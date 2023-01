El auge de los medicamentos personalizados

Los laboratorios farmacéuticos no siempre tienen la solución a las dolencias de pacientes. Muchos de esos huecos son ocupados por las denominadas fórmulas magistrales que son elaboradas bajo prescripción médica –es decir, con receta– en farmacias autorizadas. Son medicinas personalizadas cuya demanda está en auge en los últimos años, según los establecimientos consultados.

Principalmente, los doctores solicitan a las boticas que hagan medicinas individualizadas para tratar problemas dermatológicos (contra la caída del cabello, para tratar la dermatitis, por ejemplo), pero también para pediatría.

En ese caso, preparan, entre otros, omeprazol en dosis adaptadas para bebés contra el reflujo; aunque también se echa mano de las fórmulas magistrales para dolencias del corazón o problemas gástricos; sin olvidar el campo de la veterinaria.

“La fórmula magistral es cualquier preparado farmacéutico, medicamento, creado en la farmacia para un paciente y una situación concreta”, explica José Antonio Fornos, catedrático de Farmacia, en la farmacia Fornos de Cangas.

En su caso, la elaboración de estas medicinas supone, en gran medida, una herencia familiar desde que nació la botica a finales del siglo XIX.

"Consideramos que es fundamental la creación de medicamentos específicos para personas concretas”

“Todos los botes que mostramos en el escaparate –explica Fornos– son recipientes que guardan plantas y sustancias medicinales. Nosotros continuamos la labor. Consideramos que es fundamental la creación de medicamentos específicos para personas concretas”, destaca Fornos.

Para Elena Rodríguez, farmacéutica titular de la Farmacia San Xoán de Poio, “la formulación es la base de nuestra formación pero ha quedado como algo residual. A mí, siempre me gustó el laboratorio. Da sentido a nuestra profesión”.

No obstante, una farmacia no puede empezar a crear fórmulas magistrales de un día para otro, precisa una autorización de las autoridades sanitarias tras cumplir unos requisitos para el laboratorio propio cumpliendo con una normativa estricta en el local, utensilios, material y personal, explica José Antonio Fornos. Todos los días en su botica dos personas se dedican a elaborar estos medicamentos.

Si ustedes no viven cerca de una botica con laboratorio que realice fórmulas magistrales, deben saber que no quedan desatendidos. “Aunque la farmacia no formule –aclara la farmacéutica viguesa Elena Rodríguez– debe conseguir el preparado solicitándolo a otra farmacia. Es importante que la gente lo sepa”.

Precisamente, la suya es una de las 24 farmacias gallegas que formulan a terceros, repartidas en 11 de Pontevedra, siete de A Coruña, cuatro de Lugo y dos de Ourense.

Entre ellas figura la de Guillermo Freire, Farmacia María Olivia Donado, también conocida como Baiuca, de A Estrada, quien destaca que formulan a terceros desde A Coruña hasta A Guarda.

En su caso, además de crear medicamentos para humanos, han empezado “a abrir un poco a la veterinaria, un campo poco frecuente en la formulación para problemas de tensión y cardíacos, así como tópicos. Preparamos medicamentos en dosis que no están disponibles en el mercado. Como un perro pesa poco hay que ajustarle la dosis, hay que personalizarle la medicina”.

En el caso de las administradas a personas, Freire resalta que las fórmulas magistrales son de vital importancia para personas con problemas de deglución. “Si le recetan un medicamento en comprimidos o cápsulas, podemos adaptarlo a jarabe. También elaboramos medicamentos huérfanos, aquellos que por motivos económicos la industria ha dejado abandonados. En el caso de los afectados por enfermedades raras o gente con intolerancias o alergias, si en el mercado solo hay presentaciones que lleven lactosa o gluten, nosotros podemos hacer las medicinas sin lactosa o gluten”, señala Guillermo Freire.

Nosotros somos un bote salvavidas

Este añade: “Para las personas con una dolencia o una patología infrecuente y poco rentable para la industria, nosotros somos su bote salvavidas”.

Tanto desde la Farmacia Fornos de Cangas, Baiuca de A Estrada y San Xoán de Poio aseguran que en los últimos años ha habido un incremento en la demanda de las fórmulas magistrales.

La farmacéutica viguesa titular de la botica de San Xoán de Poio explica que “una cosa que en los últimos años cambió para bien fue el incluir las fórmulas magistrales dentro del sistema de receta electrónica. Eso facilitó el uso habitual de fórmulas”.

Fornos también cree que “al fabricar para otras farmacias, tenemos un aumento de los pedidos. Pero pienso que en el futuro tendría que crecer más ya que cada vez los medicamentos son más específicos”.

A su juicio, “los médicos en general no tienen una preparación específica en este tema. Los dermatólogos sí, también los pediatras. Los podólogos están empezando a trabajar en ello así como los cardiólogos”.

También considera José Antonio Fornos que las fórmulas magistrales podrían ser una alternativa ante el desabastecimiento de ciertos jarabes. “Las farmacias, señala, podríamos fabricarlos. Estamos preparadas para ello”, defiende.

Elena Rodríguez añade que “el problema es que no estamos autorizadas para ello en el caso de desabastecimiento y es complicado que lo permitan”.

La farmacéutica viguesa aprovecha para señalar que hay distintos niveles en la formulación y cada laboratorio está autorizado para un nivel: tópico; oral-líquido; oral-sólido; y estériles, que son los colirios inyectables. “En Galicia solo hay una farmacia que los prepara porque necesita una condición especial”, agrega.