Todo apunta a que hoy, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Beyoncé será la protagonista de la 65ª edición de los premios Grammy: aspira a nueve galardones, seguida del rapero Kendrick Lamar, presente en ocho categorías. Aunque, en la práctica, el veredicto es secundario: año tras año, el desprestigio de esta cita no ha hecho más que ir en aumento por su conservadurismo, la dudosa transparencia del proceso de nominación y la falta de diversidad racial y de género entre sus ganadores.

1. La lacra del machismo

Neil Portnow, quien fuera entre 2002 y 2019 el presidente de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, la entidad encargada de organizar los Grammy, hizo unas desafortunadas declaraciones justo al finalizar la retransmisión de 2018. Al ser preguntado por Variety acerca de por qué las mujeres solo representaban el 9% de los 899 nominados ese año, contestó que debían “dar un paso adelante” para tener más presencia en las futuras ediciones.

Sus palabras motivaron que se viralizara en Twitter el hashtag #GrammysSoMale y, claro está, una ola de indignación. Pink compartió una nota con sus fans: “Las mujeres que trabajamos en la industria de la música no necesitamos ‘dar un paso adelante’ porque eso es algo que llevamos haciendo desde el principio de los tiempos”.

Sheryl Crow deseó que la gala volviera a separar las categorías femeninas de las masculinas, suprimido en 2012. Y agregó: “¿En quién se inspirarán las jóvenes para coger una guitarra y hacer rock cuando casi todas las categorías están llenas de hombres?”.

2. Privilegio blanco

A lo largo de sus 65 años de historia, tan solo 11 artistas afroamericanos han obtenido el Grammy al Álbum del Año: Stevie Wonder (en 1974, 1975 y 1977), Michael Jackson (1984), Lionel Richie (1985), Quincy Jones (1991), Natalie Cole (1992), Whitney Houston (1994), Lauryn Hill (1999), OutKast 2004), Ray Charles (2005), Herbie Hancock (2008) y Jon Batiste (2022). Beyoncé podría sumarse a esta lista en cuestión de horas –atesora 28 en total; la mayoría del género R&B–, pero echando la vista atrás es innegable que la Academia ha ninguneado, y relegado a categorías menores, a los artistas de color.

3. Circo televisivo

Guste o no, TikTok es la MTV de la Generación Z. Prueba de ello puede apreciarse en la categoría de Mejor Artista Revelación, donde este año aspiran a alzarse con el gramófono artistas tan populares en la red social china como Latto, Muni Long u Omar Apollo. No obstante, antes de que las pantallas del móvil marcaran las tendencias, durante cuatro décadas el productor ejecutivo Ken Ehrlich orquestó sobre el escenario colaboraciones imposibles como la de Eminem y Elton John (2001), o la de Jay-Z con Paul McCartney y Linkin Park (2006), con el único objetivo de romper los audímetros.

Polémicas aparte, desde que el productor no está al mando de la ceremonia, los datos de audiencia dejan mucho que desear.

4. Ausencia de meritocracia

En un revelador artículo publicado en 2014, Rob Kenner, periodista y miembro de la Academia, desveló algunos entresijos del sistema de votación: “Los miembros votantes revisan las listas de todas las grabaciones elegibles en cada categoría. Se supone que votan solo en sus campos de especialización, y en un máximo de 9 de los 31 campos de la papeleta. Sin embargo, todo el mundo puede votar por Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Revelación[...] En resumen: la inmensa mayoría de las nominaciones las eligen personas con poca experiencia real en un campo determinado. Me abstuve de votar en heavy metal y clásica porque sé muy poco de esos géneros. Pero podría haberlo hecho si hubiera querido, y eso me parece un problema”. Y apostilló: “Los famosos suelen recibir más votos de los despistados miembros de la Academia, independientemente de la calidad de su trabajo”.

5. Injusticias supinas

Leyendas como Jimi Hendrix, Talking Heads, Queen, The Who, Tupac Shakur, Björk, Depeche Mode o Patti Smith nunca ganaron un Grammy. Y ¿cómo es posible que en 1970 el álbum de la banda de jazz-rock Blood, Sweat & Tears se impusiera al “Abbey Road” de The Beatles? ¿Que el debut en largo de Christopher Cross batiera en 1981 al clásico “The Wall” de Pink Floyd? ¿Que en 2001 el regreso de Steely Dan, “Two Against Nature”, recibiera el gramófono más importante en lugar de “Kid A”, de Radiohead, o “The Marshall Mathers LP”, de Eminem? ¿O que The Weeknd no recibiera ni una mísera nominación en 2011 por “Blinding Lights”?

Milli Vanilli fueron desposeídos del premio al Mejor Artista Revelación meses después de recibirlo en 1990, pero siguen siendo más recordados que algunos aquí citados.