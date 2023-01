Fernando Ontañón (Santander, 1972) explora en su última y cuarta novela, “Emboscados” (Bala Perdida Editorial) las relaciones longevas de pareja que un buen día explotan. El columnista en la Opinión de A Coruña, de Prensa Ibérica, vivió durante años en la ciudad herculina pero ahora habita Madrid. Hoy, presenta su última obra en Vigo a las 12.30 horas en la galería de arte La Maraca, Doctor Cadaval, 12.

–¿Cómo surgió “Emboscados”?

–Cuando teníamos 40 años mis amigos y yo nos dimos cuenta de que teníamos parejas los 18 o 19 años. Casi todas seguían juntas y nos sorprendía. Pero antes de los 50, todo empezó a derrumbarse, a haber separaciones. Planteo que empiezas estas relaciones tan largas cuando eres muy joven, aún no estás formado y tu vida se irá formando a través de tu pareja porque te condiciona muchas cosas. Todavía no sabes quién eres tú y tienes que convivir con alguien que tampoco lo sabe y que va a cambiar a lo largo del tiempo. La novela plantea cómo funcionan esas parejas, cómo se enquistan.

–Y para ello habla de dos parejas en el libro.

–Cada una tiene conflictos diferentes. En una, el marido es dominante, narcisista, posesivo.Él forzó que fuera una relación duradera. Ella se fue dejando llevar adaptando a él. La gente de mi generación, tengo 50, siempre escuchamos desde jóvenes que las relaciones de pareja no son un jardín de rosas, que no es todo felicidad. En mi entorno, se veía normal que una pareja tuviese sus crisis y que había que lidiar con ello. Pero he visto que esto se enquista hasta que un día estalla con violencia.

–¿Qué pesa más en la idealización del amor la tradición cristianao o los cuentos de hadas?

–Culturalmente, no era solo una cuestión religiosa sino un compromiso que tenías que trabajar. Al contrario de las relaciones de amistad, que siempre van a más y son para siempre, en la relación de pareja todo el mundo sabe que lo mejor está al principio.

–¿Escribe para ayudar?

–La literatura no da respuestas, plantea preguntas.

–¿Siempre quiso ser escritor?

–Yo siempre fui un lector voraz y creo que empecé por imitación en la universidad.

–En cuanto al panorama actual, ¿le llama la atención la proliferación del thriller?

–El mundo editorial es un negocio que se fija en lo que más negocio pueda dar. Los grandes grupos están volcado en esto y a veces se pierde la visión literaria del sector, aunque hay pequeñas editoriales que se mantiene fieles a buscar la calidad.