar que los humanos [ríe].

–¿En serio?

–No, no [ríe]. Empiezas a hacer fotos de animales y a escuchar historias. Te das cuenta de que la clave no es hacer una bonita foto, sino una que nos haga pensar en los temas que rodean al sujeto de la fotografía. Cada vez que preparo un proyecto conozco a gente que tiene pasión sobre esa materia, algunos me han guiado a la hora de seleccionar. Me dijeron: tienes que fotografiar un pangolín, es el animal exótico del que hay más tráfico ilegal en el mundo. Y empiezas a darle forma a cómo debería ser.

–¿Hay algún animal que haya sido especialmente difícil para fotografiar en el estudio?

–Muchos de los animales que se ven aquí parece que están en un estudio, pero no lo están. En realidad están en la naturaleza, con luz natural. En la foto del gorila puedes ver el reflejo del río. Algunas de las fotos fueron realizadas en ambientes controlados y otras no. No quieres que el animal se estrese y tienes que decidir qué situación es la mejor.

–Ha publicado un libro sobre caballos. ¿Le han hablado de la “rapa das bestas”?

–Sí, de hecho, averigüé más cosas anoche [por el martes]. Me pasaron un libro que celebraba su historia, la tradición de reunir a los caballos, cuidarlos y devolverlos al monte, que al parecer viene de muy atrás. Tiene un significado más profundo, como un rito de paso. He trabajado con caballos mustang y otros que llamamos feral horses, que proceden del ámbito doméstico y se van a la naturaleza. He seguido diferentes proyectos alrededor del mundo. Nuestra relación con los caballos está muy enraizada en la historia: nos apoyan y muy a menudo son el símbolo del bien por encima del mal.

–¿Cuál es su opinión sobre los zoológicos? Muchos en Europa están cerrando.

–Es una cuestión realmente interesante sobre cómo cambia la ética. Hay programas como el de David Attenborough en la BBC que se centran en lugares de la naturaleza que no han sido destruidos y lo celebran, haciéndonos creer que hay mucho más ahí fuera de lo que hay. He conocido a muchos conservacionistas que han dedicado su vida a salvar la naturaleza y se inspiraron visitando el zoo siendo niños. La cuestión es: ¿deberías encerrar un gorila en una jaula minúscula? No lo creo. Pero, ¿cómo inspiras a la gente a conectar con la naturaleza?

–Esa es la cuestión.

–Muchos de los mejores zoos recaudan fondos, están llenos de escolares, a los que enseñan lo que está pasando... Algo parecido a esta exposición. Es importante que sigamos conectando a la gente a la naturaleza sin hacer sufrir a los animales. En otro nivel, tenemos muchos animales en este planeta que no son salvajes, son ganado para el consumo. Cerdos, ganadería extensiva... El sentimiento hacia las especies salvajes no debería distraernos de lo que hacemos al ganado. Es una cuestión compleja. Deberíamos apoyar solamente los zoológicos con buenos valores éticos, que hagan investigación y proyectos en el medio natural. Pero no hay solo zoos “buenos y malos”.

–¿Por qué las tortugas de una de las fotografías tienen números en sus caparazones?

–Son tortugas angonoka, probablemente las tortugas más raras del mundo [en peligro crítico de extinción]. Proceden de Madagascar y se las creía extintas, pero fueron redescubiertas en los años 80. El mercado negro reclamó estos animales tan raros, por lo que hubo mucha caza furtiva. Esta foto es de la guardería donde las alimentaban. Requisaron una maleta con estas tortugas en el aeropuerto, las llevaban a Bangkok. Pusieron un policía armado ante la guardería porque la habían asaltado varias veces.

Un “álbum familiar” animal

Dijo ayer Tim Flach, durante la presentación de la muestra “Emociones en peligro” (“Endangered”), que su intención es “tocar las mentes y los corazones del público” y “reflejar lo que nos asemeja al mundo animal”. Y a fe que lo consigue. Utilizando a menudo técnicas propias del retrato humano logra que veamos a los animales casi como a unos miembros más de la familia, empatizamos con ellos. Es el caso de los bonobos (imagen superior) captados en actitud tierna. Endémicos de la República Democrática del Congo, se encuentran en peligro, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “Sus comunidades matriarcales se construyen alrededor de las relaciones sexuales, lo que reduce los conflictos y establece fuertes vínculos sociales”, explica Flach.

Parece también humano otro primate, el sifaka coronado (foto 2), sentado y con expresión de aparente sorpresa. Esta especie de Madagascar está en peligro.

La del tigre de Bengala (foto 3) agitando la cabeza es otra de las imágenes más impresionantes de la exposición, que incluye una experiencia de realidad virtual con un animal extinto, el mamut. La muestra está especialmente enfocada a los escolares, y uno de los animales que hará sus delicias es el ajolote (foto 4), una rara salamandra mexicana en peligro crítico de extinción y que parece un monstruo pokémon.

Tim Flach contó ayer algunas historias detrás de sus fotografías, como la de un gorila rescatado del Congo y que pasó 20 años en cautividad antes de ser devuelto a la selva en las montañas de Gabón “Estuve veinte días siguiéndolo en la naturaleza y lo encontré más sano y con descendencia”, comentó, orgulloso. Otra historia feliz es la del guacamayo de Spix, el pájaro que inspiró la película de Disney “Río”. “Es la primera ave extinta en la naturaleza que ha sido reintroducida, el pasado año. Lo ves extendiendo las alas y volando en la naturaleza y es todo un símbolo”, relató el fotógrafo, que ayer mantuvo un encuentro inaugural con el público.