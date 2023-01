El Círculo de Bellas Artes acogió la presentación del documental 'Regreso a Raqqa'. Más de cien personas se dieron cita para conocer de primera mano cómo fue el secuestro y la posterior investigación de Marc Marginedas, corresponsal de El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, especializado en zonas de conflicto. En Siria, Marginedas fue capturado junto a otros periodistas y cooperantes por el Estado Islámico en 2013.

La cinta dirigida por Albert Solé y Raúl Cuevas busca conocer cómo ha evolucionado la situación del país, que lleva en un estado de guerra civil desde las protestas de 2011 en el contexto de la Primavera Árabe. “Marginedas es el periodismo en estado puro”, afirmó Gemma Robles, directora de El Periódico de España. “Es la persona que me hizo pasar sin duda el día más terrible de mi carrera profesional cuando me comunicaron que había sido secuestrado y también protagonizó uno de los días más felices cuando me dijeron que había sido liberado”, agregó en la presentación.

“Hablar de Marc es hablar de un periodista que admiramos, pero es un ser humano incluso mejor. Él es nuestro punto de partida para dar espacio al resto de voces”, valoró Rosaura Romero, productora ejecutiva de 93 metros. En cuanto al documental, Romero destacó su “factura cinematográfica extraordinaria” y que es un “ejercicio de periodismo bien conseguido”.

Hace diez años

Marc Marginedas fue capturado el 4 de septiembre de 2013 por el autoproclamado Estado Islámico en el noroeste de Siria. “Desde el momento que fue liberado, empezamos a concebir la idea de hacer este trabajo”, indicó Albert Solé. “Como documentalista, lo que más me gusta es conocer otras realidades y acompañar a Marc, y viajar con él a Siria ha sido un placer”, apuntó Raúl Cuevas.

Marginedas estuvo en cautiverio con otras diecinueve personas durante seis meses, tras continuas torturas. “En una situación así en la que vives con estas personas, sale lo mejor y lo peor de la condición humana. El destino nos ha unido para siempre y somos una pequeña familia”, aseguró el periodista.

Al acto asistieron personalidades como Miquel Iceta, ministro de Cultura, o Soraya Sáez de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, a quien Marginedas quiso agradecer en público la labor del Ejecutivo en la liberación de los prisioneros españoles: “Fue la primera persona que abracé en el aeropuerto y quiero rendir un gran homenaje para toda la gente que ha trabajado en conseguirlo”.

Respuestas

El documental ha sido una forma de comprender mejor la complejidad de la guerra de Siria. “Pasar por una experiencia tan dura me ha cambiado. He madurado como periodista”, señaló Marginedas. “Esta experiencia me ha empujado a entender por qué una insurgencia que pedía la democracia se transformó en esa monstruosidad”, añadió.

“Siria es un tablero de ajedrez donde cada país juega su propia partida geopolítica”, afirmó Solé. Esa complejidad en las relaciones internacionales entre los diferentes Estados llevó a Marginedas a viajar hasta Moscú: “Fui a Rusia a buscar respuestas. Si hablas con los sirios de a pie, tienen muy claro que hubo un papel por parte del Kremlin”.

Rusia ha sido aliada del régimen de Damasco desde el comienzo de la guerra debido a los importantes intereses que tiene en la región. “Aquí había una situación de vacío de poder, por lo que el régimen sirio comenzó a liberar rehenes yihadistas para minar los esfuerzos de los rebeldes democráticos”, sentenció Marginedas.

El corresponsal considera que en el secuestro pudo influir Moscú: “En Chechenia hubo una oleada de secuestros de cooperantes y periodistas porque eran testigos molestos. En Siria hubo otra porque éramos testigos molestos de Moscú y de Damasco”. El periodista cerró el encuentro recitando una frase sobre el Estado Islámico: “No sabemos de dónde vinieron ni sabemos a dónde fueron”.