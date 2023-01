'Diablo' o cómo alertar de una agresión sexual como la de Alves en Galicia

El caso del exjugador Dani Alves e Dani Alves, en prisión preventiva desde el pasado viernes por la supuesta violación a una joven de 23 años, ha puesto el foco en el ocio nocturno, como ya lo hiciera el pasado verano la oleada de presuntos pinchazos de sustancias destinadas a la sumisión química. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, adherida al protocolo “No callamos” contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno privado impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2018. Su actuación fue impecable porque activó de inmediato este protocolo, que consiste en apartar a la víctima de la situación de peligro, ponerla a salvo y hacerla sentir cómoda. A continuación, se le asesora e informa de las opciones que puede escoger a continuación para que decida si quiere denunciar o no.

En Galicia, no hay ningún protocolo oficial, ni autonómico ni local, aunque los locales de ocio nocturno aplican sus propios procedimientos para evitar posibles casos de acoso y agresiones. La Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (APEMER) tiene desde hace varios años un protocolo propio, denominado “Diablo”, para ayudar a las mujeres que sean acosadas o se encuentren en situación de peligro. Las salas asociadas adscritas al mismo tienen expuestos en los lugares comunes de los aseos carteles informativos sobre qué hacer en estos supuestos. El procedimiento es sencillo: acudir a la barra y pedir un “Diablo”, que puede ser “solo”, lo que significa que desea que alguien la acompañe al coche o abandonar el local de forma segura sin ser vista por el presunto acosador; “para llevar”, esto es, pedir un taxi seguro para ir a casa, o “doble”: llamar a la policía. “La idea es habilitar una palabra fácil de recordar por si se necesita pedir ayuda a un camarero y que esta solicitud de auxilio sea discreta y no violente a la mujer, que podría incluso estar cerca del supuesto acosador en ese momento”, explica Carlos Rodríguez, presidente de APEMER.

Pero no es necesario que la víctima pida expresamente ayuda para que el personal de estos locales reaccione. La consigna es actuar ante cualquier acto que pueda ser constitutivo de delito. Además, la proliferación de supuestos pinchazos de sustancias de sumisión química el pasado verano ha hecho que se extremen las precauciones en estos locales. El pasado mes de julio, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Igualdad para impulsar la prevención y la detección de casos de violencia sexual contra las mujeres en estos locales, con el objetivo de que sean espacios seguros para las mujeres.

“Cuando fue la ola de denuncias de chicas que decían haber sido víctimas de pinchazos nos pusimos todos las pilas, extremando al máximo la vigilancia. Cuando vemos que una mujer que va a salir del local se tambalea o camina con dificultad comprobamos que no esté drogada ni que se marche en contra de su voluntad. Le preguntamos si se encuentra bien o no y con quién está, para confirmar que es amigo o familiar y no un extraño. Si detectamos cualquier cosa extraña, llamamos a la policía y nos quedamos acompañándola”, explica José Luis Asenjo, representante de ocio nocturno de la Federación de Hostelería de Pontevedra.

En su opinión, sería complicado que en los locales de ocio de la provincia se diera un caso como el de Alves, ya que no hay locales tan grandes como el Sutton, las salas hace tiempo que no tienen los conocidos como cuartos oscuros y los reservados suelen estar visibles desde otras zonas del local.

Interesarse por el estado de la mujer y acompañarla, algunas de las medidas

Según Samuel Pousada, presidente de la Federación de Asociaciones de Salas de Fiesta y Discotecas de Galicia (FESDIGA), las medidas que se siguieron en Sutton no difieren de las que se llevarían a cabo en cualquier discoteca y en su opinión, lo importante sería desarrollar un protocolo de actuación preventiva y disuasoria. “Tal vez se podrían reforzar o mejorar medidas de seguridad como las cámaras de vigilancia en las zonas donde no se invada el derecho a la intimidad de los clientes, por ejemplo”, propone.