¿Qué hay detrás del trabajo de dos productores que han recibido varios premios Grammy? La Semana da Produción e Xestión que organiza el Conservatorio Superior de Música de Vigo ofrece la posibilidad el miércoles día 8, a las 19.30 horas, de escuchar a los productores musicales Carlos Rodgarman y Salomé Limón en las jornadas que organizan los alumnos de Produción e Xestión, una especialidad en la que el centro vigués es el único de carácter público junto al de Jaén en ofrecerla en España.

Salomé Limón ha producido a artistas como Carlos Vives, Dani Martín, Paquito de Rivera o Los Secretos. El vigués Carlos Rodgarman ha trabajado con Celine Dion, Michael Bublé o Juan Gabriel.

No obstante, el arranque de las jornadas -que ofrecerán 11 actividades de carácter gratuito a lo largo de la semana- será el lunes día 6, a las 18.00 horas con la conferencia “A música no ámbito laboral e fiscal” a cargo del gerente de Músicas ao Vivo, Manuel Alonso. Será en el Auditorio Martín Códax del Conservatorio.

El martes 7, a las 12.00 horas, habrá mesa redonda de medios, “Comunicando música” con la directora de Comunicación de Esmerarte, Cristina García; la directora de “Melómano”, Susana Castro; y la periodista de FARO Mar Mato.

Por la tarde, para el alumnado, habrá en la ESAD, talleres de composición escénica, expresión oral y corporal de Irene Moreira, Bea Porrúa y Ricardo Solveira.

El jueves 9, a las 16.30 horas, Xabier Roldán,coordinador del máster en Creación de Contenidos Digitales tendrá la charla “Posicionamento dixital da túa marca musical”; a las 18.30 habrá un encuentro presencial con el trompetista y director de la Fred Fox School of Music de Arizona Edward Reid.

Concierto de alumnas ucranianas el jueves

A las ocho de la tarde, alumnas ucranianas del programa Erasmus+ que cursan estudios en el conservatorio vigués ofrecerán el concierto “Sons da Ucraína”. Precisamente, una de ellas, Marta Bachek, interpretó ayer la pieza "Preludio nº4 op. 44" del compositor ucraniano Boris Lyatoshinsky (1894-1968), considerado uno de los fundadores del movimiento modernista de la música ucraniana.La joven explicó a este diario que se trata de una pieza que rememora las experiencias de la II Guerra Mundial denotando las voces de la gente que vivió y sufrió en ese tiempo.

Por último el viernes 10 hablará María Pereira, directora de Acción Cultural de la Cidade da Cultura -y que durante años fue la responsable del programa de Caixanova-, sobre “A xestión cultural: da incertidume á confianza”.

Ese mismo día, Berto, uno de los integrantes del grupo VERTO, compartirá con la audiencia cómo es su proceso de creación.

Unas jornadas abiertas a todo el mundo sin elitismo

En la presentación del programa ayer participaron el director del Conservatorio, Esteban Valverde; el jefe de Producción, Oswaldo Costal; y Alexandre Fernández, representante del alumnado.

Esteban Valverde señaló que "música solo hay una, la buena; da igual si es clásica, moderna... Este conservatorio es un lugar donde no solo se enseña la música culta. Lo contrario sería muy rancio. Queremos que en este escenario haya otros músicos, que saquen barniz a este lugar" para no entenderlo como "un espacio elitista, porque no es elitista para nada".

Por su parte, Oswaldo Costal recalcó "la visibilización de la mujer" en las distintas áreas conectadas con la música; mientras que Alexandre Fernández destacó la intención del programa de "abrirnos al público más joven para atraer a nuevos alumnos".