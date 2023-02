Tres de los mejores murales del mundo del pasado año se pueden ver en Galicia

La comunidad virtual de Stret Art Cities ha vuelto a elegir, tras una votación popular, los mejores murales del mundo de 2022 y en ese top 20 encontramos tres obras pintadas en Galicia.

El que ha logrado el mejor puesto es el preparado por Diego As para la Praza de Bretaña en Lugo. En él podemos ver como un agente de la Guardia Civil abraza a un niño para salir de la oscuridad a la luz como una instantánea rasgada en color y blanco negro.

El Caso de Diego As es especial ya que en la edición anterior había logrado el primer puesto por su mural, también en a ciudad de la Muralla, mostrando un Julio César junto a la antigua fortificación romana lucense.

“La verdad es que fue una sorpresa”, señala el artista. “Ni me lo esperaba el año pasado ni este”, añade.

Sobre la historia de la pintura, recuerda que “me llamó el comandante de la Guardia Civil de Lugo que quería un mural. Decidí darle mi interpretación. Se trata de una fotografía del fotógrafo sevillano Fernando Ruso. Lo dejo a libre interpretación de cada uno. Muestro una persona que quiere proteger”.

El gallego Diego As realiza estas declaraciones mientras trabaja en Alicante en una fachada donde busca plasmar imágenes del pueblo de Muchamiel y su gastronomía, mercado y fiestas en un collage.

El segundo mural en la geografía gallega que encontramos en el listado de los mejores del mundo es del artista luso Huariu en Cambre.

Precisamente, también en este municipio coruñés se ubica la tercera obra de street art en suelo galaico en el top mundial: el Fendetestas de Mon Devane (puesto número 20).

El artista ourensano explica a FARO que está “encantado, solo con figurar en la lista. Este año el tema de las votaciones fue complicado, mucha gente quería votar y no sabía cómo hacerlo”.

Devane aprovecha para dar las gracias al Concello de Cambre por brindarle la oportunidad de realizar este trabajo y por animar a votar por este trabajo.

“Pienso –prosigue el muralista gallego– que esto afianza el arte urbano en ayuntamientos que por población no están en el primer nivel. Se ve que su planteamiento [apoyando el street art] tiene feedback incluso a nivel internacional. Animo a todos los ayuntamientos con medianeras feas a que nos llamen a todos”.

Pero no solo los concellos están confiando en estos artistas para luchar contra el feísmo urbano. El proyecto “Mulleres extramuros” de la Deputación de Pontevedra llevó los murales a la aldea marcadamente rural de Cortegada en Silleda con obras de Lula Goce, Cestola na Cachola, Laura Iturralde, Basilisa Fiestras, Ness Morais, Virginia Bersabé o Tamara Alves.

“Sí, por ejemplo, continúa Mon Devane, yo trabajo mucho en la Ribeira Sacra. Llevamos dos años pintando en ‘galpóns’, fachadas o muros de cemento o ladrillo a la vista” para transformarlas en obras de arte.

En cuanto a lograr que en el mural de Fendetestas apareciese el actor y productor Touriñán, Devane detalla que “llevábamos tiempo hablando por redes. Yo no quería simplemente ofrecer un retrato de alguien conocido sino que quería un personaje e involucrarlo en el proyecto. Pensé que era el idóneo porque el mural se encuentra en una parroquia al lado de donde él es”.

Lejos de lo que nos pueda parecer, el artista reconoce que a Touriñán “le daba vergüenza aparecer en la obra en principio. Me decía que era una cara grande y que se vería permanentemente”.

En cuanto a la elección de Fendetestas, personaje de “El bosque animado”, indica que “yo siempre que intervengo estudio la zona para que cuente algo de esta. Estudié a Wenceslao Fernández Flórez y elegí a Fendetestas por la idiosincrasia gallega. Además que la manzana que aparece el símbolo que invita a pecar”.

Por último, hay que resaltar que otra artista gallega sitúa una obra suya en el top mundial de los murales de 2022 con el puesto 15. Es Lidia Cao, de Ordes (A Coruña) con un trabajo en el que muestra en Ontinyent, Valencia, a una niña con un perro bajo el título de “Anisoptera”, un tipo de insectos donde se encuadran las libélulas.

“La historia inicial –detalla Lida a FARO– está basada en el amor y respeto por nuestro compañero de vida que en este caso es un perro. Es una imagen con la intención de reconocer el valor de la amistad y la importancia que tiene el cuidar de lo que nos cuida incondicionalmente”.

No obstante, hay un detalle que se cruza en esta pieza. “Una vecina de Ontinyent me contó la historia de su hija fallecida. Le gustaban mucho las libélulas y me pidió si podía pintar una. Normalmente no hago esto porque mucha gente me pide cosas y no es viable en muchos casos; pero este en concreto me emocionó y pensé que la libélula podía formar parte del mensaje. ¡Y así fue!”, detalla la artista gallega.

Para Diego As, “da gusto ver gente gallega en el top, en lo mejor del arte urbano mundial”.

PODIO INTERNACIONAL

Ganador en Holanda Kaspar van Leek y Niels van Swaemen componen Studio Gifting. Tienen el primer puesto.

Plata en Buenos Aires El segundo mejor mural del mundo es de Martín Ron. Muestra una joven estudiando.