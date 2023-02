"Con la inteligencia artificial el mundo que conocemos va a cambiar, queramos o no"

La inteligencia artificial (IA), descrita por primera vez en 1956, ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Tanto que ya está del todo presente en nuestra sociedad.

Ejemplo de ello es ChatGPT, un nuevo sistema que permite hacer guiones, redacciones y cualquier otro trabajo en un click y que ya se ha implementado en algunos centros educativos de Málaga. Otro ejemplo es la personificación de las comunidades autónomas que recientemente se hizo pública a través de la cuenta @spanishia, un curioso trabajo en el que se usó también la inteligencia artificial para ‘poner rostro’ a las autonomías españolas.

Málaga aspira en los próximos años a convertirse en una Smartcity, algo que se conseguirá entre otras cosas gracias a la inteligencia artificial.

En la Universidad de Málaga, el doctor Jamal Toutouh El Alamin trabaja en diversas investigaciones donde la IA se aplica en diferentes ámbitos a beneficio de la ciudad.

"Investigamos el algoritmo tanto a nivel teórico, como a nivel práctico. Nuestro grupo ha basado sus investigaciones en cómo usar la inteligencia artificial como herramienta que permita que las ciudades sean más sostenibles e inclusivas", sostiene el doctor.

Toutouh es doctor en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial y experto en Inteligencia Artificial y Ciudades Inteligentes. Además de profesor de la Universidad de Málaga e investigador Asociado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Boston (EEUU).

Este experto explica que la inteligencia artificial tiene dos grandes vertientes: una permite analizar grandes volúmenes de datos y otra es para la toma de decisiones con justificación: "Es decir, podemos sacar conclusiones desde sensores de tráfico para ver la contaminación de nuestras ciudades, ahí usamos la IA para tomar decisiones y mejorar esto. Por ejemplo, actualmente a los semáforos de Málaga les implementamos IA para que el tráfico fuera más fluido y eficiente", cuenta.

Ante la pregunta de si Málaga está apostando por la Inteligencia Artificial, el doctor Jamal es claro: «Está en la agenda 20/30, pero somos reacios a ella». Y añade que «es curioso porque en nuestro día a día tenemos IA en casi todo, en el móvil con el asistente Google, en casa con Alexa. Todo eso es inteligencia artificial, pero todavía no nos lo creemos».

El avance de la inteligencia artificial traerá consigo cambios, no solo a nivel tecnológico sino también sociales. "La inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo. El mundo que conocemos va a cambiar, queramos o no, y no puedes frenar el proceso. Es como cuando apareció la máquina de vapor, se quitaron muchos trabajos pero aparecieron otros".

El cambio también tendrá otras consecuencias, ya que Toutouh asevera que esto hará "que haya más brecha entre unos países y otros. Habrá mucha diferencia".

IA para luchar contra la contaminación

Reducir la huella de carbono es uno de los grandes objetivos de los países de la Unión Europea. Una manera de apostar por ello ha sido el auge de los coches eléctricos, que se impulsa también desde las administraciones públicas con las nuevas políticas. A nivel provincial, el doctor Jamal trabajó investigando y diseñando "dónde se podrían ubicar las estaciones de carga de coches eléctricos en Málaga". Una investigación por la que su equipo recibió un premio.

"La IA nos permite tener en cuenta distintas variables de todo tipo: Qué instalaciones de carga son menos costosas, qué cableado es más barato y qué necesita el usuario. De no tener IA no podrías hacer estas premisas", explica este experto en inteligencia artificial.