“Os emigrantes en todas as épocas históricas baseáronse en información sesgada, manipulada e pouco verídica. Todos os emigrantes que volven din que tiveron éxito e un 99 por cento fracasou. De aí que se explique que os que somos da Ulla, dun lado do río emigraran a Arxentina e outro lado a Cuba. Iso débese ao que se chama vicio de información”. Este fragmento forma parte da conferencia que impartiu onte no Club FARO en Vigo a catedrática de Historia Moderna Ofelia Rey Castelao, Premio Nacional de Historia 2022.

Presentada por María López, catedrática de Historia Moderna na Universidade de Vigo, Rey engadiu que “as mulleres nisto [na emigración] funcionaban completamente diferente porque non hai un principio de procura de enriquecemento senón de subsistencia. Tiñan que sobrevivir e por iso marchaban”.

Baseándose no marco teórico doutras autoras, subliñou que as migracións maioritarias son as que se fan ou fixeron dos campos ás vilas. En canto aos tipos de emigración feminina na época moderna, citou tres: a emigración da miseria (as mulleres non tiñan que comer no agro e marchaban cara as cidades na busca dunha saída laboral); a emigración da vergoña (deixaban o fogar familiar por estaren embarazadas, daban a luz na cidade e en moitos casos abandonaban as criaturas); a emigración do pan (decidían non esperar a herdanza dos pais e formaban unha dote, porque quizais a súa familia non lla podía facilitar) e ían buscarse o porvir; e a emigración do biscoito, das ricas, cando nobres e outras mulleres de boa condición que cando eles ían elas tamén os acompañaban e que levaban consigo criadas.

Disto último contou a anécdota dunha muller galega que en 1653 foi apresada na illa de Malta e que acabou cautiva en Marrocos. Seguramente chegaría alí como criada de alguén.

Indicou tamén Ofelia Rey que a emigración da vergoña no París do século XVIII era o nutrinte básico da prostitución. Tamén sucedía en Madrid, Nápoles, Londres e ata en Santiago de Compostela.

Asemade recordou que “no 1505, un ano despois do falecemento de Isabel a Católica, regulouse de forma definitiva a emigración a América. Esta ten dúas cousas moi importantes. A lei dicía que obrigatoriamente os homes que estiveran casados debían levar con eles a súa muller. Se non ían, debían levar un permiso da muller, se non, non podían. Pero como se obrigaba a unha muller a ir co marido? Non había forma e é moi importante dicilo”.

Ofelia Rey expresou que “cando pensamos nos conquistadores de América “ninguén fala de que foron as mulleres as que levaron as prácticas de como facer a comida, de vestir, os xogos dos nenos, a lei. Eu atopei xogos en Chile que foron levados por españolas. Venezuela está marcado pola emigración feminina canaria, por exemplo”.

“A emigración das mulleres e dos homes tiña unha compoñente moral. Nas ringleiras de galegos que ían a Castela segar, o 30% destes continxentes estaba formado por mulleres. A Igrexa condenaba a convivencia sobre todo polas noites entre grupos que durmían en espazos comúns”, comentou.

De feito, explicou que “saíu toda unha normativa eclesiástica ao respecto. (...) Os bispos das zonas ás que chegaban as cuadrillas de segadores fixeron pronunciamentos sobre que non deberían ir mulleres solteiras que compartían as noites. A Segovia podían ser 500 quilómetros a pé e compartían as noites cos homes. A monarquía niso non se metía porque a man de obra facía falta”, describiu para engadir que se calcula que “a Castela, só desde Galicia, podían pasar 60.000 persoas anualmente. En Lisboa calcúlase que había máis de 60.000 galegos no ano 1753.

Unha historia marcada por unha lei inexorable

O libro que logrou o pasado ano o Premio Nacional de Historia, “El vuelo corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna” (da Editora da Universidade de Santiago de Compostela e obra de Ofelia Rey Castelao) recolle no prefacio a historia familiar da historiadora vinculada á emigración.

Relata nas primeiras páxinas que un tío avó na súa última escala cara Cuba escribiu á súa nai para pedirlle que se tiña unha filla a chamara Ofelia. Este foi o nome que recibiu a avoa da autora. Non sería a única persoa da familia que decidiu abandonar Galicia.

Ofelia explicou como hai unha lei ‘inexorable’ que empurra a determinados pobos a emigrar, son as denominadas leis Ravenstein, en recordo do autor que as enunciou.

Por elas, “nun territorio migratorio emigran todos”, as mulleres emigran moito máis cós homes pero fannos en distancias curtas.

Ofelia Rey Castelao naceu en Arnois, municipio pontevedrés da Estrada. Dende o ano 2002 é catedrática de Historia Moderna na Facultade de Xeografía e Historia da USC.

No ano 2011, recibiu pola súa traxectoria profesional o premio Josefa Wonemburger da Secretaría de Igualdade da Xunta.

É membro correspondente da Academia Portuguesa da História e ten sido vicepresidenta da Fundación Española de Historia Moderna ademais de directora de estudios da Escola de Altos Estudios en ciencias Sociais de París.

Entre os seus libros, leva editados uns 15, atópase a obra “Los mitos del Apóstol Santiago”, que foi traducido ao francés.

Leva escritos máis de 200 artigos en revistas e publicacións de Europa e de América. O último gran premio que recibiu foi o Nacional de Historia do pasado ano 2022.