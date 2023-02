Coca: “El poliamor es la evolución natural de la caída de los prejuicios sobre el amor”

“Hay más de una forma de amar”. Así lo aseguró ayer Arantxa Coca, psicóloga y psicopedagoga familiar, especialista en relaciones de pareja, durante la presentación en el Club FARO de su último libro, “Más amor, por favor” (La Esfera de los Libros), en el que disecciona los distintos estilos amorosos y los tipos de pareja, con sus fortalezas y sus flaquezas.

Coca, conocida por su participación en programas de televisión como “Casados a primera vista” y “La isla de las tentaciones” analizando a las parejas, también habló de algunos de los prejuicios –y no son pocos– que se ciernen sobre el amor y la pareja. Uno de ellos es que el verdadero amor es para siempre. “El amor bueno no es aquel que dura toda la vida. Un amor puede ser muy bueno y durar seis meses. La longevidad de una relación no puede usarse como criterio de buen amor porque las personas tenemos etapas vitales y hay muchas variables que nos hacen cambiar. Pretender que las relaciones se mantengan intactas, ofrezcan lo mismo, estén siempre en lo mismo y nos satisfagan de la misma manera que al principio es pedir mucho”, comentó.

Otro prejuicio es que el buen amor es aquel que es monógamo. En este sentido, la especialista opinó que una relación poliamorosa –vínculo afectivo, sexual y emocional que mantienen tres o más personas entre sí de forma simultánea– puede asustar al salirse de la normalidad y caer en ideas prejuiciosas como que es algo banal, vicioso e incluso insano, algo que, a su entender, no es así.

“El poliamor ha existido siempre, desde la Antigua Grecia, y sin ningún tipo de pudor, pero se ha ido restringiendo, reprimiendo en base a un concepto cultural y social de lo que debe ser el amor. Creer que el buen amor es el monógamo es un prejuicio. Para mí, el poliamor es una evolución natural de la caída de estereotipos sobre el amor y de los prejuicios que a lo largo de la historia nos han ido enseñando sobre lo que debe ser el amor”, comentó.

La especialista, que fue presentada por la psicóloga gallega Diana Rodríguez, aseguró que “Más amor, por favor” es su libro más “sutil, práctico y funcional”, con múltiples ejemplos que aportan al lector trucos para construir una pareja sana, educada y compatible. “Es un libro que más que tratar del amor, trata de amores porque amor no hay uno, sino muchos”, insistió.

Coca ha estructurado este libro en tres partes, que esbozó durante su conferencia en el MARCO de Vigo. La primera parte es “Hablar en pareja”, en la que analiza las frases incendiarias –“Pues lo dejamos”, “Me tienes harto/a”, “Estás mal de la cabeza”– que arrasan la relación de pareja y las extintoras –“¿Puedo abrazarte?”, “Estoy aquí contigo”, “Eres increíble”–, que permiten convertir cada crisis en una oportunidad para reforzar el amor. “Lo primero que hay que tener en pareja es educación. Muchas veces somos más educados y hablamos mejor al vecino que a nuestra pareja. Y hay frases que nunca deberían decirse en pareja porque son demoledoras”, afirmó.

La segunda parte está dedicada a los estilos amorosos. La experta habla de cinco –asistencial, físico, presencial, detallista y verbal–, con sus canales propios de demostrar el amor porque, aseguró, “no amamos todos igual”. “El problema surge cuando queremos que el otro nos ame de la misma manera que lo amamos nosotros”. Con estos estilos, la experta elabora quince parejas distintas, con sus virtudes y sus defectos, y sus posibles problemas de convivencia.

En la tercera parte describe los perfiles de pareja en función de la personalidad de sus miembros –sumiso, crítico, antidependiente y ponderado– y al igual que en el anterior capítulo, construye distintas combinaciones, que analiza. “Con sentir amor no es suficiente. Tiene que haber otras condiciones ‘sine qua non’ para que ese amor sea viable. El amor es la base de la pizza. Luego hay que ver qué le pones”, afirmó.

Y de todos esos ingredientes es de lo que habla Coca en este libro. Uno de los ingredientes que no pueden faltar, según la experta, es la honestidad. Sin sinceridad, una pareja está abocada al fracaso. Otro es el esfuerzo: el amor hay que trabajarlo.

“Queremos mucho, pero ¿cómo queremos”

Arantxa Coca titula la introducción de este libro con una afirmación y una interrogante: “Queremos mucho, pero ¿cómo queremos?”. Y de eso trata “Más amor, por favor”, de querer sí, pero de querer bien. Reconoce la psicóloga que amar no es fácil y que, como casi todo, es una cuestión de aprendizaje, adaptación, cambio mejora, táctica y, a veces, también estrategia.

Es la conclusión a la que ha llegado tras tratar con cientos de parejas y escuchar frases como: “Nos amamos, pero no podemos estar juntos”. Según Coca, amarse no sirve de mucho si la relación no funciona. “No es sentir y ya está. No es se amaron y como se amaron vivieron felices y comieron perdices. Si las comieron no fue gracias al amor, fue gracias al esfuerzo y la dedicación que ambos pusieron para que lo suyo funcionase”, afirma. Y pone un ejemplo: en algún momento Blancanieves le dijo al Príncipe Azul: “No me hables cuando me ves estresada”, y el príncipe tuvo que tomar nota de eso, además de quererla. Y en algún otro momento el Príncipe Azul le dijo a Blancanieves: “Me gustaría que pasaras más tiempo conmigo en palacio en vez de irte siempre con las doncellas a Ibiza”, y Blancanieves tuvo que tomar nota de eso aparte de amarle. De ese plus, de eso de más que hay que echarle encima del amor, es de lo que trata el libro.

También hay que tener capacidad para querer porque tener un sentimiento amoroso hacia alguien no capacita para tener una relación, advierte la psicóloga, que en este libro da algunas pautas para construir una relación sana y mantener la llama del amor.