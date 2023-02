Omada, la polémica aplicación que permite a los menores apostar con dinero no real defiende que ellas tratan precisamente de buscar el efecto contrario a lo que muchos padres denuncian. "Cada día aparecen, en los comentarios de la App Store de Francia, comentarios de gente que, gracias a nosotros, ha dejado las apuestas reales. Cada uno de esos mensajes es una victoria para nosotros", según explica Clement Da Silva, uno de los creadores de esta app de origen francés que en España ya ha sido descargada hasta en 40.000 ocasiones.

Según explica Da Silva, "entendemos a los padres, les invitamos a que hablen con nosotros y nos den sus impresiones, porque nuestro objetivo es mejorar cada día y servir como herramienta para dejar las apuestas". Respecto a las acusaciones de algunos padres y la opinión de los psicólogos, que creen que Omada fomenta el juego entre los menores, Clement insiste en que "entendemos cuando dicen que somos una escuela de apostadores. Pero no es así. Ellos no necesitan dinero y todo lo que buscan lo van a encontrar aquí. Apostar es acabar perdiendo, y aquí también aprenden eso. El que quedó primero en el ranking una semana, puede quedar el último la siguiente semana. Cuando los niños entienden eso, no necesitan gastar dinero en apuestas".

El juego de la discordia es una app francesa que se llama Omada y se ha convertido en la preocupación de cada vez más padres de niños y adolescentes, porque se trata de una casa de apuestas virtual. Funciona igual que una real, ofertando mercados en partidos reales. La salvedad es que no se usa dinero auténtico; se juega con moneda ficticia. Pero promueve y fomenta que sus usuarios adopten el hábito de apostar a diario en eventos deportivos. Todo ello, sin ningún tipo de restricción de edad.

Varios padres consultados por este periódico alertan del peligro que conlleva esta aplicación: "Mi hijo tiene 11 años, se estaba viciando a las apuestas deportivas y yo no me estaba enterando, es lo que te puedo decir. Lo primero que hacía cuando se levantaba era comprobar los resultados en el móvil de su hermano. Había adquirido ya ese hábito. Da igual que no se juegue dinero, estaba comportándose como un apostador real y aún no es ni adolescente", explica en conversación telefónica uno de los padres.

"Despiértate. Knicks-Lakers comienza en unos minutos". Es el push que manda la aplicación Omada a las 1:01 de la madrugada al teléfono móvil. Te bombardea a notificaciones: avisa de los partidos que están a punto de disputarse o de los resultados que ya se han producido. Anuncia las cuotas que te pueden interesar con mensajes atractivos: "El Inter de Milan cuota x1.80 se la juega contra el Atalanta cuota x3,90. ¡Ven a jugar!". Más inputs que una casa de apuestas real, en una app gratuita que se puede descargar sin restricción en la Apple Store o en la Playstore de Android, y que se promociona con el eslogan: "Apuesta sin arruinarte".

Aunque no dé dinero real, las recompensas son constantes. La aplicación imita con fidelidad la interfaz de una casa de apuestas. Sólo por conectarte te ofrece monedas y diamantes (que son la divisa ficticia usada en la app) diariamente. Para que nunca te quedes a cero y puedas seguir apostando. También propone retos para obtener mayores premios y elabora rankings para competir con otros usuarios.

Al iniciar sesión, además de recoger las recompensas pertinentes, hay una lista con los próximos partidos que se van a jugar de fútbol, baloncesto, tenis y rugby. Ahí el usuario tiene que elegir a qué evento apuesta su dinero. Con el ejemplo de antes, si se hubiera apostado 100 coins a la victoria del Inter de Milán contra el Atalanta (como finalmente se dio), el balance en la cuenta pasa a ser de 180 coins.

"Yo no tengo ni idea de qué es eso de las cuotas. Pero mi hijo tiene 12 años y ya lo sabe perfectamente. Se maneja como un apostador profesional. O se manejaba, porque le hemos hecho desinstalar la aplicación, con su consiguiente mosqueo. Pero aún es menor de edad, vive en mi casa y no voy a consentir que se enganche a las apuestas deportivas", cuenta Gabriel, otro de los padres que alerta en este periódico de los hábitos que desarrollan los niños, añadiendo que su hijo conoció la app "porque un youtuber famoso la promocionaba".

Se refiere a DjMaRiiO, uno de los streamers con más seguidores de nuestro país, con más de 4,2 millones de followers. Es uno de los organizadores, por ejemplo, de la King's League de Ibai Llanos y Gerard Piqué. DjMaRiiO ha organizado otros eventos deportivos similares entre streamers. El pasado 18 de noviembre subió un tuit mencionando que "los amigos de Omada se han sumado a El Partidazo de Youtubers 3 y serán la única App donde hacer apuestas del partido 100% gratis, sin dinero ni riesgo. Si quieres divertirte y ganar premios únete a mi squad con el código MARIIO".