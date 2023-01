El periodista y “coach” empresarial Nacho Mülhenberg explicó ayer en el Club FARO, presentado por el periodista de Onda Cero Rubén Rey, cómo pasar de ser un ignorante de las finanzas a tener el control económico de nuestras vidas.

Mülhenberg desgrana en su libro “Dinerograma” (Conecta) nueve pasos sencillos con los que elabora una auténtica guía para alcanzar la verdadera riqueza a través del eneagrama. Él mismo se identifica con el eneatipo siete: “Personas que buscan sentirse felices, entusiastas y estimuladas en todo lo que hacen. Son optimistas, juguetonas, animadas y tienen una gran capacidad de disfrutar con lo que hacen”. Pero hay hasta nueve eneatipos y cada uno de ellos tiene una relación específica con el dinero.

“Yo he sufrido muchísimo por la falta de dinero y por la ignorancia financiera personal”, reconoce, pero también advierte que “el dinero fácil y rápido no existe. Cuanto antes tengamos una buena noción de lo que es gestionar nuestras finanzas personales bien, mejor nos va a ir en la vida”, prosigue. “Somos una sociedad con carencias en cultura financiera. A mí me estafaron, perdí dinero, hice movimientos inútiles, pero porque no tenía ningún tipo de control ni educación. Donde más falla la educación, sin lugar a dudas, es en la educación financiera y por eso llegamos a una edad con problemas económicos”.

“El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve tipos de personalidades”, dice. “No tiene la verdad absoluta, pero sí que ayuda a muchas personas a conocerse, a transitar un camino de vida más en paz, más calmado, a entender ese desorden interno que tenemos. Es una herramienta que, bien utilizada, te da poder”, afirma. Así, decidió aplicar el eneagrama al dinero, y observó que “trasladamos nuestros miedos, deseos y comportamientos también al dinero, le infundimos lo que pensamos y sentimos y vamos a repetir nuestros patrones naturales con el dinero.”

“Estamos criados en una sociedad con una mentalidad de escasez y pobreza. Durante mucho tiempo pensé que el límite máximo de mi salario eran 1.200 euros. Me costó años romper esa barrera que yo mismo me puse”, reconoce: “El primer paso para conseguir más dinero es cambiar la mentalidad.”

A continuación desgranó los nueve pasos de su “Dinerograma”, divididos en tres etapas: supervivencia, reseteo y abundancia. En la primera hay un primer paso, el de la ‘almohada financiera’ (para la que harán falta solo 3.000 euros); el segundo, ‘follow de money’ (tener el control del gasto), y el tercero, ‘multiplica ingresos’. “El gran cambio para mí fue cuando entendí que el control de los gastos tiene un límite y la expansión de los ingresos, no”: “Lo que más rendimiento da es trabajar nuestras propias habilidades y conocimientos”.

En el modo reseteo dice que ‘la riqueza empieza por dentro’: “Saber que decisiones que tomes ahora tienen consecuencias positivas en tu vida futura te cambia la perspectiva”. El siguiente es el de ‘adiós deudas’. “Las deudas te esclavizan a nivel económico y emocional”. Esta etapa se cierra con el paso ‘get de money’: “Una vez que tienes el control, cambiaste la mentalidad, sacaste deudas, vas a comprar libertad”. En la tercera etapa llega la abundancia: tener visión y estar atento a las oportunidades, hacer crecer tu dinero (tenemos que aprender a invertir. Si no lo hacemos hay un riesgo, que es la inflación). Y aquí lanza un inciso. “En España hay un sistema de pensiones totalmente roto y no soy muy optimista con el futuro”, advierte. “El Gobierno no se va a ocupar de nosotros, nuestra salud financiera le da igual, y cuando eres consciente de eso, da igual la edad que tengas, te haces responsable de tu dinero. Tengo claro que de mi jubilación me tengo que ocupar yo”.

El fin del proceso llega con la verdadera riqueza, que para Mühlenberg es “levantarte de la cama, independientemente del dinero que tengas, y poder decidir qué hacer con tu tiempo, y es cuando empiezas a disfrutar de lo que realmente es importante para ti”.

Del vacío existencial a la rueda de la abundancia

Nacho Mülhenberg, nacido en Argentina, es periodista, “coach” empresarial, divulgador, conferenciante y divulgador. “La curiosidad me llevó a vivir a Bali en el 2010, hacerme director de una escuela de tenis, viajar por todo el sudeste asiático como mochilero, comer cosas que prefiero no recordar, ser atracado a punta de pistola y hasta dormir rodeado de delincuentes una noche”, se define en su página web. “En demasiadas ocasiones, tuve la sensación de ser una persona de poco provecho que solo se dedicaba a beber gin-tonics y se levantaba cada mañana sintiéndose un desgraciado”, prosigue.

Una denuncia por hacer periodismo de investigación sobre un caso turbio en el que estaba implicado un tenista de máximo renombre fue la gota que colmó el vaso y le llevó a tomar una dura decisión: adiós al periodismo. “Periodismo y dinero no van de la mano salvo para cuatro enchufados y me niego a ser uno de ellos por más ‘maletines’ que me pongan encima de la mesa”, afirma.

Y se mudó a Costa Rica en 2016, donde montó, junto a su pareja, negocios en el sector de la moda. Pero no fue hasta 2017, en pleno vacío existencial, cuando conoció el Eneagrama. “Mi hermano sabía que estaba pasando el peor momento de mi vida a nivel emocional y me mandó un link de un señor hablando sobre el eneatipo siete. “Creo que habla de ti”, me dijo. Evidentemente era así. Ese señor me estaba describiendo”, asegura. En un grupo de Facebook de 27 personas encontró un curso iniciación al Eneagrama en la parroquia del barrio donde vivía. “A la quinta clase, estaba subido al pequeño escenario que tenían contando mi experiencia como eneatipo siete”, relata. En 2018, de regreso a Barcelona, empezó su despegue, tras hacer una apuesta fuerte por su marca personal: “ Que otras personas se beneficien de mis conocimientos, los apliquen y mejoren su vida en algún aspecto me pone feliz. Es la rueda de la abundancia”.