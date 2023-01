Los focos del palpitar musical del directo

Juanma Rodríguez Cuevas –de Ponteareas, Pontevedra– lleva casi 30 años cubriendo conciertos. “Empecé con veinti y pocos haciendo reportajes para revistas de metal como ‘Metal Hammer’ o ‘Heavy Rock’. Solo hacía metal porque me gustaba ese estilo de música. Recuerdo sacar portada en un mismo mes de las tres revistas especializadas que había en el momento”, rememora.

De esos años, atesora especialmente las sesiones con el guitarrista de Scorpions, Sepultura o Def Leppard. Después, pasaría diez o quince años trabajando para revistas para posteriormente formar una empresa con su hermano y otra socia, Malditos Artistas, para cubrir giras musicales.

“Tenemos tours con Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Aitana, Miriam. Y este año estuvimos con Dani Martín y Fito y los Fitipaldis”, resume.

Para este gallego, realizar este trabajo es “un absoluto privilegio”. Esa tarea le permite acceder incluso a espacios vetados para la inmensa mayoría. “A mí, prácticamente nadie me dijo que no podía entrar en un camerino”, defiende. Incluso Joaquín Sabina, reacio durante mucho tiempo a llevar un fotógrafo en la gira, le dio el visto bueno.

Juanma incluso lo acompañó a Buenos Aires donde en un mes hizo 17 noches de actuaciones. “Me encanta estar con él porque es una leyenda”, recalca.

Hay otra estrella en su vida, Dani Martín, con quien guarda una relación casi de amistad: “Llevo casi cinco años trabajando con él. Me deja hacer todo lo que quiera. Da muchísima libertad a la hora de trabajar”.

Del pasado 2022, recuerda especialmente la actuación de Fito en San Mamés tocando para 50.000 personas. “Se estaba despidiendo del público. Estaba siendo retransmitido por la televisión y no querían que se subiera nadie más al escenario. Tuve 15 segundos para hacer la foto y la verdad es que quedó muy bien”, subraya.

“Cuando ellos tienen un problema, alguien del equipo te avisa. Haces el trabajo pero intentas no molestar"

Las alegrías son fácilmente retratables. Pero ¿qué ocurre cuando una nube oscura atraviesa a los artistas?. “Cuando ellos tienen un problema, alguien del equipo te avisa. Haces el trabajo pero intentas no molestar. Hay gente como Fito o Dani con los que estuve todo un año y nunca tuvieron un mal día”, reconoce Rodríguez quien el pasado 2022 hizo 60.000 kilómetros de carreteras para cubrir conciertos.

Además de las fotos de las giras, edita vídeos en directo para las redes sociales aunque también ha publicado libros con Malditos Artistas de La Oreja de Van Gogh y Melendi (“Sold out”).

La fotografía para Juanma es su “forma de vida. No sé decir nada más profundo. Es lo que me llena. No es nada fácil, porque hay mucha competencia. Tengo casi 50 tacos. Hay gente joven que viene a comerse el mundo. Estoy en Galicia lo que es un lastre por costes. Salir de mi casa cuesta 200 euros”.

Su archivo está conformado por millares de fotos pero sobre gran parte de las mismas no tiene derechos sino que estos pertenecen a los propios artistas. “Yo tengo que generar confianza y tener complicidad con ellos. La foto es importante pero lo es más que ellos se sientan seguros. Veo, escucho cosas y a lo mejor no debería estar ahí”, explica el fotógrafo.

Mucha experiencia atesora Víctor de las Heras, pionero gallego en fotografía de conciertos. Lleva desde los 80 retratando el pulso musical de Vigo. Suya es la mítica foto de Siniestro Total bajo el Scalextric.

“La culpa de que yo sea fotógrafo –explica este artista ya jubilado– es de Ángel Llanos, un histórico de la fotografía gallega. Mi padre era editor de una revista y Llanos le hacía las fotos. Mi padre me mandaba ir a su estudio buscar las imágenes. Yo llegaba allí pero las fotos nunca estaban. Entonces, yo me metía en el estudio con él mientras revelaba. Para mí, como niño, era mágico ver cómo tras una ampliadora de un papel en blanco salía una imagen”.

Pasaron los años y Vitín enfiló hacia Madrid a estudiar Ciencias de la Información: “Soy de la segunda promoción de Publicidad y la tercera de Periodismo. Sin embargo, decidí no ejercer y me dediqué a la hostelería en Vigo e Ibiza hasta que me cansé. En 1982, fui a Madrid a ver a los Rolling Stones. Allí, vi pasar a los fotógrafos al foso y pensé: ‘Me gustaría ser uno de esos’. Entonces, en 1983, con 30 años, decidí tirarme a la calle con la cámara de fotos de manera autodidacta”. Curiosamente, en 1998 retrataría a los Rolling en su ciudad, Vigo, cerrando el círculo.

El activismo social y la música son los temas preferidos (plasmados en libros de fotos como “Vigo, a explosión dos 80” o “Muller en loita”) de un artista que atesora “el mejor archivo de Vigo de grupos de pop-rock internacional".

Para entender su trayectoria hay que fijarse en sus comienzos cuando había cámaras analógicas, con carretes que había que revelar en el cuarto oscuro, lo que obligaba a pensarse mucho cuando disparar. “Cuando salgo a la calle aún hoy y me cuelgo la cámara no voy a hacer fotos, salgo a hacer la foto. Los de mi generación íbamos a eso”, recuerda para admitir que en los 80 se encontró con la Movida y la Reconversión naval.

“Por la mañana, palos; por la noche, conciertos. Yo era rockero y para mí la Movida era popera pero fotográficamente estuvo muy bien”

“Por la mañana, palos; por la noche, conciertos. Yo era rockero y para mí la Movida era popera pero fotográficamente estuvo muy bien”, recuerda un artista que cubrió a todos los grupos vigueses. “German Coppini –reflexiona– era una bestia en el escenario. Foto que le hacías, foto buena que salía. Después estaban los punkies de Siniestro Total con unas letras políticamente incorrectas que hoy les llevarían a los juzgados de guardia”.

Para de Las Heras, ser fotógrafo de conciertos “es como un pasaporte que te deja entrar en realidades en las que no podrías estar. Eres un privilegiado. Estás entre el escenario y el público. Cada uno tiene una energía y tú eres la esponja. No solo haces fotos. Hay manifestaciones o conciertos en los que llegas a llorar, a emocionarte”.

En su archivo de miles de fotos se encuentran actuaciones en Vigo, entre otros, de Deep Purple, Gloria Gaynor, Placebo, Zuccero, Jamiroquai, Oasis, Gilberto Gil, Offspring, Prodigy, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Heloween,Bob Dylan, Lenny Kravitz, Patty Smith, Keane, Madonna. Precisamente una de sus fotos del concierto de Madonna en Balaidos se puede admirar en La Mina, en el Casco Vello vigués, y le fue entregada al fotógrafo Janite.

Este, desde Compostela, de donde es originario, posee un foco asiduo a los festivales y salas gallegas, más eventos musicales del norte portugués como Paredes de Coura.

Recuerda que se dedicó a la fotografía “por la necesidad de crear mi álbum personal para echar mano de las imágenes a la hora de recordar las cosas. Creo en la fuerza de las fotografías para remover en el recuerdo de las personas”.

Empezó hace más de 20 años disparando en negativo y revelando, incluso antes de estudiar Fotografía e Ilustración.

De toda su carrera, si tiene que quedarse con un concierto es con el del 1 de febrero de 2007. Actuaban los Thunderbolts (músicos de Sex Museum, Los Coronas, Bummer y The Dictators) en la Capitol de Compostela.

“Son días que te acompañan durante toda tu vida. Cada vez que veo esa imagen recuerdo la música, el momento, con quién estaba... Es algo gracioso. A veces, voy al fondo de la carpeta de un concierto. Tras las fotos de la sala, de los músicos, llegan las fotos del público o las de los músicos en el camerino.Ahí es cuando recuerdas realmente lo que pasó”, reflexiona.

“He currado en muchos festivales, pero le doy más fuerza a los directos en salas. Siempre lo disfruté mucho más. Es donde he generado mi archivo principal en La Iguana, La Fábrica de Chocolate, el Xancarajazz, el Manteca Jazz (todos en Vigo pero estos dos últimos desaparecidos ya)”, señala.

Para él, se trata de un hobby-trabajo formado por miles de fotos en un archivo que comenzó cuando gastaba tres rollos de 36 fotos por cada sesión. “Pensabas muy bien cuando disparabas. Se traducía en dinero. Después nos viciamos en el digital al disparar ráfagas”, lamenta.

“Había épocas de ir a dos o tres conciertos el mismo día. La cámara siempre me ayudó a hacer bastantes amigos”, añade.

Con su objetivo, no busca ahora tanto a los artistas como al público. “Me centro más en la gente, siempre pongo un ojo en las primera filas o las zonas oscuras donde fotografío a los espectadores”, concluye.