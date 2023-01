Fue el gran éxito de Netflix antes de Navidad y aunque otras ocupan actualmente su lugar en el corazón de los seriéfilos —sí, estamos hablando de ti, "The last of us"—, la sombra de "Miércoles" es alargada y se ha plantado en el Carnaval 2023 como el disfraz más buscado.

Al menos en la popular tienda online de disfraces, accesorios, y decoración Don Disfraz, de cuya planta en Ponteareas ha salido un modelo exclusivo de Miércoles Addams inspirado en el vestido que la protagonista luce al principio de la serie. "La acogida de este producto ha sido enorme y en solo tres semanas se han vendido ya 1.300 unidades para niña, mujer y bebé", apuntan. El establecimiento apuesta cada año por diseños propios. Basta recordar el de Satisfyer que lanzaron hace tres años o el de El Juego del Calamar, que triunfó en el Halloween de 2021. La actualidad y el cine, además de las series, son las encargadas de marcar tendencia en los carnavales, y en esta ocasión, además de la primogénita de la familia Addams, los aficionados a las máscaras se han decantado por el disfraz del pokémon Charizard infantil, el de Avatar y el de la reina Isabel II de Inglaterra. "Otros modelos más clásicos como Mario Bros, Cruella de Vil, Mimos, Vikingos y Los Picapiedra completan la lista de los más buscados", detallan los responsables de Don Disfraz. Un entroido sin restricciones La tienda gallega ha arrancado esta campaña de Carnaval duplicando las ventas de 2020, el último entroido prepandemia. "Durante el mes de enero, la compañía ha enviado ya más de 28.000 pedidos a toda Europa, lo que supone un incremento de un 50% con respecto a la misma fecha de hace tres años", aseguran. "La gente se ha animado a comprar antes de lo previsto y vemos cómo los pedidos para grupos y comparsas han vuelto a ganar mucho peso, ya que era algo que se había perdido por las restricciones de la pandemia", apunta Roberto Domínguez, gerente de la empresa, que ha incorporado ya a 40 personas extra para esta campaña, con la previsión de aumentar hasta los 60 a medida que aumenten las ventas.